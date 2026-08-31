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Европейских доменных регистраторов заставят стучать на интернет-«пиратов»

В Бельгии хотят деанонимзировать интернет-пиратов при участии регистраторов доменных имен. Запрашивать подробные сведения о клиентах у таких организаций разрешил суд. Сообщать клиенту о том, что в отношении него поступил запрос такого типа регистраторам запрещено.

Одних блокировок мало

Бельгийская служба по борьбе с посягательствами на авторское право и смежные права, совершенными в интернете, и против незаконной эксплуатации азартных игр в сети (BAPO) потребует от компаний – регистраторов доменных имен – исчерпывающие сведения о предполагаемых администраторах пиратских ресурсов, заблокированных в стране за последний год. Запрашивать такие данные BAPO разрешил суд. Список тех, кого это может затронуть, засекречен, пишет TorrentFreak.

Бельгийская антипиратская служба за два года, прошедшие с момента начала ее работы в июне 2024 г., добилась блокировки 1,5 тыс. доменных имен, связанных с пиратскими интернет-ресурсами. Однако, как отмечает TorrentFreak, эффективность таких блокировок сомнительна: потеряв один домен, пираты нередко просто приобретают новый вместо того, чтобы свернуть незаконную деятельность.

В связи с этим в BAPO решили попробовать иной, более серьезный подход. Теперь, помимо, внесения новых доменов в списки для блокировки организация будет пытаться установить личность администраторов пиратских сайтов. Оказывать им помощь в этом деле обяжут посредников, в частности, регистраторов и реестры доменных имен. Соответствующее решение принял Хозяйственный суд Брюсселя.

Полная деанонимизация

В документах суда фигурируют названия трех крупных европейских регистраторов доменов: Hosting Concepts, Hostinger и Key Systems. С компаний затребуют подробные сведения о владельцах доменов пиратских сайтов, заблокированных за последний год. Еще одного регистратора и реестра доменов суд по какой-то причине в документах предпочел не упоминать. Также не уточнятся, операторов каких конкретно веб-ресурсов планируется деанонимизировать.

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Amy Syiek / фотобанк Unsplash
В Бельгии хотят деанонимзировать интернет-пиратов при участии регистраторов доменных имен

BAPO в результате рассчитывает получить такую информацию об операторах пиратских сайтов, как имена, адреса, номера телефонов, номера банковских счетов (IBAN) и карт, идентификаторы аккаунтов в платежном сервисе PayPal, использовавшиеся для оплаты услуг регистраторов.

Интересуют борцов с пиратством и криптовалютные активы, принадлежащие предполагаемым администраторам сайтов. В BAPO желают знать адреса криптокошельков и идентификаторы релевантных транзакций.

Кроме того, регистраторам придется предоставить BAPO данные серверных логов, такие как IP-адрес подозреваемого в пиратстве пользователя, тип устройства, операционная система и браузер, применявшиеся им при создании учетной записи, а также «все логи и данные о подключении, хранящиеся у соответствующего посредника и относящиеся к использованию учетной записи клиента за последние 12 месяцев».

От неназванного в документах суда реестра доменных имен BAPO рассчитывает получить не столь всеобъемлющие сведения. Регулятор ограничится сведениями о личности владельца домена пиратского каждого конкретного пиратского сайта, названием регистратора, выдавшего соответствующее доменное имя, используемых с ними DNS-серверов, а также историю изменений, внесенных подозреваемым пользователем.

Запрет на разглашение информации

По решению Хозяйственного суда в Брюсселе компаниям – посредникам запрещается сообщать клиентам или третьим лицам, в том числе СМИ, о том, что поступил запрос на раскрытии соответствующей информации о клиенте.

Как отмечает TorrentFreak, закон Европейского союза о цифровых услугах (DSA) предписывает оператору персональных данных уведомлять пользователей сервисов в случае их передачи сторонним организациям. Однако в BAPO считают, что нынешнее распоряжение суда этой правовой норме не противоречит – держать пользователя в неведении позволено в исключительных случаях, например, если его уведомление способно нанести вред ведущемуся уголовному расследованию. По мнению юристов антипиратской структуры, это как раз такой случай.

Вероятность успеха мероприятия

BAPO действует в соответствии с законодательством Бельгии, а все упомянутые в документах суда регистраторы учреждены за ее пределами. Hostinger, к примеру, базируется в Вильнюсе (Литва), а Key Systems – в Санкт-Ингберте (Германия). Сложно сказать наверняка, насколько охотно эти зарубежные компании пойдут на сотрудничество с BAPO.

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Как заявил в разговоре с TorrentFreak, представитель BAPO, решение суда обязаны исполнять и предоставлять запрошенную информацию должны не только юрлица, зарегистрированные в Бельгии или ЕС. Его действие распространяется на любые компании, сервисы которых позволили организовать доступ к пиратскому контенту на территории Бельгии. Как именно организация планирует принуждать посредников к исполнению судебного предписания, не уточняется.

В 2026 г. Суд в Индии одобрил блокировку четырех интернет-адресов, принадлежащих популярному пиратскому онлайн-кинотеатру Cineby, и предписал местным интернет-провайдерам ограничить доступ абонентов к сервису, а регистраторам доменных имен – приостановить обслуживание сервиса. Нидерландский регистратор Registrar.eu решение благополучно проигнорировал, что в итоге все равно никак не помогло Cineby.

Дмитрий Степанов

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