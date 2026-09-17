«Яндекс» выпустил отечественного «убийцу» Microsoft Office. Он работает даже без интернета

«Яндекс» предоставил пользователям доступ к отдельному приложению «Документы» для настольных ПК. Эта утилита представляет собой обособленный редактор текстовых документов и электронных таблиц с базовым набором функций, способный работать даже без подключения к интернету. Это делает его аналогом Microsoft Office и других офисных пакетов.

Интернет можно отключать

Отечественный интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о выпуске компьютерной программы «Документы». Она является частью интернет-сервиса «Яндекс 360», представляющего собой сборник веб-приложений для работы с документами, электронными таблицами, для проведения конференций, текстового онлайн-общения и пр.

При этом утилита «Документы» способна работать обособленно. Если для «Яндекс 360» нужно постоянное подключение к интернету, то эта программа умеет функционировать в режиме офлайн, когда выхода в Сеть нет в принципе.

К моменту выхода материала утилита «Документы» была доступна для всех трех самых популярных настольных ОС в мире. Ее можно было установить на ПК и ноутбуки под управлением Windows, macOS а также для Linux. В последнем случае есть версии в пакетах rpm и deb.

Пресс-служба Яндекса Текстовый редактор

Доступные на момент выхода материала версии «весили» 298 МБ для Windows, 375 МБ для macOS, 270 МБ в пакете rpm и 234 МБ в пакете deb. Любую из них можно скачать с сайта «Яндекс 360» – CNews убедился, что для загрузки дистрибутивов авторизация не требуется.

Приложение работает на Windows 11, Windows 10 (64-разрядная версия), macOS 15 и новее, а также на российских Astra Linux Desktop «Воронеж» 1.7, 1.8, «Альт СП» 10, «Ред ОС Рабочая станция» 7.3, 8.0), указано на сайте сервиса.

Office по-русски

Приложение «Документы» включает в себя все базовые возможности для редактирования документов и электронных таблиц. В ней можно создавать, к примеру, офисные документы, менять в них шрифты, настраивать абзацы. В таблицах поддерживаются различные вычисления при помощи арифметических функций.

Утилита «Документы» позволяет не только создавать новые документы и работать с ними, но и редактировать имеющиеся. Иными словами, его можно считать базовым заменителем Microsoft Office и других пакетов офисных программ за авторством «Яндекса».

Пресс-служба Яндекса Редактор электронных таблиц

Сходство с Microsoft Office программе «Документы» придает поддержка форматов docx для текстовых документов (документов Word) и xlsx для электронных таблиц (документов Excel). Оба стандарта разработаны Microsoft – их премьера состоялась в 2007 г. одновременно с релизом Microsoft Office 2007. Они пришли на смену устаревшим doc и xls прямиком из 1980-х годов и спустя 19 лет свою актуальность не утратили.

«Скоро добавим возможность редактировать презентации в формате PPTX», – заявляют разработчики на сайте проекта.

Для некомандных игроков

Настольное приложение «Документы» к моменту выхода материала не поддерживало совместную работу над документами. Это еще сильнее роднит его с Microsoft Office, LibreOffice и другими офлайновыми офисными пакетами.

«Сейчас десктопная версия ориентирована на индивидуальную работу. Совместное редактирование и возможности искусственного интеллекта пока доступны только в веб-версии "Документов"», – заявили CNews представители «Яндекса».

Разработчики намерены встроить в программу синхронизацию с «Диском» – облачным хранилищем «Яндекса», что обеспечит возможность совместной работы над документами. Однако эта функция не будет работать без подключения к интернету.

Сроки реализации нововведения в «Яндексе» не раскрывают.

Деанонимизация за деньги

Приложение «Документы» является бесплатным лишь отчасти. За ноль рублей его можно скачать и установить, а также использовать его для просмотра и распечатки документов и таблиц. «Редактирование, форматирование и другие возможности работы с материалами входят в тарифы "Яндекс 360"», – указано на сайте сервиса.

В настоящее время десктопная версия «Документов» входит исключительно в личные тарифы «Яндекс 360». Позже приложение станет доступно и корпоративным пользователям, но «Яндекс» не называет сроки.

Для работы с настольными «Документами» нужна авторизация «Яндекс ID». После ввода логина и пароля пользователь увидит на мониторе стартовый экран приложения – там он сможет создать новый документ или таблицу либо открыть недавние файлы.

Тарифы «Яндекс 360»

Как указано на сайте проекта, все созданные или редактируемые файлы в приложении «Документы» хранятся в памяти компьютера, а не в интернете. «Вход с помощью "Яндекс ID" ограничивает доступ неавторизованным пользователям», – отмечено там же.

К середине сентября 2026 г. «Яндекс 360» для личного использования (тариф «Для себя») стоил 319 руб. в месяц за 200 ГБ дискового пространства. При оплате за год вперед без учета акций цена базового тарифа составит 166 руб. в месяц.