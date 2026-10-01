«Яндекс» меняет подход к мотивации сотрудников

«Яндекс» меняет подход к программе долгосрочной мотивации сотрудников: вместо того, чтобы выпускать дополнительные акции каждый квартал компания единоразово выпустит для указанных целей 2,8% от собственных акций.

Выпуск дополнительных акций «Яндекса»

Совет директоров «Яндекса» одобрил размещение дополнительных 11 млн обыкновенных акций компании (2,8% от общего числа акций) для программа . Как говорится в сообщении «Яндекса», размещение состоится в ноябре 2026 г.

Ранее «Яндекс» выпускал акции для программы мотивации сотрудников раз в квартал - под отдельные окна исполнения опционов. Теперь, как указывают в «Яндексе», компания проведет один дополнительный выпуск, который закроет прогнозируемые потребности программы минимум до конца 2027 г.

Почему «Яндекс» меняет поход к выпуску акций для мотивации сотрудников

«Новый подход позволит «Яндексу» заранее сформировать необходимый пул акций для программы мотивации и меньше зависеть от сроков отдельных размещений, - заявили в компании. - «Яндекс» использует разные инструменты для управления программой мотивации. В зависимости от ее потребностей компания может как размещать дополнительные акции, так и проводить их обратный выкуп. Это позволяет гибко обеспечивать программу необходимым количеством акций и одновременно частично компенсировать влияние дополнительные выпусков на количество голосующих акций».

© evgris / Фотобанк Фотодженика Ради долгосрочной мотивации сотрудников «Яндекс» вместо ежеквартального выпуска дополнительных акций единоразово выпустит 2,8% от числа собственных акций

В «Яндексе» указывают, что с учетом обратного выкупа количество голосующих акций по итогам II квартала вернулось примерно к уровню на момент запуска программы мотивации в 2024 г. - 379 млн штук. За счет сочетания дополнительных выпусков и обратного выкупа компания снижает ранее объявленный ориентир по среднегодовому объему размещения акций с 2% до 1% от базового уровня с момента старта программы.

При это акции, выпущенные по программе мотивации сотрудников, будут передаваться сотрудникам не сразу, а по мере исполнения опционов. До передачи сотрудникам бумаги не предоставляют права голоса и не участвуют в распределении дивидендов».

Ранее, летом 2024 г., «Яндекс» сообщал о наделении совета директоров полномочиями принимать решения об увеличении уставного капитала компании через размещение дополнительных акций, которые будут использоваться под программы мотивации. Максимально возможный объем выпуска акций под программу мотивации - не более 20% от размещенных обыкновенных акций «Яндекса». В I квартале 2026 г. компания разместила 1 млн дополнительных акций (0,26% от общего числа) в рамках данной программы.

Buy-back «Яндекса»

Весной 2026 г. совет директоров «Яндекса» одобрил проведение обратного выкупа (buy-back) акций на сумму 50 млрд руб.

Тогда в компании поясняли, что проведение buy-back при одновременном выпуске дополнительных акций для программы мотивации позволит снизить прирост количества акций в свободном обращении (free-float) и увеличит прибыль на акцию.

Финансовые показатели «Яндекса»

В 2025 г. выручка «Яндекса» выросла на 32% и составила 1,44 трлн руб., Рекламная выручка выросла на 13,5% до 449,1 млрд руб. Подписочная выручка «Яндекс.Плюс» выросла на 44,9% до 88,9 млрд руб.

Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) вырос на 49% и составил 280,8 млрд руб. Рентабельность по данному показателю составила 19,5% (рост - 2,3 процентных пункта). Скорректированная чистая прибыль выросла на 40% и составила 141,4 млрд руб.