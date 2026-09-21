Злоумышленники повредили кабели «Ростелекома», чтобы сорвать выборы

Злоумышленники повредили два магистральных кабеля «Ростелекома» в Хабаровском крае и Сахалинской области. Из-за этого в ряде регионов Дальнего Востока были проблемы с интернетом. В «Ростелекоме» считают это целенаправленной диверсией с целью сорвать проходившее в России выборы.

Авария на дальневосточных каналах «Ростелекома»

«Ростелеком» сообщил о повреждении двух своих магистральных каналов на Дальнем Востоке. В субботу, 19 сентября 2026 г., около 15:00 по местному времени произошло спиливание опоры ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи) в Сахалинской области на участке Холмск – Томари.

Затем, в районе 17:00 местного времени в нескольких местах был перерублен кабель в Хабаровском крае между населенными пунктами Селихино и Ягодный.

В результате произошедших инцидентов произошло кратковременное снижение услуг доступа в интернет в Магаданской и Сахалинской областях, Камчатском и Хабаровском краях и Чукотском автономном округе.

«Ростелеком» Злоумышленники повредили два магистральных кабеля «Ростелекома» в Хабаровском крае и Сахалинской области

«Ростелеком» утверждает, что аварийные бригады незамедлительно выехали к месту аварий и работы каналов была восстановлена в течении одного часа. В компании полагают, что произошедшее было «целенаправленной попыткой сорвать проведение выборов в регионах Дальневосточного федерального округа».

«Мы столкнулись с очередной беспрецедентной попыткой помешать проведению выборов, которую рассматриваем как организованную диверсию, - заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. - Как и все другие попытки, эта оказалась безуспешной. Благодарен команде «Ростелекома» за молниеносную ликвидацию последствий диверсии. Компания окажет все необходимое содействие правоохранительным органам в установлении и наказании виновников аварийной ситуации».

Комментарий главы ЦИК

В России 20 сентября 2026 г. был Единый день голосования. В этот день россияне выбирали депутатов Государственной думы, а в ряде регионов – еще и выборы губернаторов, депутатом регионального и муниципального уровня. При этом выборы происходили три дня – 18, 19 и 20 сентября.

Ситуацию прокомментировала председатель ЦИК (Центральная избирательная комиссия) Элла Памфилова. «Сегодня ранним утром была совершена мощная диверсия на дальнем Востоке, - заявила Памфилова. - Когда диверсанты подпилили столб передачи связи, перерезали кабель, оставили без связи четыре крупных региона России».

«Ма расцениваем происшествие как целенаправленные диверсии и попытку срыва голосования на территории региона, - добавила Памфилова. – Враг не пройдет, выборы состоятся, а правоохранители разберутся в причинах и найдут виновных».

Дальний Восток и проблемы с магистральными каналами

Регионы Дальнего Востока стали последними регионами России, куда были проведены магистральные ВОЛС. До той поры на магистральном уровне в этих регионах использовались спутниковые каналы, что резко снижало качество работы интернета и одновременно делало его весьма дорогим.

Долгое время происходило строительство подводной ВОЛС до Сахалина. Затем, в 2025 г., подводный ВОЛС был проложен до Магаданской области, а в 2026 г. – до Камчатского края. В 2022 г. «Ростелеком» провел подводный ВОЛС до Чукотки, которая была последним регионом, где не было магистрального ВОЛС. Проект осуществлялся при поддержке федерального бюджета, из которого было выделено 7,4 млрд руб.

При этом в работе данных каналов периодически возникают проблемы. Так, в июле 2026 г. из-за ремонта кабелей были перебои в работе интернета на Камчатке и Чукотке.

Схожая ситуация была в этих регионах в сентябре 2025 г. Летом 2024 г. из-за аварии на ВОЛС Камчатка и Чукотка также оставались без интернета. Еще одна авария магистрального ВОЛС, ведущего на Камчатку, произошла весной 2021 г.