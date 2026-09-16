CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Финансовые результаты Тендеры Телеком Интернет Интернет-доступ Цифровизация ИТ в госсекторе Инфраструктура Электроника Техника ИТ в торговле Импортонезависимость
|

Власти бросились скупать отечественное «железо» для Wi-Fi. Оно дороже китайского, но дешевле американского

В первом полугодии 2026 г. объем государственных закупок Wi-Fi-оборудования в России достиг 4,64 млрд руб. Это на 23% больше, чем за аналогичный период 2025 г., подсчитал сервис «Контур.Закупки». Несмотря на тенденцию к уменьшению среднего размера отдельных контрактов, интерес заказчиков к отечественным решениям демонстрирует устойчивую динамику роста из-за того, что российское корпоративное Wi-Fi-оборудование в среднем на 10-30% дороже сопоставимых китайских решений, но дешевле премиального американского оборудования, отмечают эксперты.

Спрос растет

Спрос на реестровое Wi-Fi-оборудование в России заметно вырос, пишут «Ведомости». Отечественное же оборудование стало на российском рынке более востребованным, ведь оно в среднем на 10-30% дороже сопоставимых китайских решений, но дешевле премиального американского оборудования.

Объем государственных закупок Wi-Fi-оборудования в России в первом полугодии 2026 г. вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и достиг 4,64 млрд руб., такие данные подготовил сервис «Контур.Закупки».

Опрошенные «Ведомостями» телекомпроизводители «Аквариус» и WowNet отмечают заметный рост спроса на российские и реестровые решения.

По словам генерального директора WowNet Никиты Иванова, количество запросов на реестровое Wi-Fi-оборудование примерно втрое превышает число запросов на нереестровые, хотя абсолютные цифры он не раскрыл.

wi6.jpg
Magnific - jannoon028
Российское Wi-Fi-оборудование дороже китайского, но госзакупки в 2026 г. продолжают расти и достигли 4,64 млрд руб.

Реестровым считается оборудование, включенное в реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП) Минпромторга России после подтверждения необходимого уровня локализации. При этом не все российские Wi-Fi-решения пока присутствуют в реестре.

В корпоративном сегменте аналитическое агентство Strategy Partners относит к основным отечественным производителям Eltex, WowNet и Quantum. На рынке по-прежнему используются и зарубежные решения Cisco, Aruba, Huawei и других вендоров.

Рост числа закупок

Растет не только объем, но и количество процедур. По данным эксперта проекта «Контур.Закупки» Евгении Сергиенко, в первом полугодии 2026 г. общее число закупок Wi-Fi-оборудования увеличилось на 22% год к году - до 3171 процедуры. Особенно заметно выросли закупки по 223-ФЗ (компании с госучастием) - на 75,6%, до 518 процедур. По 44-ФЗ (гос- и муниципальные учреждения) рост составил 16,4%, до 1075 процедур.

По данным Merlion, продажи оборудования российских производителей в первом полугодии 2026 г. выросли на 31% в штуках, но лишь на 5% в денежном выражении.

Цены снижаются

Несмотря на рост числа закупок, госзаказчики все чаще выбирают более дешевую продукцию, об этом говорят и Сергиенко, и представитель «Росэлторга». Медианная начальная максимальная цена за единицу продукции снизилась на 24% - до 137 тыс. руб. Средняя цена закупки по 44-ФЗ упала примерно на 25% (до 1,33 млн руб.), по 223-ФЗ - на 18% (до 5 млн руб.).

Смещение спроса к реестровым решениям

Качественно спрос смещается в сторону реестрового оборудования, при этом стоимость закупок растет быстрее их количества, отмечает партнер практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners Сергей Кудряшов. По данным агентства, в 2025 г. объем госзакупок Wi-Fi-оборудования достиг 9,62 млрд руб., увеличившись в 2,5 раза год к году.

<p>Константин Аксёнов, «Флант»: Kubernetes перестал быть просто средой для контейнеров</p>
Константин Аксёнов, «Флант»: Kubernetes перестал быть просто средой для контейнеров Цифровизация

По оценке коммерческого директора Fplus Сергея Трюхана, в отдельных категориях на реестровые решения уже приходится 60-80% закупок. Многие российские производители заявляли о планах довести локализацию до уровня, необходимого для включения в реестр. По данным «Ведомостей», в реестре ТОРП 16 сентября 2026 г. присутствует оборудование «Аквариуса», Eltex и QTech.

Наиболее заметный рост спроса на реестровые решения фиксируется в закупках по 44-ФЗ, отмечает представитель АНО «Телекоммуникационное оборудование». При этом значительная часть общего спроса формируется на нерегулируемом рынке. Там интерес к российским решениям связан не только с реестровым статусом, но и с уходом ряда иностранных производителей, политикой импортозамещения и изменением структуры поставок. Среди корпоративных заказчиков также все чаще появляются запросы именно на реестровое оборудование.

Конкурентоспособность российских решений

По оценке Кудряшова, российское корпоративное Wi-Fi-оборудование в 2026 г. в среднем на 10-30% дороже сопоставимых китайских аналогов, но дешевле премиального американского. Разница связана в первую очередь с меньшими сериями производства, на которые распределяются расходы на разработку и поддержку, а также с ростом стоимости комплектующих.

При этом по базовым техническим характеристикам российские решения уже приблизились к иностранным, считает эксперт по беспроводным технологиям «К2Теха» Виктор Беляев. На рынке есть отечественные точки доступа с поддержкой Wi-Fi-7, а российские аппаратные контроллеры способны одновременно управлять тысячами точек доступа. Для типовых корпоративных сценариев - офисов, складов и производственных площадок - этого уже достаточно, чтобы рассматривать российское оборудование как полноценную альтернативу.

Директор департамента развития «Инфосистем джета» Алексей Пантелеев отмечает, что российские решения закрывают около 90% необходимого заказчикам функционала. Отставание сохраняется в основном в сложных сетях высокой плотности (крупные стадионы, парки). С точки зрения технологической базы Huawei и Cisco по-прежнему остаются впереди. В новых проектах выбор между российским и иностранным оборудованием Пантелеев оценивает примерно как 50 на 50. Российские решения выбирают в том числе из-за стремления снизить зависимость от зарубежных поставщиков и упростить поддержку инфраструктуры. Беляев добавляет, что отечественные вендоры готовы быстрее дорабатывать функциональность под требования крупных клиентов, тогда как для глобальных производителей подобные изменения под отдельного заказчика часто экономически нецелесообразны.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дипфейк проходит собеседование: как ненастоящие люди проникают в компании через рекрутинг

И никаких очередей в единственное окно. Старейший российский навигатор мутировал в конкурента «Почты России» и начал доставлять посылки

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Хакеры развернули сеть из 120 тысяч фальшивых магазинов, чтобы воровать данные кредитных карт

В США готов закон о блокировках зарубежных «пиратских» сайтов. Хотят блокировать на уровне провайдеров и DNS

Кто хочешь заходи, что хочешь бери. Даже зная об утечке, россияне продолжают использовать старый пароль

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще