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В России готовится к запуску «убийцу» Google Chrome и «Яндекс Браузера» с криптозащитой

В России появится новый отечественный защищенный браузер с встроенной криптозащитой. Его создание согласовано с ФСБ. Продукт может быть актуален для корпоративных клиентов, особенно на санкционном фоне, а для госорганов его использование может стать обязательным. 

Отечественный браузер с криптозащитой

Российская компания «КриптоПро» создает новый отечественный веб-браузер с встроенной криптографией, соответствующей требованиям российского законодательства, пишет «Коммерант». Сроки вывода продукта на рынок не раскрываются.

Приложение «КриптоПро-Браузер» с поддержкой совместной работы с плагином и возможностью установки TLS-соединений будет включено в состав СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 6.0 (сертифицированное средство криптографической защиты информации, позволяет работать с российской электронной подписью). В нем используются российские криптографические алгоритмы. Разработка проекта согласована с ФСБ России.

«Он даст возможность обеспечения защищенного доступа к веб-сайтам с помощью российских криптографических алгоритмов, что в том числе необходимо во всех сценариях использования, предполагающих необходимость криптографической защиты в соответствии с требованиями ФСБ», — сказал гендиректор «КриптоПро» Станислав Смышляев.

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magnific.com/dcstudio
Корпоративные браузеры в России используют более тысячи организаций

Компания «КриптоПро» основана в 2000 г., работает в сфере разработки средств криптографической защиты информации и развития инфраструктуры открытых ключей (PKI). Продукты компании применяются в системах электронного документооборота, исполнения госзаказа, сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности.

Потенциальный рынок

Корпоративные браузеры как часть комплекса продуктов используют в России более тысячи организаций. Совокупную стоимость их использования аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын оценивает на уровне 20 млрд руб. в год.

Новый браузер «КриптоПро» может стать обязательным для использования в госсекторе, считают опрошенные изданием участники ИT-рынка. Руководитель отдела по ИБ Axiom JDK полагает, что это произойдет уже через один-два года после получения продуктом сертификатов, так как с его помощью можно закрыть сразу большинство требований ФСТЭК и ФСБ.

Стоимость разработки такого браузера, по оценке Делицына, может составить нескольких десятков миллионов рублей. Это с учетом того, что компания, как сказали ее представители, «учтет все наработки по этому направлению». Имеется в виду open-source модификация веб-браузера с поддержкой криптографических алгоритмов ГОСТ Chromium-Gost, развитием которого специалисты «КриптоПро» занимались с 2017 г.

Вынудили санкции

На фоне новых отзывов сертификатов у российских сайтов компаний, находящихся под санкциями Егор Норкин из «Кросстех» считает проект актуальным.

Американская Google удалила расширение «КриптоПро» из магазина приложений Chrome Web Store в феврале 2025 г. Пользователям, потерявшим возможность установить расширение и настроить Google Chrome для работы с «КриптоПро» в компании рекомендовали переходить на «Яндекс Браузер» или open-source решения.

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«Яндекс Браузер» подходит для пользователя, которому нужно подписывать документы или работать с госуслугами, однако для крупной организации нужны возможность конкретной конфигурации сертификатов, контроль компонентов и специализированная техподдержка, рассказал Норкин.

В «Яндексе» отметили, что в числе их ключевых приоритетов остается полная доступность всех российских ресурсов и углубление интеграции со средствами криптографической защиты, включая совместные проекты с «КриптоПро». Их браузером пользуются более 30 тыс. компаний и 5,2 млн сотрудников.

Анна Любавина

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