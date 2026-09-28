Власти хотят урезать права россиян на возврат товаров, купленных на маркетплейсах

В России хотят изменить правила возврата товаров, купленных онлайн. Как минимум планируется запретить возвращать продавцу то, что по закону не возвращается при офлайн-торговле. При этом в число невозвратных может попасть электроника.



Особый порядок возврата

Правила возврата товаров, купленных онлайн, могут быть пересмотрены, приводит РИА «Новости» заявление главы Центра стратегических разработок (ЦСР) Павла Смелова.

Это потребует внесения изменений в действующее законодательство, в том числе в закон «О защите прав потребителей». «Правительство будет наделено полномочиями определять категории товаров, для которых будет установлен особый порядок возврата и отказа от покупки», — сказал Смелов.

Такая мера, по его словам, является ответом на запрос рынка — продавцы маркетплейсов сталкиваются со злоупотреблениями покупателей, возвращающих товары надлежащего качества, и масштаб этого явления «действительно требует внимания».

Точечная корректировка

В законодательство о защите прав потребителей, касающееся возврата качественных товаров, нужно внести точечную корректировку, пояснил Смелов.

magnific Правительство будет решать, по каким категориям товаров возврат будет осуществляться в особом порядке

Покупка может не подойти покупателю или он может изменить свое решение, однако целесообразно ограничить возврат отдельных категорий, которые нельзя свободно вернуть в обычной офлайн-рознице, например продуктов питания и лекарственных средств, считает руководитель ЦСР.

«Для парфюмерии, косметики, электроники и некоторых других категорий разумно приблизить порядок возврата к правилам традиционной торговли после того, как покупатель осмотрел товар и подтвердил его получение», — пояснил глава ЦСР.

Он отметил также, что, если подобные издержки полностью перекладывать на продавца, он будет вынужден включить их в цену. Поэтому нужно повысить прозрачность контроля за возвратами — товар может быть поврежден на одном из этапов логистической цепочки.

По данным «Ведомостей», во втором пакете регулирования платформенной экономики, подготовленном Минэкономразвития, предлагается разделить термины «отказ от товара до его получения» и «возврат после получения».

Масштаб злоупотреблений пользователей

В июле 2025 г. CNews писал о том, что пользователи отечественных интернет-магазинов начали массово возвращать приобретенные товары, особенно одежду и обувь.

До половины вещей потребители отправляют обратно продавцу, вследствие чего тот зачастую несет существенные убытки. У крупнейших торговых площадок, в том числе Ozon и Wildberries, этот показатель находится на уровне 30-45%. Более узкоспециализированные площадки лишь немного меньше подвержены практике пользователей массово возвращать товары. Издание приводит в пример Lamoda, где количество возвратов достигает 35%.

Подобные действия пользователей многие участники рынка е-коммерции склонны относить к потребительскому экстремизму.

В декабре 2024 г. CNews сообщал, что россияне повадились возвращать купленную в интернете технику после некоторого периода использования, ссылаясь на некие производственные дефекты, то есть эксплуатируя в своих корыстных целях закон о защите прав потребителей. Например, используя положения закона, они возвращают товар после некоторого периода эксплуатации под видом бракованного и требуют возврата денег.