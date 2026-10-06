VK продал долю в билетном операторе после скандальной отмены концерта американского рэпера

VK продал 40% долю в операторе билетов Intickets, которая ранее была приобретена за 472 млн руб. Intickets был необходим VK для работы с «Пушкинской картой». Продажа случилась после истории с отменой концерта американского рэпера Канье Уэста, билеты на который продавались через Intickets.

VK продал долю в Intickets

Интернет-холдинг VK вышел из числа совладельцев электронной площадки по продаже билетов Intickets. Это следует из данных базы «Контур.Фокус».

Первым внимание на данное обстоятельства обратило петербургское издание «Фонтанка».

Ранее VK через ООО «Компания ВК» владела 40% в ООО «Интикетс» (юридическое лицо Intickets). В октябре 2026 г. данная доля перешла ООО «Тим». Эта структура была создана в августе 2026 г. и принадлежит Татьяне Кондратенко, которая также владеет 60% долей в «Интикетс». Таким образом, теперь Кондратенко является единоличным владельцем Intickets.

Как VK приобретал Intickets

VK приобрел 40% долю в Intickets в 2024 г. В отчете компании утверждалось, что данная доля позволяет интернет-холдингу контролировать принятие решений в компании. Сумма сделки составила 472 млн руб. Еще 251 млн руб. должны были быть выплачены в качестве, то есть общая сумма сделки могла составить 721 млн руб.

© Vadymvdrobot / Фотобанк Фотодженика После отмены концерта американского рэпера Канье Уэста VK продал 40% долю в Intickets, который продавал билеты на концерт

ООО «Интикетс» была создана в 2015 г. С 2023 г. 90% в компании принадлежали Александру Кондратенко. После сделки с VK его доля сократилась до 60%, в 2025 г. его доля перешла к Татьяне Кондратенко. По итогам 2025 г. выручка компании составила 898 млн руб., чистая прибыль - 225 млн руб.

Интеграция с «Пушкинской картой»

Сделка по покупке VK доли в Intickets была необходима для реализации проекта «Пушкинская карта». Данная программа предназначена для культурного просвещения молодежи и позволяет молодым людям получать карту для бесплатного посещения культурных мероприятий.

В 2024 г. Правительство постановило, что VK будет бесплатно и безвозмездно предоставлять доверенные информационные системы для обеспечения безопасности «Пушкинской карты». Благодаря покупке доил в Intickets в VK планировали реализовать задачу по развитию «Пушкинской карты» в качестве доверенной информационной системы.

В пресс-службе VK подтвердили продажу 40% доли в Intickets. «VK продолжит развитие сервиса VK Билеты и поддержку проекта «Пушкинская карта» на базе собственных технических решений и инфраструктуры, - заявили в компании. - Актив продан с прибылью».

Intickets продавала билеты на концерт американского репер Канье Уэста (Kanye West), который должен был состояться 10-11 октября 2026 г. на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Однако в конце августа 2026 г. «Газпром Арена» неожиданно заявила, что концерт не состоится.

Организатор концерта Say Agency сначала пытался заявить, что концерт все-таки состоится, однако в сентябре 2026 г. признал отмену мероприятия.

Intickets занималась распространением билетов на данное мероприятие. После отмены мероприятия Intickets начала возврат средств покупателей билетов.

При этом некоторые покупатели билетов направили иски к Say Agency и Intickets о возврате денежных средств В пресс-службе VK не стали отвечать на вопрос, связана ли продажа доли в Intickets с отменой концерта Канье Уэста.