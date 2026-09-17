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Обойдемся без мобильного интернета и «белых списков». Россияне создали навигатор, который работает без подключения к Сети

«Яндекс» доработал «Карты» так, что теперь они могут прокладывать маршрут и вести по нему вообще без подключения к интернету. Это крайне актуально в России – во многих регионах мобильный интернет регулярно ограничивают на протяжении полутора лет. Новшество доступно как для пешеходов, так и для автомобилистов с велосипедистами.

Полностью офлайновый навигатор

Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о релизе новой версии приложения «Карты», которая научилась работать без подключения к интернету. Теперь прокладывать маршрут и идти или ехать по нему можно полностью в режиме офлайн, притом это касается всех популярных видов транспорта.

Офлайновая навигация в «Картах» работает для поездок на автобусе, трамвае и в другом общественном транспорте. Также нововведение доступно для пешеходов и тех, кто предпочитает передвигаться на велосипеде или автомобиле.

Полный сервис

После обновления «Карты» научились не только прокладывать маршрут без интернета и вести по нему пользователя. В дополнение к этим возможностям сервис позволяет просматривать остановки и пересадки при перемещении на общественном транспорте, а также контролировать его расписание и отслеживать время, которое будет проведено в пути.

Однако для того, чтобы все работало именно так и не требовало подключения к интернету, придется побеспокоиться о настройке «Карт» заранее. Потребуется заранее, когда есть доступ в Сеть, скачать офлайн-карту требуемого региона – это можно сделать в настройках приложения.

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drobotdean / Freepik
«Яндекс» провозгласил независимость «Карт» от интернета

Одновременно с картой в память мобильного устройства скачаются и все данные о расписании общественного транспорта. В дальнейшем ее не нужно будет обновлять вручную – необходимые файлы будут загружаться раз в неделю автоматически при подключении к интернету. Также можно активировать и автоматическое обновление офлайн-карт.

В первую очередь для тех, кто сегодня без машины

Акцент на общественный транспорт в офлайн-режиме работы «Карт» сделан не случайно. По информации «Яндекса», этот вид транспорта – второй по популярности как в «Навигаторе», так и в «Картах», после автомобиля.

Согласно статистике «Яндекса», каждый месяц навигацией на общественном транспорте в составе сервисов компании пользуются свыше 26 млн человек, а это более 20% населения России.

Почему это так важно

Развитый офлайн-режим работы различных сервисов, которые еще совсем недавно были почти бесполезны без интернета – это вынужденная необходимость, реакция разработчиков на современные реалии. В большинстве российских регионов операторы связи с весны 2025 г. регулярно блокируют мобильный интернет, а российские власти объясняют это заботой о безопасности граждан.

В сентябре 2025 г. появились «белые списки» – перечни сайтов, которые работают при блокировках, но их там всего несколько десятков, тогда как во всем интернете миллионы различных сайтов и сервисов. К тому же у каждого из операторов связи «белый список» свой, и на момент выхода материала в них не было, к примеру, сервисов Сбербанка – крупнейшего банка России с более чем 110 млн клиентов.

Россияне, страдающие без полноценного мобильного интернета, ищут различные способы сохранения хотя бы минимальной работоспособности сервисов, к которым они привыкли. Это отчетливо видно на примере «Яндекс Карт» – за первое полугодие 2026 г. россияне скачивали офлайн-карты в этом сервисе на 24% чаще, нежели годом ранее, гласит статистика «Яндекса».

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Также во многих регионах глушат сигнал GPS, без которого навигаторы тоже не работают. «Яндекс нашел решение и этой проблемы – как сообщал CNews, с декабря 2025 г. в «Картах» есть пошаговая навигация – режим «По шагам». Он представит маршрут, который проложил пользователь, в виде последовательности маневров, которую можно пролистывать. Например, можно дойти до указанного на маршруте ориентира, пролистать его и получить доступ к следующему.

Тогда же в «Картах» появилась опция ручного указания текущего местоположения – пользователь может самостоятельно указать на карте точку, где сейчас находится, если приложение не может найти его из-за очередной блокировки навигационных систем.

Геннадий Ефремов

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