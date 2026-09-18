Конференция «CNews Петербург: Передовые технологии и кейсы России» состоится 15 октября

CNews приглашает принять участие в конференции «CNews Петербург: Передовые технологии и кейсы России», которая состоится 15 октября 2026 г.

О конференции

Российские предприятия поступательно движутся по пути цифровизации, постепенно переходя от устаревших систем к решениям, построенным на самых современных технологиях. Серьезным стимулом для процесса цифровой трансформации стало импортозамещение — необходимость перехода на продукты от отечественных разработчиков не только стала поводом для пересмотра ИТ-стратегий заказчиков, но и заставила ИТ-компании сосредоточиться на создании собственных решений, не просто замещающих, но и превосходящих иностранные. За короткое время на российском рынке появился практически полный набор как инфраструктурных, так и прикладных инновационных цифровых продуктов.

Основная цель мероприятия — демонстрация реальных достижений в области цифровой трансформации и обсуждение стратегий достижения технологического суверенитета. Участники расскажут о практическом применении инноваций в ключевых отраслях. Особое внимание планируется уделить вопросам информационной безопасности и создания устойчивой цифровой среды в условиях глобальных вызовов. Мероприятие станет эффективным пространством для нетворкинга, позволяя руководителям обмениваться опытом преодоления технологических барьеров и находить новых партнеров для реализации масштабных проектов.

К участию приглашаются ИТ-директора, представители органов власти и руководители предприятий всех регионов России. Основное внимание в ходе мероприятия планируется уделить реальным кейсам внедрения отечественного ПО и оборудования, анализу эффективности цифровых проектов и поиску решений для обеспечения технологического суверенитета в стратегически важных отраслях.

Среди докладчиков:

Александр Васильев, заместитель генерального директора по ИТ и кибербезопасности, АО «Невский экологический оператор»;

Ахметжан Махмутов, заместитель генерального директора по информационным технологиям, АО «Петербургский нефтяной терминал»;

Марина Михейчикова, директор по цифровой трансформации, ГК «Благо»;

Сергей Ващенков, начальник ИТ-службы, СПб ГУП «Горэлектротранс»;

Игорь Первушин, руководитель экспертизы, АО «Сайбер ОК»;

Елизавета Ребрий, руководитель проекта Управления по эксплуатации информационно-аналитических систем, Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр;

Руслан Талипов, руководитель отдела по автоматизации процессов, Группа компаний «БорисХоф»;

Валерия Баукина, ведущий архитектор, «Смарт Тим Сервис»;

Наталья Чехина, директор по персоналу и развитию, «Русэлпром-ЛЭЗ»;

Андрей Анфиногенов, декан факультета технологического менеджмента и инноваций, Университет ИТМО;

Максим Кравченко, менеджер по эффективности команды продаж, «Напитки вместе».



Основные вопросы конференции:

Государство и цифровая трансформация

Какие стратегические цели стоят перед Россией в области цифровой трансформации и достижения технологического суверенитета?

Каковы основные приоритеты государственной политики в области цифровизации и импортозамещения ИТ?

Какие меры государственной поддержки ИТ-отрасли и разработчиков являются наиболее эффективными?

Какие крупные ИТ-проекты реализуются в государственном секторе и как они влияют на эффективность работы органов государственной власти?

Каков экспортный потенциал российских ИТ-решений?

Программное обеспечение

Насколько отечественные операционные системы способны обеспечить потребности корпоративных заказчиков и частных пользователей?

Какие российские СУБД предлагают отечественные разработчики в качестве альтернативы западным решениям?

Какие российские системы управления предприятием, клиентами, процессами успешно внедряются в крупном бизнесе?

Каковы ключевые преимущества российского ПО для организации работы офисных сотрудников?

Как осуществляется миграция с зарубежного проприетарного ПО на отечественные платформы?

Оборудование и электроника

Насколько отечественная компьютерная техника способна обеспечить потребности заказчиков?

Как происходит импортозамещение сетевого оборудования?

Каковы основные преимущества использования программно-аппаратных комплексов?

Как развивается отечественное производство периферийных устройств?

Какие успехи достигнуты в разработке и производстве отечественной микроэлектроники?

Искусственный интеллект и большие данные

Какие отечественные решения для работы с большими данными представлены на рынке?

Какие российские разработки в области искусственного интеллекта (ИИ) успешно конкурируют с зарубежными аналогами?

Какие задачи уже решают заказчики с помощью искусственного интеллекта?

Какой эффект приносит использование ИИ государству и бизнесу?

Каковы перспективы развития решений на базе нейросетей в России?

Облачные технологии и виртуализация

Достаточно ли в России Центров обработки данных (ЦОД) для обеспечения цифровых потребностей бизнеса?

Какие облачные сервисы предлагают отечественные провайдеры?

Какие отечественные PaaS платформы представлены на рынке?

Как российские облака способствуют развитию приложений на базе искусственного интеллекта?

Какие вызовы стоят перед российским рынком виртуализации?

Кибербезопасность

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия — 24000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* В случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +79131576097 e-mail: malyutina@cnews.ru Малютина Анна.