В Apple перестройка. Важную скрепу отправят на свалку, менеджеров уволят, акцент сделают на инженерах

Меньше чем через месяц после смены руководства новый генеральный директор Apple Джон Тернус начал реформировать структуру компании. Основной акцент, по его замыслу, должен быть сделан на инженерную работу, а также отказ от традиционных весенних и осенних графиков выпуска продуктов. Также обсуждается возможность упразднения некоторых позиций среднего менеджмента.

Перестройка компании

Новый генеральный директор Apple Джон Тернус (John Ternus) намерен произвести реорганизацию компании для ускорения выпуска продуктов, расширения ассортимента и создания более компактной организации с большим акцентом на инженерную работу, об этом пишет Bloomberg в сентябре 2026 г. со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.

Среди рассматриваемых инициатив - отказ от традиционных весенних и осенних графиков выпуска продуктов. Годами Apple проводила крупные презентации осенью и иногда весной.

При Стиве Джобсе (Steve Jobs) новые iPhone чаще всего показывали в июне (2007-2010 гг.). В 2009 г. глава маркетингового отдела Apple Фил Шиллер (Phil Schiller) прямо говорил, что у Apple есть свои естественные продуктовые циклы (праздничный сезон, образовательный, iPod, iLife и т.д.), а не жесткий календарь «весна-осень».

Переход к сентябрю произошел уже при Тиме Куке (Tim Cook), в 2011 г. iPhone 4S представили 4 октября. С 2012 г. (iPhone 5) сентябрьские мероприятия стали почти ежегодной традицией и оставались такими до 2026 г. за редкими исключениями вроде 2020 г. из-за пандемии Covid-19. Именно при Тиме Куке осенний цикл с iPhone и Apple Watch закрепился как главный и самый предсказуемый.

Aiartgenerator Новый глава Apple планирует отказаться от устаревших традиций Стива Джобса и ускорить выпуск продуктов, а также сократить рабочие места среди менеджмента

В сентябре 2026 г. Джон Тернус хочет, чтобы компания выпускала продукты чаще - в течение всего года. Новый генеральный директор считает, что Apple должна выпускать продукты быстрее и активнее экспериментировать. Это необходимо, чтобы компания-разработчик оставалась конкурентоспособной в эпоху искусственного интеллекта (ИИ). Источники Bloomberg, попросившие не называть их имена из-за закрытого характера обсуждений, подтвердили эту позицию.

Ускорение продуктового цикла, по замыслу руководства, должно создать больше возможностей для продажи устройств и привлечения клиентов к новым сервисам, предупреждал CNews. Вместе с тем сотрудники Apple отмечают, что изменить устоявшуюся практику разработки будет непросто, и на это могут уйти годы.

Курс на компактность

Идею более компактной организации Джон Тернус высказывал и раньше - еще когда руководил разработкой аппаратного обеспечения. Уже тогда он призывал нанимать меньше людей и требовать больше от действующих сотрудников.

По информации Bloomberg, в Apple уже начались сокращения менеджеров инженерных программ. Ряду директорам дали несколько недель на поиск других позиций внутри Apple, а также были проведены точечные увольнения в ряде подразделений компании. Некоторые проекты отменили на ранних стадиях разработки, особенно если они не считались критически важными для прибыли.

Поиск новых источников дохода

По словам собеседников Bloomberg, Тернус ищет новые источники выручки и способы увеличить прибыль от уже существующих продуктов. Особое внимание уделяется ситуации в сервисном бизнесе. Долгое время это направление было одним из самых быстрорастущих и прибыльных в Apple и компенсировало колебания в продажах устройств. Однако темпы роста начали снижаться. В III квартале 2026 г. выручка от сервисов впервые с 2022 г. уменьшилась по сравнению с предыдущим кварталом, хотя и осталась выше показателя аналогичного периода в 2025 г.