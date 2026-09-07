CNews AWARDS 2026: Лучшие ИТ-проекты года получат награду

Самым интересным ИТ-проектам года на CNews FORUM в ноябре 2026 г. будет присуждена награда CNews AWARDS.



На главном ИТ-мероприятии года CNews FORUM 2026, который пройдет 12 ноября 2026 г., лучшие российские ИТ-проекты получат награды CNews AWARDS.

Награда CNews AWARDS традиционно будет вручаться в четырех основных номинациях: «Современная страна», «Импортозамещение года», «Технология года/ Российские технологии» и «Цифровая безопасность».

Уникальность награды CNews AWARDS в том, что она присуждается не жюри, а непосредственно участниками CNews FORUM

Для выдающихся ИТ-проектов, которые формально не подходят ни для одной из четырех главных номинаций, могут быть учреждены специальные номинации.

Уникальность награды CNews AWARDS состоит в том, что она присуждается не жюри, а непосредственно участниками CNews FORUM. Победитель в каждой из категорий выбирается из номинантов путем прямого электронного голосования.

На церемонию вручения CNews AWARDS приглашены первые лица крупнейших российских компаний — разработчиков и поставщиков ИТ-услуг и решений, — а также непосредственные заказчики этих технологий из различных отраслей, наиболее активно инвестирующих в ИКТ.

CNews AWARDS 2025: Награду в номинации «Цифровые госсервисы: проект года» получили Анастасия Новожилова, заместитель генерального директора Фонда «Московский инновационный кластер», Дмитрий Чурсин, исполнительный директор ГК «Программный Продукт», Андрей Хихленко, руководитель направления развития корпоративных электронных сервисов ДИТ Москвы, Анастасия Батунова, заместитель начальника Управления сопровождения бюджетных процессов ГБУ «Центр налоговых доходов»

Претендентами на победу в каждой из номинаций могут стать компании и персоны, выполнившие наиболее интересные проекты, оказавшие влияние на российский рынок ИТ и телекоммуникаций.

Критериями для вручения награды станут значимость внедряемых проектов для страны, отрасли или заказчика; существенное повышение эффективности бизнеса, государственного управления; использование самых передовых технологий мирового уровня и инновационность разработок в области ИКТ.

CNews AWARDS 2025: Награду в номинации «Цифровизация закупок: портал года» получил Кирилл Пуртов, руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике

Номинированы могут быть либо полностью завершенные в 2026 г. проекты, либо завершенные крупные этапы проектов.

Подать заявку на участие ИТ-проекта в CNews AWARDS 2026 можно уже сейчас.

CNews AWARDS 2025: Награду в номинации «Виртуализация рабочих мест: проект года» получили Сергей Васильев, старший управляющий директор Сбербанка, директор департамента современных цифровых пользовательских решений, и Денис Мухин, директор по виртуализации и облачным сервисам «Группы Астра»

Определять соответствие претендентов критериям будет оргкомитет, сформированный по предложениям экспертных групп аналитического агентства CNews Analytics и агентства маркетинговых коммуникаций CNews Conferences.

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2026 можно уже сейчас.

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