Aliexpress открыл охоту на российских ИТ-шников. Надо знать C# и Go и уметь обучать ИИ

Маркетплейс AliExpress объявило о поиске уникальных и редких ИТ-специалистов, в том числе в новую команду, созданную в сингапурском AliExpress CIS. В компании заявили, что усиливают ИТ-команды: по работе ИИ и взаимодействию с коллегами из Китая. Эксперты оценивают будущие зарплаты ИТ-шников в суммы до миллиона рублей в месяц.



Кого ищут в AliExpress

Российское подразделение знаменитого китайского маркетплейса AliExpress ищет специалистов для усиления своего ИТ-направления. Вакансии появились на сервисе объявлений hh.ru в сентябре 2026 г.

AliExpress сообщил, что создал новую команду Platform Tools & Infrastructure, которая отвечает за внутренние сервисы и инструменты, которыми каждый день пользуются продуктовые команды компании. На ее ответственность передали сервис мастер-данных по доступам — «единый источник правды о том, у кого какие права». Также ей переданы внутренний портал разработчика: команды, сервисы, пользователи, оргструктура и заказ инфраструктурных ресурсов, сервис оркестрации алертов, сервис заявок и согласований, а также сервис планирования и запуска регулярных задач.

Компании требуется старший Golang-разработчик, который займется проектированием и разработкой бэкенд-сервисов и API на Go, а также переносом сервиса управления доступами с C# на Go. От него потребуют разбора текущей логики, проектирования целевого решения, поэтапного перевода потребителей. Помимо прочего нужен рефакторинг существующего кода, в списке и другие обязанности, в том числе опыт переписывания или миграции работающего сервиса с сохранением совместимости и без длительного простоя, опыт работы с чужой кодовой базой: разбирались в незнакомом сервисе и дальше отвечали за него, умение читать и понимать код на C#.

Для работы в команде такому специалисту потребуется приезжать в московский офис, так как команда находится именно тут. Возможен гибридный формат.

Еще две позиции связаны с искусственным интеллектом. Компания ищет специалистов в области больших языковых моделей. В команду Promo&Monetization в сингапурское AliExpress CIS, которая отвечает за развитие промо-механик маркетплейса и передовых инструментов ценообразования, хотят пригласить менеджера по продукту.

Ключевой стратегический фокус команды — внедрение динамического ценообразования и алгоритмов машинного обучения (ML) для максимизации эффективности сделок. Каждая механика и каждый алгоритм рассматриваются как отдельный продукт и проходят полный жизненный цикл.

Маркетплейсу необходим специалист, который будет лидировать развитие ML-инструментов ценообразования (Senior Product Manager, Monetization): проектировать продукты динамического ценообразования, алгоритмов скидок и промо-активностей на базе машинного обучения. Специалист должен иметь понимание ML в ценообразовании: знание принципов работы алгоритмов динамического ценообразования, предиктивной аналитики, опыт постановки задач командам Data Science / ML, а также иметь отраслевой опыт: опыт работы в e-commerce, маркетплейсах, а именно с промо, монетизационными или ценовыми инструментами будет его главным преимуществом.

В команду машинного обучения требуется старший инженер по машинному обучению (Senior ML Engineer) в направлении контента. В его обязанности войдет генерация гипотез для улучшения качества контентных задач. В том числе построение ML-пайплайнов для контентных задач, матчинг товаров и атрибутов, category prediction товара, генерация заголовков товара и другие задачи для улучшения качества товаров на площадке AliExpress. В требованиях опыт промышленной разработки на Python от трех лет, опыт разворачивания своих МЛ-пайплайнов в продакшен-среду (airflow, dagster and etc), сильное аналитическое мышление и умение решать алгоритмические задачи, хорошее понимание работы Deep NN transformers нейросетей и их опыт промышленного использования, реальный опыт использования больших языковых моделей (LLM) для контентных задач и понимание процесса multi-GPU обучения нейронных сетей.

Комментарий AliExpress СНГ

«Мы не прекращали процесс найма необходимых ИТ-специалистов, и текущие вакансии связаны с усилением команд, в том числе по работе с ИИ и взаимодействию с коллегами из Китая», — пояснили CNews в пресс-службе «AliExpress СНГ».

В компании отметили, что «AliExpress СНГ» уже несколько лет развивает проекты на базе ИИ для модерации контента и автоматизации процессов в маркетинге и разработке, включая оптимизацию инфраструктуры. Так, порядка 99% службы поддержки уже автоматизированы за счет внедрения ИИ, а 200 млн рекламных сообщений на платформе стали в два раза эффективнее. «На ПМЭФ мы отмечали, что уже порядка 11-12% оборота компании приносят проекты, связанные с ИИ-технологиями», — добавили в компании.

Усиление проходит на фоне интеграции с локальными российскими маркетплейсами. Потенциал — в сотрудничестве с Wildberries.

«AliExpress СНГ» продолжает развивать взаимодействие с локальными сервисами. В процессе сотрудничества пользователи AliExpress могут заказать доставку своих покупок в ПВЗ Wildberries, а с января у части российских покупателей уже реализована возможность оплаты товаров с помощью WB Кошелька. В данный момент компании тестируют доступ к китайским товарам для пользователей Wildberries в России и странах СНГ, добавили в AliExpress СНГ.

Компания уже предоставляла доступ к зарубежным селлерам для нескольких российских платформ, отметили в AliExpress. Ранее осуществила интеграцию товаров с «Яндекс», а также добавила возможность авторизации с помощью Яндекс ID, оплату через «Яндекс Пэй» и выдачу заказов в брендированных ПВЗ «Яндекс Маркет». Это позволит расширить доступ российских пользователей к уникальному широкому ассортименту AliExpress.

