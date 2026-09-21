«Яндекс» прекратил разработку своего «убийцы» нацмессенджера «Макс». Обновлений больше не будет

«Яндекс Мессенджера» перестал получать обновления. Сам сервис продолжит работать, но новых функций его пользователи могут больше не ждать. Все ранее реализованные в «Мессенджере» возможности «Яндекс» перенес в «Телемост», который на заре своего существования был лишь сервисом для видеоконференций.

Минус один российский мессенджер

Российский интернет-гигант «Яндекс» прекратил разработку сервиса «Мессенджер». Как пишет ТАСС, он больше не будет получать обновления, хоть пользоваться им по-прежнему можно. Проект пока не закрывается, хотя, вполне вероятно, это дело времени.

«Отдельные приложения "Мессенджера" продолжат работать, но новых обновлений для них не планируется», – приводит агентство заявление представителей «Яндекса».

«Яндекс Мессенджер» является одной из немногих российских альтернатив отечественного нацмессенджера «Макс» холдинга VK. Впрочем, как сообщал CNews, сейчас их становится все больше, и за многими из них стоят очень крупные компании, в том числе Wildberries.

К моменту выхода материала последние версии «Мессенджера» в популярных магазинах приложений были датированы серединой сентября 2026 г.

Зачем и почему

Истинные причины прекращения разработки «Яндекс Мессенджера» к моменту выхода материала разработчики не раскрывали. Однако все наработки, реализованные в этом проекте, не пропадут даром – их интегрировали в совершенно другой сервис «Яндекса», который первоначально задумывался вовсе не как мессенджер.

«Сейчас мы сфокусированы на развитии "Телемоста", где уже доступны чаты, звонки и видеовстречи», – заявили ТАСС представители «Яндекса».

© evgris / Фотобанк Фотодженика Интеграция «Мессенджера» в «Телемост» превратила его в то, чем Skype был в 2003 году

«Телемост» первоначально предназначался для проведения видеоконференцсвязи. Он дебютировал летом 2020 г.

Как сообщал CNews, «Телемост» создавался как конкурент американских сервисов Skype и Zoom. Первый, к слову, прекратил свое существование – владеющая им Microsoft закрыла его по причине низкой популярности.

Первоначально «Телемост» строился на платформе с открытым исходным кодом. В августе 2024 г. в результате перезапуска сервис перешел на закрытую техническую платформу «Яндекс 360». Как пишет ТАСС, по итогам первой половины 2026 г. аудитория «Телемоста» перевалила за 8 млн пользователей.

Одна попытка за другой

«Яндекс» на протяжении как минимум двух десятков лет пытается создать собственный мессенджер в стремлении конкурировать с самыми разными сервисами. Одну из первых попыток он предпринял в начале осени 2008 г.

18 лет назад свет увидел проект «Я.Онлайн», соревновавшийся на тот момент в первую очередь с ICQ. Он был интегрирован с блогами и почтой «Яндекса», работал на протоколе Jabber и умел работать с учетными записями, созданными как на «Яндексе», так и на других jabber-серверах. В их числе – QIP, GMail и Livejournal.

До 2026 г. сервис «Я.Онлайн» не дожил. Тем не менее, ему удалось отметить свое восьмилетие – его закрыли в октябре 2016 г.

В апреле 2017 г. «Яндекс» показал мессенджер «Ямб» в составе набора сервисов для корпоративных коммуникаций «Яндекс Коннект». Им можно было пользоваться в браузере, а также были выпущены приложения для Windows, macOS, iOS и Android.

В том же 2017 г. был запущен проект «Яндекс Чаты».

Спустя два года после закрытия «Я.Онлайн» «Яндекс» встроил мессенджер прямо в свой «Браузер» для Android и iOS. Закрытое бета-тестирование сервиса началось в конце 2018 г., а открытое стартовало в феврале 2019 г.

Встроенный в браузер мессенджер «Яндекса» позволял общаться с другими пользователями как в приватных, так и в публичных чатах, которые можно было создать, отметив точку на «Яндекс Картах» непосредственно в браузере.

За полгода до этого, весной 2018 г., «Яндекс» запустил платформу «Диалоги». C помощью платформы представители бизнеса получили возможность добавить в поиск «Яндекса» свой чат поддержки клиентов.

Следующим этапом стало создание «Яндекс Мессенджера». Проект презентовали в апреле 2020 г., и он представлял собой ребрендинг «Яндекс Чатов».