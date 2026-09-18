Конференция «CNews Петербург: Передовые технологии и кейсы России» состоится 15 октября
CNews приглашает принять участие в конференции «CNews Петербург: Передовые технологии и кейсы России», которая состоится 15 октября 2026 г.
О конференции
Российские предприятия поступательно движутся по пути цифровизации, постепенно переходя от устаревших систем к решениям, построенным на самых современных технологиях. Серьезным стимулом для процесса цифровой трансформации стало импортозамещение — необходимость перехода на продукты от отечественных разработчиков не только стала поводом для пересмотра ИТ-стратегий заказчиков, но и заставила ИТ-компании сосредоточиться на создании собственных решений, не просто замещающих, но и превосходящих иностранные. За короткое время на российском рынке появился практически полный набор как инфраструктурных, так и прикладных инновационных цифровых продуктов.
Основная цель мероприятия — демонстрация реальных достижений в области цифровой трансформации и обсуждение стратегий достижения технологического суверенитета. Участники расскажут о практическом применении инноваций в ключевых отраслях. Особое внимание планируется уделить вопросам информационной безопасности и создания устойчивой цифровой среды в условиях глобальных вызовов. Мероприятие станет эффективным пространством для нетворкинга, позволяя руководителям обмениваться опытом преодоления технологических барьеров и находить новых партнеров для реализации масштабных проектов.
К участию приглашаются ИТ-директора, представители органов власти и руководители предприятий всех регионов России. Основное внимание в ходе мероприятия планируется уделить реальным кейсам внедрения отечественного ПО и оборудования, анализу эффективности цифровых проектов и поиску решений для обеспечения технологического суверенитета в стратегически важных отраслях.
Среди докладчиков:
Александр Васильев, заместитель генерального директора по ИТ и кибербезопасности, АО «Невский экологический оператор»;
Ахметжан Махмутов, заместитель генерального директора по информационным технологиям, АО «Петербургский нефтяной терминал»;
Марина Михейчикова, директор по цифровой трансформации, ГК «Благо»;
Сергей Ващенков, начальник ИТ-службы, СПб ГУП «Горэлектротранс»;
Игорь Первушин, руководитель экспертизы, АО «Сайбер ОК»;
Елизавета Ребрий, руководитель проекта Управления по эксплуатации информационно-аналитических систем, Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр;
Руслан Талипов, руководитель отдела по автоматизации процессов, Группа компаний «БорисХоф»;
Валерия Баукина, ведущий архитектор, «Смарт Тим Сервис»;
Наталья Чехина, директор по персоналу и развитию, «Русэлпром-ЛЭЗ»;
Андрей Анфиногенов, декан факультета технологического менеджмента и инноваций, Университет ИТМО;
Максим Кравченко, менеджер по эффективности команды продаж, «Напитки вместе».
Основные вопросы конференции:
Государство и цифровая трансформация
- Какие стратегические цели стоят перед Россией в области цифровой трансформации и достижения технологического суверенитета?
- Каковы основные приоритеты государственной политики в области цифровизации и импортозамещения ИТ?
- Какие меры государственной поддержки ИТ-отрасли и разработчиков являются наиболее эффективными?
- Какие крупные ИТ-проекты реализуются в государственном секторе и как они влияют на эффективность работы органов государственной власти?
- Каков экспортный потенциал российских ИТ-решений?
Программное обеспечение
- Насколько отечественные операционные системы способны обеспечить потребности корпоративных заказчиков и частных пользователей?
- Какие российские СУБД предлагают отечественные разработчики в качестве альтернативы западным решениям?
- Какие российские системы управления предприятием, клиентами, процессами успешно внедряются в крупном бизнесе?
- Каковы ключевые преимущества российского ПО для организации работы офисных сотрудников?
- Как осуществляется миграция с зарубежного проприетарного ПО на отечественные платформы?
Оборудование и электроника
- Насколько отечественная компьютерная техника способна обеспечить потребности заказчиков?
- Как происходит импортозамещение сетевого оборудования?
- Каковы основные преимущества использования программно-аппаратных комплексов?
- Как развивается отечественное производство периферийных устройств?
- Какие успехи достигнуты в разработке и производстве отечественной микроэлектроники?
Искусственный интеллект и большие данные
- Какие отечественные решения для работы с большими данными представлены на рынке?
- Какие российские разработки в области искусственного интеллекта (ИИ) успешно конкурируют с зарубежными аналогами?
- Какие задачи уже решают заказчики с помощью искусственного интеллекта?
- Какой эффект приносит использование ИИ государству и бизнесу?
- Каковы перспективы развития решений на базе нейросетей в России?
Облачные технологии и виртуализация
- Достаточно ли в России Центров обработки данных (ЦОД) для обеспечения цифровых потребностей бизнеса?
- Какие облачные сервисы предлагают отечественные провайдеры?
- Какие отечественные PaaS платформы представлены на рынке?
- Как российские облака способствуют развитию приложений на базе искусственного интеллекта?
- Какие вызовы стоят перед российским рынком виртуализации?
Кибербезопасность
- Какие отечественные системы защиты информации, резервного копирования и восстановления представлены на рынке?
- Как обеспечить безопасность объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ)?
- Насколько российские решения в области кибербезопасности готовы к отражению сложных современных угроз?
- Насколько надежны российские облачные сервисы и центры обработки данных?
- Можно ли доверить безопасность ИТ-инфраструктуры облачным провайдерам услуг кибербезопасности?
Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия — 24000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* В случае подтверждения от CNews Conferences
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +79131576097 e-mail: malyutina@cnews.ru Малютина Анна.