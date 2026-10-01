Ракетный удар по Украине снес два всемирно известных пиратских торрент-трекера
Российские ракетные удары по Украине вывели из строя сразу два популярных пиратских сайта – 1337x (он же Leet X) и NordicQuality. Это всемирно известные торрент-трекеры, одни из крупнейших на планете. Причина их поломки – попадание российских ракет в расположенные на территории Украины дата-центры.
Непреднамеренная борьба с пиратами
В ходе СВО российские войска на некоторое время отключили два популярных во всем мире пиратских торрент-трекера – 1337x, также известного как Leet X, и NordicQuality. Как пишет портал Tom’s Hardware, это стало следствием попадания российских ракет по украинским дата-центрам.
По данным Tom’s Hardware, как минимум часть инфраструктуры, на которых размещались трекеры, была уничтожена прямым попаданием ракет. Тем не менее, оба ресурса сумели справиться с ситуацией – к моменту выхода материала каждый из них полностью функционировал.
Концов не найти
Как пишет Tom’s Hardware, нет возможности точно определить, в каком именно украинском дата-центре находились серверы NordicQuality и 1337x. Серверы для сайтов такого типа редко бывают напрямую доступны из интернета, полагаясь вместо этого на сети доставки контента (CDN, content delivery network), например, Cloudflare.
Однако сузить круг поиска все же можно. Так, украинская хостинг-компания Virtual Systems 23 сентября 2026 г. заявила об атаках на свои дата-центры в Киеве – оба объекта были выведены из строя. Также был полностью уничтожен ЦОД, в котором располагались вычислительные мощности хостинг-провайдера MiroHost Ukraine. Помимо этого, в результате ударов пострадали хостинг-компании CosmoNova, DataGroup и CityHost, пишет Tom’s Hardware.
Беда не приходит одна
Для 1337x попадание российской ракеты по украинскому дата-центру стало новой проблемой в череде неурядиц, которые преследуют ресурс в последнее время. На протяжении нескольких месяцев торрент-трекер на регулярной основе подвергался DDoS-атакам, что тоже не способствовало его стабильной работе.
Tom’s Hardware пишет, что в результате атаки на украинские дата-центры несколько серверов трекера были уничтожены. Аналогичным образом пострадал и норвежский торрент NordicQuality.
Выживает сильнейший. Или старейший
Отметим, что 1337x – это один из старейших торрент-трекеров из ныне существующих на планете. Он всего лишь на три года младше российского RuTracker (навечно заблокирован в России с 2015 г.) – этот проект появился в 2004 г., а 1337x работает с 2007 г.
За неполные 20 лет своего существования 1337x сумел пережить очень много попыток закрыть его. К примеру, Google вносил его в свой «черный список», хотя к моменту выхода материала он предоставлял ссылку на его сайт в поисковой выдаче. Также 1337x заблокирован в ряде стран мира. В России к моменту выхода материала он тоже не открывался без дополнительных спецсредств.
Ничто не вечно
Несмотря на все неурядицы, 1337x входит в топ-3 самых посещаемых торрент-трекеров в мире с 40-50 млн активных пользователей в месяц. Как пишет Tom’s Hardware, его пример наглядно доказывает, что ни законы, ни ракеты неэффективны в борьбе с пиратством.
Однако власти все же иногда берут верх. В июле 2026 г. CNews писал, что Национальная жандармерия Франции объявила о ликвидации организации, стоящей за YggTorrent, крупнейшим веб-сайтом торрент-тематики в стране.
В ходе облавы его администраторы арестованы за пиратство и отмывание денег. Аудитория YggTorrent превышала 10 млн человек.
В январе 2026 г. правоохранительные органы США и Болгарии совместно с Европолом провели операцию, в результате которой были изъяты доменные имена у трех крупных болгарских торрент-трекеров, которые признаны распространителями пиратского контента. Речь о порталах Zamunda.net, ArenaBG.com и Zelka.org.
В марте 2025 г. CNews сообщал, что пиратский торрент-трекер TorrentGalaxy с ежемесячной аудиторией 20 млн пользователей, был недоступен на протяжении более двух недель. Шансов на возвращение сайта в строй почти не было, однако к началу октября 2026 г. он вновь исправно функционировал.