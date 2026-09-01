Власти подружат сотовых операторов насильно. В маленьких населенных пунктах на каждой базовой станции будут работать все четыре

С 1 января 2027 г. для крупных мобильных операторов вступает в силу обязательство по совместному использованию оборудования связи. Это означает, что на каждой базовой станции LTE в населенных пунктах до 1 тыс. человек всегда будут работать четыре федеральных оператора (Т2, «Билайн», «Мегафон», МТС). Эксперты связывают появление обязательного механизма прежде всего с затянувшейся проблемой покрытия федеральных трасс LTE.

Совместное использование оборудования

В малых населенных пунктах появятся все четыре сотовых оператора (Т2, «Билайн», «Мегафон», МТС), пишут «Ведомости». Принудительный шеринг сетей начнет действовать в 76 населенных пунктах и на 207 участках федеральных трасс.

С 1 января 2027 г. для крупных мобильных операторов вступает в силу обязательство по совместному использованию оборудования связи. Это означает, что на каждой базовой станции (БС) LTE в населенных пунктах с населением до 1 тыс. человек всегда будут работать четыре федеральных оператора. Если в конкретной точке есть доминирующий оператор, он будет обязан обеспечить совместный доступ к своему оборудованию другим компаниям на договорных условиях. Об этом говорится в приказе Минцифры №700 от 31 июля, опубликованном 28 августа 2026 г.

Требования начнут действовать на территории 76 населенных пунктов и 207 участков федеральных трасс.

Смягчение первоначальных планов

Минцифры смягчило требования по совместному использованию БС. Финальный список локаций оказался примерно на четверть меньше первоначального. В опубликованном в июне 2026 г. проекте приказа содержались 100 населенных пунктов и 270 участков дорог, а запуск механизма планировался на 1 сентября 2026 г. В итоге число населенных пунктов сократилось на 24%, участков трасс — на 23%, а срок начала применения перенесли на четыре месяца.

Кто владеет инфраструктурой

В населенных пунктах из 76 субъектов России на сентябрь 2026 г. владельцем инфраструктуры в 21 случае оказался «Т2 Мобайл» (бренд Т2), в 11 — «Вымпелком» (бренд «Билайн»), в 24 — «Мегафон», в 20 — МТС. Из 207 участков дорог оборудование 71 обслуживает «Т2-Мобайл», 26 — «Вымпелком», 60 — «Мегафон», 50 — МТС.

Pixabay - mfuente На базовых станциях LTE в населенных пунктах до 1 тыс. человек будут работать все четыре федеральных оператора, российские власти решили «подружить их насильно»

Представитель Минцифры пояснил, что при формировании перечня учитывалась техническая возможность реализации совместного использования БС. Правила формирования перечня определены постановлением Правительства России №626 от 29 мая 2026 г. Согласно документу, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) должен ежегодно до 15 марта предлагать Минцифры новые населенные пункты и участки федеральных трасс для включения в перечень.

Как будет работать механизм

Механизм шеринга оборудования предусмотрен новой статьей 46.2 закона «О связи», вступившей в силу 1 сентября 2026 г. Требования распространяются на операторов, оборудование которых используется не менее чем в двух третях российских регионов. В перечень могут включаться населенные пункты с населением менее 1 тыс. человек и участки федеральных дорог, где оборудование одного из операторов работает более года, покрывает не менее двух третей территории и может технически использоваться другими компаниями.

Если у оператора (Т2, «Билайн», «Мегафон», МТС) нет в определенной локации собственного оборудования, он обязан в течение 30 дней обратиться к владельцу инфраструктуры. Тот должен заключить договор в течение 60 дней. Еще до 90 дней дается на запуск совместного использования БС. Договор должен определять порядок расчетов и плату за доступ, а условия для всех подключающихся операторов должны быть равными.

Реакция операторов

По словам представителя Т2, в отдельных вошедших в перечень локациях оператор уже развернул собственную сеть. Кроме того, у телеком-компаний уже действуют лицензионные обязательства по покрытию федеральных трасс. Операторы уже обеспечивают совместное использование инфраструктуры по действующим регуляторным требованиям и предоставляют услуги связи, подтвердил представитель МТС.

Сейчас телеком-компании оценивают, насколько реализуем приказ Минцифры в установленные сроки. Качество связи подключившихся компаний будет зависеть от мощности и состояния сети владельца БС, предупредил представитель Т2. Совместное использование оборудования потребует модернизации сети, но установленные сроки представляются реалистичными, добавил он.

Оценки экспертов

Обязательный механизм должен снизить входные барьеры на территориях, где строительство отдельной сети каждым оператором экономически нецелесообразно, говорит старший аналитик компании «Эйлер» по сектору TMT Владимир Беспалов. Без шеринга пользователи могут быть ограничены услугами единственного присутствующего оператора, поэтому основными выгодоприобретателями новых правил должны стать абоненты, считает он. Ключевым вопросом для операторов будет плата за доступ, продолжает Беспалов. Она должна учитывать капитальные расходы владельца на создание и содержание инфраструктуры, но не становиться новым барьером для конкурентов. Владельцы оборудования смогут получать дополнительный доход, а подключающиеся компании — избежать строительства собственной сети. Из-за небольшого трафика существенного влияния на бизнес крупнейших операторов эксперт не ожидает.

Операторы применяют инфраструктурный шеринг добровольно уже более десяти лет, но до принятия новой нормы владелец БС мог отказаться предоставлять к ней доступ, отмечает генеральный директор ComNews Леонид Коник. Он связывает появление обязательного механизма прежде всего с затянувшейся проблемой покрытия федеральных трасс LTE. Построившие БС на удаленных участках операторы не всегда заинтересованы делиться ими с конкурентами, поэтому Минцифры решило «подружить их насильно», рассуждает эксперт.