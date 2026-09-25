По приказу на китайском ИИ-агенты похитили 600 тыс. банковских карт через теги Google

Злоумышленник использовал три платформы для создания ИИ-агентов и с их помощью развернул масштабную и, в конечном счете, агрессивную киберкампанию против онлайн-магазинов.

Три платформы

Финансово заинтересованный злоумышленник с помощью ИИ-агентов развернул целую кампанию против онлайн-магазинов: в итоге ему достались примерно 600 тыс. записей о кредитных картах.

Атаки начались, самое позднее, в июле 2026 г. и, как пишет издание Bleeping Computer, по состоянию на 22 сентября 2026 г. кампания оставалась активной.

Всего за пять дней злоумышленник взломал системы как минимум 27 компаний и совершил более 100 атак.

Как выяснили эксперты ИБ-компании Gambit, львиная доля добычи хакера — более 600 тыс. действительных данных банковских карт — были украдены всего лишь у двух компаний. На сайтах еще пяти компаний хакер разместил сетевые скиммеры — вредоносное ПО для сбора платежных данных.

Pixabay ИИ-агенты украли сотни тысяч карт онлайн-магазинов

По мнению исследователей, хакер использовал три платформы для создания ИИ-агентов, что позволило ему ежедневно осуществлять цепочку атак против десятков компаний.

Первая — это Strix, фреймворк для пентестов, предназначенный для сканирования и обнаружения уязвимостей.

Второй — это Cairn, автономный бот для эксплуатации уязвимостей: его задача — получение доступа к командной оболочке или административной панели.

Стоит отметить, что Cisco выпустила собственный инструмент анализа вредоносных программ на основе ИИ под тем же названием. Но кроме наименования у этих программ нет ничего общего.

Hermes — еще один автономный инструмент, предназначенный для постэксплуатационной деятельности, принятия тактических решений и управления вредоносной активностью. Он базируется на claude-opus-4.6.

С 23 по 31 августа 2026 г. злоумышленник запускал Strix 146 раз на 138 хостах; общая продолжительность сканирования составила 633 часа.

Для Hermes был сформирован цифровой профиль под названием «SOUL — Red Team Operator», оснащенный 121 навыком, 78 из которых были связаны с осуществлением кибератак.

Они все сами сделают

Родным языком оператора предположительно является китайский; по крайней мере, именно на нем он давал агентам ИИ краткие инструкции относительно целей операции, а затем предоставил им возможность выполнить остальную работу самостоятельно.

По имеющимся данным, в период с 10 по 15 сентября 2026 г. злоумышленник реализовал 105 волн атак, и как минимум 27 были в той или иной мере успешными.

Скиммеры внедрялись в целевые веб-сайты с использованием различных методов, зависящих от уровня доступа, выявленных уязвимостей и архитектуры целей.

В частности, ИИ-агенты добавляли вредоносный код в легитимные файлы JavaScript, теги <script> на страницы оформления заказа или в блоки тегов Google, а также осуществляли отравление контента S3/CDN и кэша на стороне сервера, подменяли поля базы данных, перенастраивали инстансы Kubernetes и создавали задания cron для восстановления скиммера после его удаления.

Исследователи Gambit получили доступ к тестовому серверу, используемому злоумышленником, и извлекли оттуда конкретные улики.

В общей сложности в ходе этой кампании ИИ-агенты скомпрометировали скиммерами как минимум 119 веб-сайтов, а также произвели вторжение в ряд крупных организаций, среди которых — компания из списка Fortune 500 в сфере гостиничного бизнеса, крупная американская авиакомпания, крупный американский дистрибьютор промышленных товаров и онлайн-магазин модной одежды.

Злоумышленник использовал сервис ранжирования веб-сайтов, чтобы найти заслуживающие внимания цели в списке, составленном Strix, и отдал приоритет тем, которые использовали собственное программное обеспечение. По-видимому, он исходил из предположения, что такие компании более уязвимы для атак.

Помимо всего прочего, оператор кампании дал агенту ИИ указание удалить данные банковских карт из баз данных Magento после их перехвата.

Инструкция содержится в одном из файлов навыков агента Hermes: «После извлечения и загрузки всех данных карты массово очисти исходные поля».

Это привело к сбоям в работе ряда розничных сетей: из-за потери данных карты не распознавались.

Как пишут исследователи Gambit, за примерно четыре недели по состоянию на 25 августа 2026 г. было потрачено $7 000, а всего злоумышленник израсходовал от $12 000 до $18 000. Источником данных стал связанный со злоумышленником аккаунт в ИИ-маркетплейсе OpenRouter, где фигурировали эти цифры.

В среднем злоумышленник тратил $25 на каждый целевой объект.

«По результатам анализа затрат, проведенного самим оператором, получена аналогичная цифра: в среднем — $25,46 за каждое из 101 сканирования, с разбросом от $3,13 за самый дешевый объект до $79,31 за самый дорогой», — говорится в публикации Gambit.

Исследователи утверждают, что автоматизация и низкая стоимость позволяют злоумышленникам, даже менее опытным, легко осуществлять подобные атаки.

Во многих случаях доступ был получен всего за несколько часов, при этом инструменты искусственного интеллекта выполняли работу на основе коротких инструкций, которые оператор предоставлял между автономными запусками.

«Как и в случае т.н. вайб-кодинга, вайб-хакинг — то есть использование ИИ в качестве непосредственного исполнителя — радикально снижает требования к квалификации потенциального киберзлоумышленника, — говорит Никита Павлов, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. — В данной ситуации, правда, злоумышленник явно не заботился о заметании следов — вероятно, как раз потому, что не обладал должной квалификацией».

Компания Gambit предупреждает, что организациям, стремящимся защититься от подобного рода атак, следует также учитывать возможность потери данных в качестве сопутствующего ущерба.