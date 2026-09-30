Правообладатели открывают охоту на крайне живучую программу для скачивания с YouTube, «Вконтакте» и «Яндекс музыки»

IFPI пожаловалась на утилиту для скачивания с YouTube

Международная федерация производителей фонограмм (International Federation of the Phonographic Industry; IFPI) обратилась в Еврокомиссию с просьбой о внесении популярного бесплатного инструмента для скачивания видео с YouTube и других интернет-площадок в Контрольный список по контрафактной продукции и пиратству, пишет TorrentFreak.

В документе, переданном IFPI, которая представляет интересы мировой музыкальной индустрии, сам факт существования yt-dlp и ему подобных назван «серьезной проблемой для индустрии». В организации считают, что инструмент способствует процветанию пиратства в Сети, позволяя обходить механизмы технической защиты контента, предусмотренные YouTube. Выбранный же его создателями подход к разработке и лицензированию делают сдерживание распространения yt-dlp или его уничтожение сложной задачей.

yt-dlp – это бесплатная кросс-платформенная программа с открытым исходным кодом, которая написана на Python и распространяется на условиях Unlicense. Она позволяет загружать аудио и видео с YouTube для последующего просмотра в режиме офлайн, а также выполняет функции видео- и аудиоконвертера. Помимо видеохостинга Google, yt-dlp поддерживает свыше 1,5 тыс. сервисов, заявлено в документации к инструменту. Среди них российские «Вконтакте», VK Play, «Одноклассники», «Яндекс диск» и «Яндекс музыка», а также Rutube.

В документе IFPI упоминаются четверо пользователей GitHub, вносящих основной вклад в развитие yt-dlp: автор проекта под псевдонимом pukkandan, а также трое ключевых мейнтейнеров с никами coletdjnz, bashonly и Grub4K.

Souvik Banerjee / Unsplash.com IFPI пожаловалась на утилиту для скачивания с YouTube

IFPI напрямую не призывает к блокировке yt-dlp или преследованию его разработчиков. Даже если Еврокомиссии удовлетворит прошение организации, программа не окажется моментально вне закона на территории ЕС.

Контрольный список по контрафактной продукции и пиратству используется лишь в качестве инструмента давления и информирования. Факт присутствия сервиса или программы в списке может побудить правоохранительные органы или власти к выработке и принятию мер в их отношении. Поэтому действия IFPI, вероятно, можно трактовать как первую робкую попытку запустить процесс борьбы с yt-dlp в ЕС.

Реинкарнировавший youtube-dl

yt-dlp является наиболее активно развивающимся форком популярного в прошлом инструмента youtube-dl, фактически – его «наследником». Доменное имя youtube-dl.org, ранее использовавшееся в качестве адреса официальной веб-странички youtube-dl, сегодня задействовано для перенаправления на GitHub-репозиторий yt-dlp.

У самого yt-dlp имеется более 16 тыс. форков и 190 тыс. звезд на GitHub – он занимает 32 место в списке самых высоко оцененных проектов на этой площадке, опережая редактор кода Microsoft Visual Studio Code, инструмент для работы с языковыми моделями на локальной машине ollama и набора скриптов для активации ПО корпорации Microsoft (Microsoft-Activation-Scripts).

Успех RIAA в суде

В 2023 г. суд в Германии по требованию Ассоциации звукозаписывающих компаний Америки (Recording Industry Association of America; RIAA) постановил прекратить предоставление услуг хостинга сайта youtube-dl. Хостинг-провайдер Uberspace попытался обжаловать это решение, но его апелляция была отклонена, и компании пришлось подчиниться.

Вероятно, предвидя ненулевую вероятность подобного развития событий, разработчики youtube-dl предусмотрительно не стали приобретать домен под нужды проекта у Uberspace, отдав предпочтение другому регистратору.

Примечательно, что файлы проекта фактически хранились в репозитории на GitHub, а на сайте располагались исключительно информация о youtube-dl и ссылка на скачивание программы, ведущая на сторонний ресурс. Добиться ликвидации репозитория youtube-dl правообладателям не удалось, хотя такие попытки предпринимались.

Провальная попытка блокировки репозитория на основании DMCA

В октябре 2020 г. RIAA потребовала от GitHub удалить репозиторий проекта и его форков на основании Закона об авторском праве в цифровую эпоху (Digital Millennium Copyright Act; DMCA).

В RIAA утверждали, что программа предназначена для обхода алгоритмов защиты контента, реализованных в стриминговых сервисах, в том числе на YouTube. Кроме того, в организации настаивали на том, что утилита используется для распространения аудио- и видеозаписей без разрешения правообладателей. В подтверждение своей правоты юристы RIAA приводили тот факт, что в руководстве по использованию youtube-dl разработчиками приведены примеры, в которых проиллюстрирована загрузка отдельных музыкальных композиций, защищенных авторским правом.

Администрация GitHub сперва встала на сторону RIAA и удалила в общей сложности 18 репозиториев, так или иначе связанных с проектом. Это вызвало негодование со стороны пользователей программы и сторонников свободы распространения информации. Группа активистов принялась за распространение кода проекта на сторонних ресурсах, порой в весьма экзотичных форматах – к примеру, в виде набора PNG-изображений.

В итоге к середине ноября 2020 г. GitHub восстановил ранее удаленные репозитории youtube-dl. Администрации хостинга ИТ-проектов и разработчикам утилиты в конечном счете удалось найти компромисс: из инструкции к загрузчику видео были удалены спорные фрагменты, ставшие поводом для атаки на проект со стороны RIAA. Урегулирование конфликта происходило при участии Фонда электронных рубежей (Electronic Frontier Foundation; EFF) – американской некоммерческой организации, занимающейся правозащитной деятельностью в цифровой сфере.