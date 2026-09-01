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Водительские права больше не нужны. Автовладельцы смогут предъявлять цифровые документы в Мах

Водители в России смогут не возить с собой папку с бумажными документами. Сотруднику ГИБДД они смогут предъявлять QR-код водительского удостоверения и СТС автомобиля. Новое правило начнет действовать в ближайшие месяцы.

Электронный формат документов автовладельца

У российских граждан появится право предъявлять водительское удостоверение и документы на автомобиль не только в бумажном, но и в цифровом формате.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее Постановление Правительства № 1088 о внесении изменений в Правила Дорожного движения (ПДД). Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Водители смогут предъявить инспектору ГИБДД QR-код водительского удостоверения и СТС автомобиля в госмессенджере Мах. Такая возможность появится в ближайшее время, уточнили «Интерфаксу» в Минцифры.

QR-код вместо бумаги

Электронные документы уравниваются в правах с бумажными. Их можно будет использовать по желанию. «Они не заменят бумажные, а будут действовать наравне с ними», — пояснили в Минцифры.

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CNews
Мах заменит водителям бумажные документы

По словам представителей министерства, «техническая возможность для предъявления электронных документов в мессенджере Мах будет реализована в ближайшие месяцы».

Документы нужно загрузить в цифровом формате в приложение «Госуслуги Авто». Там можно также оформить ДТП онлайн, подать заявление на компенсацию ОСАГО и написать другим автовладельцам. На конец января 2026 г. сервис насчитывал 20 млн пользователей.

«Поголовная» цифровизация

Еще с 2013 г. российские власти планировали полностью отказаться от бумажных паспортов. Тогда Федеральная миграционная служба (ФМС) России подготовила первый законопроект на эту тему. В августе 2014 г. появились первые изображения, демонстрирующие формат будущих электронных удостоверений личности. Данные гражданина хотели зашить в специальном чипе. Доступ к ним предполагалось продублировать через мобильное приложение к смартфону.

Однако в 2021 г. было решено отказаться от введения обязанности для граждан менять свои классические бумажные паспорта на смарт-карты. Глава Минцифры Максут Шадаев тогда допускал, что через какое-то время альтернативы цифровому формату все же не останется.

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Бумажные карточки СНИЛС отменены в апреле 2019 г. Вместо них россияне получают номер в электронном виде.

В феврале 2026 г. CNews писал о том, что ритейлеры начали принимать от покупателей подтверждение статуса пенсионера через Max. Необходимый для подтверждения возраста функционал национальный мессенджер запустил в сентябре 2025 г. В августе 2026 г. отели нескольких гостиничных сетей начали заселять гостей с помощью «Цифрового ID» без бумажных документов. Заполнять анкету тоже стало не нужно — достаточно показать QR в Мах.

Анна Любавина

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