Редкие специалисты

AliExpress ищет в России редких специалистов, по некоторым компетенциям счет идет на единицы, пояснила CNews руководитель рекрутмента ГК «Корус Консалтинг» Ярослава Волынская. Например, с большим трудом можно найти инженеров по машинному обучению с промышленным LLM-опытом, компетенциями multi-GPU обучения и стека RAG/Triton/vLLM.

Директор по талантам ГК Swordfish Security (входит AppSec Solutions) Дарья Фигуркина также указывает на редкость специалистов с глубинными знаниями в области ИИ и MLSecOps. Потребность в них стремительно растет.

Продакт-менеджер ML-монетизации тоже достаточно редкая специальность: в таком специалисте сочетаются продуктовая логика и умение ставить задачи Data Science на уровне метрик качества моделей. По данным hh.ru на подобную вакансию можно встретить одно релевантное резюме из 500 откликов, рассуждает Волынская.

Но самой уникальной из трех Волынская считает вакансию, связанную со знанием сразу двух языков — Go и C#.

«Это разные экосистемы и разные профессиональные сообщества. Людей, безупречно пишущих на Go и при этом глубоко читающих чужой .NET-код, на рынке буквально десятки; такие специалисты формируются только в компаниях, переносящих продукт с .NET на Go: например, там, где код пишется на Go, а чужой код разбирается на C#», — считает Волынская.

При этом сами ИТ-шники полагают, что в России много специалистов, способных работать на высоком уровне.

Как пояснил CNews Дмитрий Наумов, ментор по цифровой трансформации, CEO коммуникационного агентства «Контент Ферма», ex-директор по технологической трансформации «Сбера», сам факт того, что компания выбирает российскую площадку для такой масштабной разработки — это важный элемент признания.

«Это подтверждает, что наши ИТ-команды способны делать по-настоящему крутые и интересные продукты. Разработка внутри страны даст рынку новые возможности и задействует наш кадровый потенциал», — считает эксперт.

«Ничего принципиально нового для российского рынка здесь нет, но знать эти технологии и иметь опыт их промышленного применения на крупном продукте - очень разные вещи», — добавил Юрий Тюрин, технический директор MD Audit (ГК Softline).

Придется раскошелиться

По оценкам Ярославы Волынской, зарплата ML Engineer LLM может составлять от 450–500 тыс. и выше; продакт-менеджера с ML-монетизацией — 350–500 тыс.; Go/.NET-гибрид — 300–450 тыс. (но в этом случае сумма часто менее важна, чем сам проект и то, насколько он интересен соискателю).

Высокие зарплаты оправданы, добавляет Волынская. Динамическое ценообразование на базе ML и контентные модели (генерация карточек, сопоставление и подбор товаров) напрямую влияют на доходы для маркетплейса за счет конверсии и take rate (комиссию сервиса с каждой продажи). Для России такие задачи в промышленном масштабе решают единицы компаний, добавляет эксперт.

Анализируя стоимость таких специалистов, совершенно точно ML-инженер дороже Product-менеджера, считает Екатерина Котова, менеджер профессионального рекрутмента компании «Адвирос». Так, старший ML Engineer с опытом LLM в крупных московских компаниях может рассчитывать на 6–8 миллионов руб. в год. Senior Product Manager будет попадать в диапазон 4–6 миллионов. При этом более высокая стоимость ML-инженеров объясняется просто: специалистов, которые умеют доводить большие языковые модели до продакшена, обучать их на нескольких GPU и разворачивать в реальной среде, критически мало, поэтому за такую комбинацию платят отдельно.

В крупных финансовых и технологических организациях востребованные специалисты по машинному обучению могут получать от 500–600 тыс. руб. в месяц, а верхняя граница для отдельных экспертов может достигать 1 млн руб. и выше, считает Ирина Молодых, руководитель отдела рекрутмента, направление ИТ в «ANCOR».

Будут переманивать

Эксперты считают, что AliExpress придется «хантить» ИТ-шников. Волынская отмечает, что это могут быть, например, специалисты «Яндекса», «Озона» или «Сбербанка».

Екатерина Котова указывает, что хэдхантеры в поисках нужных ИТ-шников заглянут в e-commerce (Avito, Wildberries, Lamoda), финтех, где компетенции по LLM наиболее сильны (Sber, T-Bank, VK). При этом именно Sber и T-Bank дают наиболее релевантный опыт LLM в продакшене, а Avito — масштаб и инфраструктуру, добавляет эксперт.

Руководитель отдела по работе с персоналом «Е-Флопс» Елена Большакова указывает, что на рынке нужных специалистов можно и не найти.

«Многие компании и будут пытаться переманивать, но с большей вероятностью будут вкладываться в развитие и обучение тех же миддлов (их уже довольно много на рынке). Гонка зарплат в ИТ уже остановилась, бюджеты сократили, и докручивать под свои потребности миддлов — экономичнее и эффективнее», — считает эксперт.

Специалистов с опытом промышленного применения LLM, обучения моделей на нескольких GPU и вывода пайплайнов в продакшен мало, и почти все они заняты, указывает Сьюзанна Муралова, СЕО кадрового агентства «Ритейл Персонал». За них одновременно борются крупнейшие маркетплейсы, банки и технологические компании, добавляет она.

Дмитрий Наумов добавляет, что под прицелом могут оказаться специалисты из области малого и среднего бизнеса, а также из стартапов и заказной разработки.

«Именно эти небольшие команды сейчас наиболее активно внедряют новые подходы, языки и ML-решения. Опустошит ли это рынок? Нет, наоборот — это станет отличным импульсом и новым "турбо-пенделем" для развития российских ИТ-команд», — считает эксперт.