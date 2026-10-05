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Власти разрабатывают единые понятные правила, по которым сайты попадут в «белый список»

Минцифры России в октябре 2026 г. готовит единые правила включения сайтов и сервисов в «белый список», который продолжает работать во время ограничений мобильного интернета. Поводом послужили массовые жалобы бизнеса на непрозрачность процедуры, другой причиной стали претензии ФСБ к текущему механизму из-за этого доступ получают запрещенные ресурсы и VPN-сервисы.

Причины формирования единых правил для всех

Минцифры России разработает единые правила для включения сайтов в «белый список», пишет РБК.

В октябре 2026 г., российские власти решили заняться правилами формирования «белого списка» сразу по нескольким причинам. Бизнес регулярно жалуется на непрозрачный принцип отбора сайтов. Кроме того, у Федеральной службы безопасности (ФСБ) России возникли претензии: на ИТ-инфраструктуре некоторых ресурсов из белого списка размещаются VPN-сервисы и запрещенный контент. Еще одна проблема - собственные списки российских операторов. Компании могут добавлять туда своих партнеров и онлайн-сервисы собственных экосистем. В результате доступные при ограничениях сайты отличаются от оператора к оператору.

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Госдума России
Сайты в России смогут попадать в «белые списки» по понятным правилам от Минцифры

«Белый список» - это перечень российских сервисов и сайтов, которые остаются доступны в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности, о чем писал CNews. В него включаются наиболее популярные онлайн-ресурсы, социально значимые сервисы, например в сферах здравоохранения, образования, общественного транспорта, финансов, а также сайты федеральных и региональных органов власти. Работа по формированию списка ведется c марта 2026 г., его продолжают регулярно обновлять, о чем информируют Минцифры.

Участники рынка ожидают от Минцифры понятных и прозрачных критериев. Им важно понимать: какие требования должен выполнить сервис; какие документы необходимо подать; за какой срок ведомство рассмотрит заявку.

Позиция ведомства

В Минцифры подтвердили РБК, что механизм формирования «белого списка» 5 октября 2026 г. дорабатывается. Работа ведется в рамках поручения Президента России Владимира Путина от 30 мая 2026 г.

Как устроена система

5 октября 2026 г. для включения сервиса в перечень требуется: предложение профильного федерального ведомства; соответствие требованиям органов безопасности; размещение всех вычислительных мощностей в России.

К весне 2026 г. в «белом списке» было более 500 онлайн-сервисов.

Самостоятельно подать заявку и попасть в список нельзя. Обращение рассматривается только при наличии ходатайства федерального органа власти.

Сроки

Когда новые правила начнут действовать, пока неизвестно. Конкретный документ с требованиями еще находится в разработке.

Причины отключения интернета

В сбитых украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) c 2024 г. все чаще стали находить SIM-карты российских операторов, предупреждал CNews. Они подключаются к 4G-сети и позволяют дронам передавать телеметрические данные, координаты и даже транслировать видео.

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Технически реализовать это было просто, ведь в России в 2024 г. можно было свободно купить SIM-карты, которые впоследствии устанавливали в модемы на БПЛА. Это базовое, доступное на рынке ИТ-оборудование. Один дрон может иметь несколько модемов с SIM-картами разных операторов. Бороться с проблемой сложно, ведь почти невозможно точно отследить сигналы от SIM-карт в реальном времени, поэтому российские власти стали ограничивать их количества на приобретение не более 20 SIM-карт на один паспорт, о чем информировал CNews.

Для того чтобы усложнить навигацию вражеских дронов, российские власти вместе с мобильными операторами применяют так называемый спуфинг - подмену цифрового поля, которая вводит дроны в заблуждение. Поэтому смартфоны россиян во время воздушных атак могут внезапно показывать ложное расположение: в другой области или районе. Россиянам необходимо скачать карты для оффлайн-навигации заранее через меню приложений «Яндекс Карты», «2ГИС» или другие доступные сервисы.

Антон Денисенко

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