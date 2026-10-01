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Под атакой призывники в российскую армию. Мошенники воруют у них доступ к «Госуслугам»

Мошенники стали обзванивать российских призывников и выманивают SMS-коды от «Госуслуг». В киберполиции отметили, что проверить наличие повестки напрямую в отдельном приложении или разделе портала «Госуслуги» нельзя. Тексты повесток размещаются в специальном реестре повесток, доступ к которому открыт.

Новая схема обмана

Мошенники обзванивают призывников и выманивают у них код доступа в «Госуслугам», об этом сообщили в управлении МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

1 октября 2026 г. МВД опубликовало аудиозапись одного из звонков мошенников, которые используют новую схему - звонок якобы из военкомата.

Аферисты позвонили молодому человеку в возрасте 19 лет и представились сотрудником военного комиссариата. Они попросили уточнить некоторые данные и сообщили, что призывнику якобы необходимо заменить приписное свидетельство. Для этого, по словам мошенника, нужно явиться в военкомат. Для того чтобы записаться на прием в удобное время, злоумышленник попросил назвать код из SMS. По легенде аферистов, этот код является номером электронной повестки.

Код авторизации - это временный пароль, обычно состоящий из нескольких цифр, который отправляется на ваш телефон при попытке входа в аккаунт или совершении важной операции. Это часть системы двухфакторной аутентификации (2FA), которая значительно повышает уровень безопасности вашего аккаунта.

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CNews
Призыв в российскую армию стал поводом для мошенников выманивать коды «Госуслуг»

В киберполиции подчеркнули: проверить наличие повестки напрямую в отдельном приложении или специальном разделе портала «Госуслуги» нельзя. Тексты повесток размещаются в открытом реестре повесток.

«Сотрудники военкоматов не звонят гражданам с предложениями о необходимости записаться в электронную очередь по коду из SMS», - заявили в МВД.

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Напомним, с 1 октября 2026 г. начинается осенний призыв на срочную военную службу. Именно в этот период мошенники активизируют подобные схемы, пытаясь воспользоваться беспокойством призывников и их родственников.

Полиция рекомендует не сообщать никакие коды из сообщений и при любых звонках, связанных с военкоматом, самостоятельно проверять информацию через официальные каналы, предупреждал CNews.

Электронные повестки и реестр

Одно из самых значимых нововведений с 2024 г. - полноценный запуск единого реестра воинского учета и электронных повесток. Сведения о повестках формируются в единой базе и дублируются в личном кабинете на портале «Госуслуги».

Электронная повестка считается врученной через семь дней после размещения в реестре, даже если призывник не открывал уведомление. Дата явки не может быть назначена позднее чем через 30 дней после появления записи в реестре.

При этом отсутствие регистрации на портале «Госуслуги» или городских услуг города Москвы не влечет невозможности оповещения - повестка размещается в реестре независимо от регистрации.

Призыв круглый год

С 1 января 2026 г. в России изменился порядок проведения призыва на военную службу. Формально призывные мероприятия теперь не привязаны к весенней и осенней кампаниям, а проводятся с 1 января по 31 декабря.

Однако это не значит, что отправка призывников в части происходит ежемесячно - данный процесс по-прежнему разделен на два этапа: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. То есть весенний и осенний призывы в этом плане сохраняются. Круглогодичными стали так называемые подготовительные мероприятия - медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор.

Напомним, что если ранее призыву на военную службу подлежали мужчины возрастом от 18 до 27 лет, то с 2024 г. верхняя возрастная планка поднята до 30 лет, нижняя при этом не изменилась.

Антон Денисенко

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