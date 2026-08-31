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Продавцы и покупатели бегут из Ozon и Wildberries. Все срочно ищут тихую гавань, где не летают БПЛА

Зафиксировано падение числа заказов на Ozon и Wildberries со стороны покупателей и рост количества продавцов на других маркетплейсах. Они ищут альтернативные сервисы, где первые смогут заказывать товары без риска отмены или длительного ожидания, а вторые смогут не беспокоиться о сохранности своей собственности.

Россияне ищут альтернативу

Россияне начали искать альтернативу Ozon и Wildberries. Как пишет «Коммерсант», продавцы активно регистрируются на сторонних площадка. Оба маркетплейса пока категорически отрицают их отток.

Продавцы опасаются в первую очередь за свой товар. Логистическая инфраструктура Wildberries подвергается атакам БПЛА с середины июля 2026 г., а в августе 2026 г. удары начались и по складам Ozon. Последняя на момент выхода материала атака датирована 30 августа 2026 г. – украинские дроны атаковали несколько объектов Ozon в Белгородской области. В общей сложности за минувшие полтора месяца повреждено или полностью уничтожено в сумме около 20 объектов складской инфраструктуры обоих маркетплейсов.

Добавим – обе площадки переписали свои оферты так, что теперь они не отвечают за сохранность товара в случае ударов БПЛА. Теперь это проблема продавцов – маркетплейсы не обязаны ничего им возмещать.

Еще одна проблема – это постоянно растущие комиссии для продавцов. Площадки используют любой повод для их индексации – к примеру, летом 2026 г. Wildberries поднял комиссии из-за дефицита топлива.

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© Primakov / Фотобанк Фотодженика
Интерес покупателей и продавцов к Wildberries и Ozon падает

С терпением и лояльностью покупателей площадки тоже экспериментируют. Как сообщал CNews, в конце августа 2026 г., после серии ударов БПЛА по своим складам, Ozon придумал схему защиты продавцов за счет покупателей. Маркетплейс запретил оплату товаров, отгруженных с его складов, при получении почти в 40 российских регионах,. Это примерно половина всей страны. Сделано это с целью снизить число возвратов.

Куда все бегут

Одной из главных альтернатив Ozon и Wildberries стал не «Яндекс Маркет», хотя он входит в топ-3 крупнейших маркетплейсов России. Многие стали торговать на сайте ритейлера «М.Видео», который начал превращаться в маркетплейс в марте 2026 г., когда гендиректором компании назначили экс-совладельца Wildberries Владислава Бакальчука.

Как сообщили CNews представители «М.Видео», только за вторую половину июля и начало августа 2026 г. на маркетплейсе появилось 1600 новых продавцов. А за неделю с 27 июля по 2 августа 2026 г. был установлен новый рекорд – на площадке зарегистрировалось свыше 900 новых продавцов.

В июле 2026 г., когда начались удары по Wildberries, рост месячного притока продавцов в «М.Видео» составил 168% по сравнению с январем 2026 г. и 59,2% в сравнении с июнем 2026 г., пишет «Коммерсант».

Источник «Коммерсанта» в сегменте электронной коммерции отметил, что в последние недели к «М.Видео» как к торговой площадке проявляют интерес «представители сегментов fashion, «мебель», FMCG, «спорт» и других, не связанных с традиционными для площадки электроникой и бытовой техникой». «Перебои в работе складов Wildberries и Ozon, уничтожение и задержки товаров, сложности с обработкой заказов и неопределенность относительно компенсаций заставили селлеров (продавцов – прим. CNews) оперативно искать дополнительные каналы продаж и распределять товарные запасы между разными инфраструктурами, а не полагаться на одного игрока», – заявил он.

В конце августа 2026 г. CNews писал, что «М.Видео» под различными предлогами задерживает выплаты продавцам. Деньги могут не приходить месяцами.

Покупатели теряют интерес

Потребители тоже постепенно переходят на другие площадки. Приведенная «Коммерсантом» статистика Digital Budget гласит, что по итогам июля 2026 г. входящий трафик у Wildberries упал на 21% по сравнению с началом 2026 г.

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Но тут не все так однозначно. Wildberries к моменту выхода материала сильнее других пострадал от ударов БПЛА. Ozon тоже ощущает их последствия, однако у него входящий трафик за тот же период вырос на 20%. Впрочем, в июле 2026 г. дроны по его складам еще не били – атаки по ним начались 22 августа 2026 г.

У «Мегамаркета» трафик за отчетный период просел на 38%, у «М.Видео» вырос на 250%, у «Яндекс Маркета» рост оказался 5-процентным.

И все же потребители теряют интерес к маркетплейсам в целом. Forbes приводит статистику «СберИндекса», согласно которой расходы россиян на торговых площадках за последние несколько недель просели на 15% по сравнению с началом лета 2026 г.

Зампред правления и финдиректор Сбербанка Тарас Скворцов сообщил ТАСС, что расходы россиян на маркетплейсах хоть и растут год к году, «но темп роста замедлился практически вдвое». «Это очень существенно», – добавил он.

Это другое

В группе RWB, в которую входит Wildberries заявили «Коммерсанту», что «рост числа регистраций на одной площадке не означает оттока с другой». «Связывать статистику регистраций на сторонней площадке с атаками на объекты маркетплейсов можно лишь в качестве гипотезы отдельных участников рынка – наши данные такую причинно-следственную связь не подтверждают», – заявили представители площадки.

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В Ozon тоже утверждают, что не фиксируют сокращения числа продавцов.

Однако опрошенные изданием эксперты уверены – продавцам не нужен лишний риск, и теперь они диверсифицируют свой бизнес и начинают обращать внимание на альтернативные площадки, так считает, в частности, генеральный директор ERP-сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев.

Геннадий Ефремов

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