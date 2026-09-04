Европа бежит от ПО из США. Выпущен браузер для Linux

Немецкая Ecosia разработала Linux-версию своего одноименного браузера. Он создавался в первую очередь для европейских пользователей и компаний, желающих поскорее отказаться от американского ПО. Ecosia известна тем, что часть своих доходов направляет на финансирование различных экологических проектов, включая посадку деревьев.

Это все свое, родное

Немецкая компания Ecosia разработала новую версию своего браузера, который тоже носит название Ecosia. Как пишет The Register, получившийся обозреватель предназначен для запуска на ПК под управлением Linux.

Оригинальный браузер Ecosia появился в апреле 2024 г. и на протяжении двух с половиной лет своего существования работал исключительно под Windows, macOS, iOS и Android – то есть под американскими операционными системами. Подготовку сборки для Linux в компании Ecosia объяснили растущим в Евросоюзе числом пользователей, ищущих альтернативные решения американским технологиям.

В данном случае речь не только о браузере, но и об операционных системах. Все больше европейских городов и стран отказываются от Windows, Office и прочего американского софта в пользу суверенных решений. В Германии, к примеру, научились делать собственные дистрибутивы Linux. Также в Европе часто переходят с Office на бесплатные офисные пакеты, например, LibreOffice. У них даже есть собственный пакет офисных программ Euro-Office – как сообщал CNews, он основан на базе российского кода.

grok ai Linux и СПО захватывают Европу

Что до самой Ecosia, то ее штаб-квартира базируется в Берлине. Компания основана в 2009 г., ее основной продукт – это одноименная поисковая система. Часть денег, которые она приносит, Ecosia вкладывает в разнообразные экологические проекты. В числе прочего она финансирует посадку деревьев.

Браузер Ecosia для Linux доступен через «Центр приложений Ubuntu» и напрямую через магазин Snap. Ecosia также предлагает свой браузер в версиях для Windows, macOS, iOS и Android.

Почему именно сейчас

Ecosia не уточняет, что подтолкнуло ее к выпуску браузера для Linux именно сейчас, и почему она не могла сделать это в течение всех предыдущих двух с половиной лет. По оценке аналитиков The Register, причина заключается в быстром росте популярности Linux в Старом свете.

По информации издания, доля рынка настольных Linux-систем в Евросоюзе удвоилась в период с 2024 по 2025 гг. и достигла отметки 5,7%. Согласно статистике StatCounter доля Linux в Европе выросла с 3,63% в августе 2024 г. до 6,41% в августе 2026 г.

«Linux становится все более популярным среди технических кругов, разработчиков и пользователей, заботящихся о конфиденциальности, – целевой группы, которая относится к коммерческим технологическим гигантам, таким как Microsoft и Google, с растущим скептицизмом», – говорится в заявлении Ecosia.

Что то – США, что это – США

Одновременно с пристрастием к Linux европейцы потеряли интерес к Windows. Ее доля с августа 2024 по август 2026 гг. упала с 78,35% до 68,62%, то есть она все еще остается самой популярной ОС в европейских государствах.

Важно отметить – в Европе отказываются именно от Windows, но никак не от macOS – еще одной американской операционной системы. За тот же период, согласно статистике StatCounter, ее доля выросла с 0% до 10,4%. Также статистика учитывает и популярность OS X – так раньше называлась macOS. В августе 2026 г. у нее было 12,89%, а двумя годами ранее – 16,12%.

Добавим также, что создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) имеет американское гражданство. К тому же многие ключевые участники сообщества разработчиков Linux тоже проживают в США.

Притворная суверенность

Как пишет The Register, Ecosia активно поддерживает европейское движение за суверенные технологии на фоне недовольства американскими технологическими гигантами. Она часто упоминает на решение Европейской комиссии в 2026 г. обязать Google делиться анонимизированными данными поиска с соответствующими конкурирующими поисковыми системами, а также растущее, по ее словам, недовольство европейцев доминированием Google на рынках поиска и браузеров.

Вот только от влияния Google сама Ecosia избавляться не захотела. Она не стала писать для своего браузера собственный движок – вместо этого она построила его на базе открытого и бесплатного браузера Chromium. И он, надо отметить, тоже американский – он вышел в 2008 г., и все эти 18 лет за ним стояла и стоит американская корпорация Google. К тому же, в отличие от Chromium, код браузера Ecosia закрыт.