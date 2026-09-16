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В США готов закон о блокировках зарубежных «пиратских» сайтов. Хотят блокировать на уровне провайдеров и DNS

Законодатели США с большим энтузиазмом взялись за проработку законодательства по борьбе с пиратством в Сети. В Конгрессе представлен уже третий по счету с 2025 г. законопроект о блокировках зарубежных сайтов, допускающих нарушения копирайта. Наиболее свежая инициатива в этом направлении предусматривает ограничение доступа к сайтам со всего мира на уровне интернет-провайдеров и глобальных DNS-сервисов. Правозащитники предупреждают о серьезных проблемах, которые может принести принятие этого законопроекта.

В США представлен законопроект о блокировках зарубежных сайтов

Американский конгрессмен Даррел Исса (Darrel Issa) официально представил проекта закона American Copyright Protection Act (ACPA), нацеленный на создание механизма блокировки зарубежных веб-сайтов, которые допускают нарушение норм авторского права.

По сообщению TorrentFreak, окончательный вариант текста законопроекта пока не обнародован, однако в более ранних его вариантах, датируемых 2025 г., обязанность по техническому обеспечению блокировок возлагалась на интернет-провайдеров и DNS-резолверов.

Положения ACPA на первоначальном этапе разработки обсуждались в полузакрытом режиме с заинтересованными сторонами, но до этого официально в Конгрессе законопроект представлен не был.

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фото: Unsplash.com / Amy Syiek
В США представлен законопроект о блокировках зарубежных сайтов

Согласно данным официального сайта Конгресса США, в законопроекте H.R. 10364 за авторством Иссы говорится о необходимости «выработать процедуры блокировки доступа к зарубежным онлайн-ресурсам, вовлеченным в пиратство в области авторского права, а также в иных целях».

Оценка перспектив ACPA представляется затруднительной. На попытку провести законопроект через Конгресс у Иссы остается совсем немного времени. В ноябре 2026 г. состоятся промежуточные выборы в парламент США, принимать участие в которых представитель Республиканской партии не планирует, отмечает TorrentFreak.

Черновой вариант законопроекта

Как ранее сообщил CNews, в черновом варианте ACPA Судебная конференция (высший административный орган судебной системы США) назначалась администратором реестра назначенных судей для рассмотрения дел, связанных с блокировками пиратских ресурсов. В нем также была зафиксирована обязанность DNS-сервисов сотрудничать с правообладателями в вопросах борьбы с пиратством.

Биллем предусмотрены меры, нацеленные на противостояние злоупотреблением блокировками со стороны правообладателей. Так, если интернет-ресурс оказывается заблокирован из-за ошибки правообладателя, этот ресурс имеет право требовать компенсацию в размере до $250 тыс.

Другие антипиратские инициативы

В США тема борьбы с пиратством в последние годы в широких кругах не вызывает бурных дискуссий. Последняя попытка властей США наделить правоохранительные органы и правообладателей полномочиями по борьбе с нелегальным контентом в Сети – принять законопроект SOPA (Stop Online Piracy Act) в 2012 г. обернулась провалом. В результате соответствующая тема надолго исчезла из повестки.

В январе 2025 г. американские законодатели вновь озаботились вопросом борьбы с пиратством в Сети. Член Палаты представителей Конгресса США Зоуи Лофгрен (Zoe Lofgren) зарегистрировала проект закона Foreign Anti-Digital Piracy Act (FADPA), нацеленный на решение этой проблемы.

Летом 2025 г. была представлена конкурирующая инициатива Block BEARD Act за авторством сенатора Тома Тиллиса (Thom Tillis), впоследствии поддержанная его коллегами по верхней палате парламента США Крисом Кунсом (Chris Coons), Маршей Блэкберн (Marsha Blackburn) и Адамом Шиффом (Adam Schiff).

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Параллельно этому Даррел Исса, член Палаты представителей, работал над собственным перечнем антипиратских мер, получившем предварительное название American Copyright Protection Act (ACPA).

В июле 2026 г. TorrentFreak сообщил о том, что Лофгрен рассчитывает объединить усилия с группой под руководством Тиллиса и подготовить единый законопроект, который устроит представителей обеих палат парламента от обеих партий. Однако о результатах переговоров ничего не сообщалось.

Критика инициативы

Еще не опубликованный законопроект Иссы уже подвергся критике. В частности, американская правозащитная организация Public Knowledge предупредила о том, что в случае принятия документ наделяет провайдеров услуг доступа в интернет несвойственными для них обязанностями, тем самым превращая их в «полицию копирайта».

«… применение постановлений о блокировке к глобальным резолверам DNS приводит к блокировке [интернет-ресурсов] в глобальных масштабах. Это означает, что один суд может лишить доступа к веб-сайту весь мир на основании заявления одного человека, притом в ускоренном порядке», – говорится в сообщении Мередит Роуз (Meredith Rose), старшего советника по вопросам политики в Public Knowledge, опубликованном на официальном сайте организации.

По мнению Роуз, наибольшие риски, сопряженные с блокировками в интернете, несут представители малого бизнеса и некоммерческих организаций. Они же являются и наименее защищенными с правовой точки зрения. Правозащитница привела в пример негативный опыт ряда европейских стран в вопросах блокировок пиратских ресурсов. К примеру, как ранее сообщил CNews, в декабре 2024 г. В Италии в результате ошибки под блокировку вместе с пиратской трансляцией угодило несколько веб-ресурсов, в том числе популярное издание об информационных технологиях.

Как отмечает TorrentFreak, Ассоциация кинокомпаний США (Motion Pictures Association; MPA), представляющая интересы крупнейших голливудских студий, на инициативу Иссы пока никак не отреагировала. К слову, в 2025 г. конгрессмен стал обладателем премии Industry Champion Award за вклад в борьбу с сетевым пиратством, которую ежегодно вручает MPA.

Дмитрий Степанов

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