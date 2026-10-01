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Россияне массово отказываются от браузеров Chrome, Opera и Safari

Россияне стали активнее переходить с зарубежных браузеров на отечественные решения. В августе 2026 г. аудитория приложения «Яндекс - с Алисой AI» выросла на 31% год к году, тогда как иностранные браузеры теряли пользователей: у Google Chrome показатель снизился на 3%, у Opera - на 19%. Одной из главных причин изменения привычек пользователей стал отзыв зарубежных SSL-сертификатов у российских сайтов.

Выбор аудитории

ИТ-сбои зарубежных сертификатов сыграли на руку браузеру «Яндекса», пишет «Коммерсант».

По данным Digital Budget, в начале августа 2026 г. «Яндекс Браузер» занял первое место по количеству скачиваний в российском сегменте Google Play. В «Яндексе» связывают рост с массовым переходом российских банков и корпораций на национальные сертификаты Национального удостоверяющего центра (НУЦ) Минцифры и протокол ГОСТ TLS (модификация стандартного протокола защищенной передачи данных), писал CNews. После этого многие зарубежные браузеры начали испытывать проблемы с доступом к онлайн-сервисам, тогда как «Яндекс Браузер» продолжал работать без ИТ-сбоев.

Сертификат SSL/TLS - это цифровой документ, который подтверждает подлинность сайта и создает защищенный канал связи между браузером и сервером.

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Unsplash - Zulfugar Karimov
В России зафиксирован массовый отказ от браузеров Chrome, Opera и Safari на фоне технических ограничений

В августе 2026 г. месячная активная аудитория (MAU) приложения «Яндекс - с Алисой AI» выросла на 31% год к году и на 12% по сравнению с июнем. Количество скачиваний этого приложения увеличилось на 2,4%, а у «Яндекс Браузера» - на 5%. Рост наблюдался и у других поисковых сервисов «Яндекса».

У зарубежных браузеров динамика была обратной: у Google Chrome число скачиваний сократилось на 3%, у Opera - на 19%.

1 октября 2026 г. «Яндекс Браузером» пользуются более чем на 95 млн активных устройств. В компании-разработчике отмечают, что на рост влияют развитие продукта, новые функции с искусственным интеллектом (ИИ), скорость работы, безопасность, а также возможность без ограничений пользоваться российскими сайтами и ИТ-сервисами.

Проблемы с зарубежными браузерами

С 2022 г. часть российских ресурсов уже могла некорректно открываться в Google Chrome, Edge и Safari после отзыва зарубежных сертификатов.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

В начале июня 2026 г. один из крупнейших мировых центров сертификации - японская компания GlobalSign - начала принудительно отзывать SSL-сертификаты российских сайтов, информировал CNews. В Минцифры тогда заявляли, что доля GlobalSign в Рунете не превышает 5%. В июле ведомство рекомендовало пользователям устанавливать сертификаты безопасности НУЦ Минцифры, чтобы сохранить доступ к российским сайтам, банкам и онлайн-магазинам через иностранные браузеры.

С 1 марта 2027 г. Минцифры введет десять типов сертификатов безопасности для интернет-ресурсов с жесткой классификацией по задачам и алгоритмам.

Особенности экосистемы Apple

Для пользователей устройств Apple (браузер Safari) более характерна смена устройств, чем установка альтернативных браузеров, отмечает собеседник «Коммерсант» на ИТ-рынке.

По данным Digital Budget, в банковском секторе совокупная доля iOS и macOS достигает 34%, а на правительственных сайтах - всего 7%. При проблемах с сертификатами люди чаще переключаются на Android-смартфоны или домашние компьютеры либо решают задачи через нативные мобильные приложения банков.

Оценка экспертов

Рост скачиваний российских браузеров выглядит закономерным, считает бизнес-партнер по инновационному развитию компании «Гарда» Лука Сафонов. Пользователи выбирают ИТ-решения, которые обеспечивают доступ к привычным онлайн-сервисам без дополнительных настроек. Для обычного человека проще установить браузер с уже встроенной поддержкой, чем самостоятельно устанавливать сертификаты и разбираться в настройках.

Антон Денисенко

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