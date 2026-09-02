Российские лидеры в сфере искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM 2026

На очередном CNews FORUM эксперты в области информационных технологий поделятся своими историями о том, как они совершали ошибки и как находили успешные решения. Они также расскажут о преимуществах, которые получили их заказчики в результате внедрения этих технологий. Первые спикеры уже подтвердили готовность выступить с докладами на мероприятии.



Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM 12 ноября 2026 г. откроется в восемнадцатый раз.

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2026 примут более 1800 ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2026 можно уже сейчас.

Денис Богданов, директор по информационным технологиям, Ресо-Лизинг

Участие в CNews FORUM 2026 подтвердили: министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, Максут Шадаев; вице-президент по информационным технологиям, ЕВРАЗ Артем Натрусов; генеральный директор, член совета директоров, «Холдинг Аква и Натура Сиберика» Святослав Вильк; ИТ-директор, ГК «АгроТерра» Евгений Тюленев; вице-президент по ИТ, BIOCAD Михаил Мартынов; директор по информационным технологиям, Национальный расчетный депозитарий Кирилл Цверкун; директор по ИТ, «Воздушные Ворота Северной Столицы» (Аэропорт «Пулково») Андрей Нестеров; CIO, «Первая Экспедиционная Компания» Денис Гурко, технический директор; «Тануки» Илья Синилевич; директор по информационным технологиям, «Ресо-Лизинг» Денис Богданов; директор департамента информационных технологий, «Холдинг Аква» Юлия Яровикова; ИТ-директор, «Эколибри» Александр Грисенко; управляющий директор, «Ижевский завод тепловой техники» Станислав Ромащев; директор по изменениям и цифровой трансформации, ГК «АБЗ-1» Дмитрий Кондратьев; Вице-Президент - начальник Департамента управления данными, Газпромбанк Алексей Бондаренко; директор направления операционного развития искусственного интеллекта, «РУСАЛ» Иван Казарин; консультант по Цифровизации/ИИ Кирилл Алифанов; руководитель отдела внедрения стратегических изменений, Росгосстрах Светлана Берендеева; независимый эксперт по ИТ и цифровой трансформации Роман Мезенцев; руководитель Центра городских данных, «КБ Стрелка» Даниил Переяславцев; сооснователь, «ABPMP» Андрей Коптелов; CEO, HIPER Technology LTD Мария Полянская; руководитель научного отдела, Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения г. Москвы Рустам Ерижоков; директор, «Ассоциация больших данных» Илья Кананыкин; директор департамента по ИТ-стратегии и бизнес-приложениям, «ГК Норникель» Алексей Манихин.

Денис Гурко, CIO, Первая Экспедиционная Компания

Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. На нем в прямом электронном голосовании будут определены наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы окажут влияние на информатизацию бизнеса и государства в России.

Иван Казарин, директор направления операционного развития искусственного интеллекта, РУСАЛ

После пленарного заседания начнутся шесть тематических секций: «Цифровизация финансового сектора», «Импортозамещение», «Цифровизация промышленности», «Оптимизация бизнес-процессов», «Цифровая трансформация» и «Искусственный интеллект и большие данные».



На секции «Искусственный интеллект и большие данные» выступят: CIO, «Первая Экспедиционная Компания», Денис Гурко; директор по ИТ «Ресо-Лизинг», Денис Богданов; ИТ-директор «Эколибри», Александр Грисенко; директор по ИТ и ЦТ, производственный кластер «ТПХ Русклимат», Станислав Ромащев; директор направления операционного развития ИИ «РУСАЛ», Иван Казарин; модератор, консультант по цифровизации/ИИ, Кирилл Алифанов; руководитель «Центра городских данных», «КБ Стрелка», Даниил Переяславцев; руководитель научного отдела центра диагностики и телемедицины, Департамента здравоохранения г. Москвы, Рустам Ерижоков; директор «Ассоциация больших данных», Илья Кананыкин; директор по ИТ, УК «Альфа-Капитал», Федор Лежнев

Секция «Искусственный интеллект и большие данные» посвящена управлению «умными» технологиями в условиях дефицита мощностей, кадрового голода и регуляторных ограничений. Лидеры рынка поделятся опытом внедрения LLM-моделей, построения инфраструктуры данных и защиты бизнеса.

