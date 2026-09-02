Российский гигант проката самокатов растет за счет Бразилии и Мексики и релоцирует туда флот

Выручка Whoosh в Латинской Америке выросла за год на 22%, тогда как выручка компании практически не изменилась. В сложившихся условиях компания релоцирует часть своего самокатного флота из России и стран СНГ в Латинскую Америку и сокращает затраты.

Финансовые итоги Whoosh за первое полугодие 2026 года

Кикшеринговый сервис Whoosh (юридическое лицо - «ВУШ Холдинг») опубликовал финансовые и операционные итоги первого полугодия 2026 г.

Выручка компании составила 5,56 млрд руб. (рост за год - 4%). В странах Латинской Америки выручка компании от услуг кикшеринга (сумма выручки от шеринга и агентской выручки от страхования поездок) увеличилась на 22% до 1,13 млрд руб.

Фото: Freepik Оператор кикшеринга Whoosh сокращает затраты и релоцирует часть своего самокатного флота из России и стран СНГ в Латинскую Америку

Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) от кикшеринга составила 1,44 млрд руб., увеличившись за год на 43%. При этом в странах Латинской Америки показатель EBITDA кикшеринга (показатель не учитывает выручку от реализации товаров и соответствующей себестоимости) снизился на 4% до 376 млн руб.

Рентабельность по показателю EBITDA выросла на 7 процентных пунктов до 26%. При этом чистый убыток снизился на 6,7% до 1,76 млрд руб. Скорректированный чистый убыток составил 1,74 млрд руб. (рост за год - 2%). Соотношение чистого долга к показателю EBITDA на конец первого полугодия 2026 г. составила 3,4, на конец первого полугодия 2025 г. данное соотношение составляло 2,99.

Релокация флота из России и стран СНГ в Латинскую Америку

В компании объясняют положительную динамику показателя EBITDA «результатом реализации программы операционной эффективности, стартовавшей во второй половине 2025 г.»

«Программа направлена на максимизацию отдачи от парка электросамокатов, снижение удельных затрат и оптимизацию операционных процессов в России и странах СНГ, - заявили в компании. - В первом полугодии 2026 г. совокупный экономический эффект от реализации инициатив составил почти 400 млн руб.».

Также денежные расходы в себестоимости в первом полугодии снизились на 11% до 7%, а себестоимость продаж (CjGS) снизилась на 7% до 4,7 млрд руб.

В том числе компания переместила часть флота из России и стран СНГ в «более маргинальные рынки Латинской Америки».

Также было проведено распределение флота между локациями. Кроме того, были оптимизированы ремонтные процессы; усилен контроль затрат на восстановление флота; сокращены транспортное плечо и расходы на аренду сервизного транспорта за счет развития собственной зарядной инфраструктуры; оптимизированы транспортные расходы, включая фонд оплаты труда.

Операционные итоги Whoosh за первое полугодие 2026 года

Общее количество средств индивидуальной мобильности (СИМ) на конец первого полугодия 2026 г. составило 239 тыс., не изменившись за прошедший год. При этом в странах Латинской Америки количество СИМ выросло в 2,3 раза до 56,5 тыс.

Общее число поездок за указанный период составило 56,5 млн - также без изменений по отношению к прошедшему году. При этом в странах Латинской Америке общее количество поездок выросло на 23% до 7 млн.

Количество зарегистрированных акаунтов сервиса Whoosh на конец первого полугодия 2026 г. составило 36,6 млн, увеличившись за год на 20%. В том числе количество акаунтов в Латинской Америке выросла на 81% до 5,6 млн.

Количество поездок на одного активного пользователя за первое полугодие 2026 г. составило 14,1, увеличившись за год на 9% При этом в странах Латинской Америки данный показатель снизился на 5% до 6,2.

Количество локаций, обслуживаемых Whoosh, увеличилось за год на 14% до 81, при этом в странах Латинской Америке данный показатель вырос в 2,3 до 16. Whoosh считает себя лидером на российском рынке кикшеринга с долей по количеству поездок 45%.

Перспективы Whoosh в странах Латинской Азии

Относительно стран Латинской Америке в Whoosh отметили, что регион «сохраняет привлекательную юнит-экономику: средняя выручка на поездку в Латинской Америке в 1,8 раз превышает аналогичный показатель в России и странах СНГ». При этом текущая динамика EBITDA, по мнению компании, отражает активную инвестиционную фазу развития, что обусловлено двумя ключевыми факторами.

Во-первых, Whoosh сформировала региональную команду и профинансировала запуск новых локаций. Так, в Мексике сервис стартовал только в конце июня 2026 г., а все стартовые затраты уже отражены в результатах периода. Во-вторых, значительная часть перемещенного из России флота вводилась в эксплуатацию постепенно и в низкий сезон в Южном полушарии.

В Whoosh ожидают, что объем флота в Латинской Америке достигнет как минимум 30 тыс. самокатов в 2026 г., а полноценный финансовый вклад латиноамериканского бизнеса в выручку и EBITDA проявится во втором полугодии, когда весь перемещенный парк выйдет на полную загрузку в ключевые сезонные месяцы региона - с октября по декабрь. В Латинской Америке Whoosh работает в Бразилии, Мексике, Колумбии и Чили, перспективными странами для выхода являются Уругвай и Аргентина.

Прогноз на 2026 год

В Whoosh допускают, что итоговый рост выручки в 2026 г. может быть несколько ниже первоначальных ориентиров. При этом, как ранее и прогнозировалось, по итогам 2026 г. показатель EBITDA от услуг кикшеринга составит 4,5 млрд руб., соотношение чистого долга к показателя EBITDA будет ниже 3, также компания выйдет на положительный денежный поток.