Власти подтвердили: «Яндекс» и VK создают облачного гиганта. Он отхватит треть рынка

Яндекс и VK объединят свои корпоративые направления Yandex B2B Tech и VK Tech. Впервые об этом стало известно в конце сентября 2026 г. В Минцифры подтвердили факт сделки, но сами компании пока хранят молчание. Все формальности должны быть улажены до 31 марта 2027 г.

Единый российский интернет-гигант

Отечественные ИТ-корпорации VK и «Яндекс» в течение ближайших шести месяцев объединят свои корпоративные направления Yandex B2B Tech и VK Tech. Как пишет портал АНО «Экспертный центр электронного государства», об этом сообщил замглавы Минцифры России Евгений Филатов.

Условия сделки не раскрываются. Известно лишь, что все они могут быть выполнены в I квартале 2027 г.. то есть в период с 1 января по 31 марта.

Что именно станет итогом сделки, к моменту выхода материала известно не было. Специалисты АНО «Экспертный центр электронного государства» видят возможными два варианта – либо участники сделки создадут совместное предприятие, либо произойдет их слияние «с объединением также портфеля продуктов для государственных заказчиков».

Бизнесу – бизнесово

Yandex B2B Tech с VK Tech – это именно корпоративные направления бизнеса «Яндекса» и VK, никак не связанные с обычными пользователями. К примеру, под брендом Yandex B2B Tech «Яндекс» объединил облачную платформу Yandex Cloud (инфраструктурные и ИИ-сервисы), сервисы управления данными и информационной безопасности, платформу совместной работы «Яндекс 360», а также различные сервисы разработки и внедрения искусственного интеллекта. К последним относятся, помимо прочих Yandex AI Studio и SourceCraft.

Сгенерировано ИИ Сделка приведет к созданию отечественного облачного гиганта

Направление Yandex B2B Tech было создано в конце 2024 г. В конце марта 2025 г. «Яндекс» впервые раскрыл его финансовые показатели – в 2024 г. совокупная выручка Yandex B2B Tech составила 32,2 млрд руб., показав 48,4-процентный рост по сравнению с 2023 г. (считали по отдельным сервисам). Это в 2,4 раза больше, чем у VK Tech.

По итогам первой половины 2026 г. выручка Yandex B2B Tech выросла на 32% год к году – до 28,9 млрд руб.

Были конкуренты, станут партнерами

Yandex B2B Tech и VK Tech – это прямые конкуренты, борющиеся за одних и тех же клиентов. VK Tech занимается разработкой корпоративного ПО и веб-сервисов.

Основные наработки – это в первую очередь облачный сервис VK Cloud (аналог Yandex Cloud), коммуникационная платформа VK WorkSpace (аналог «Яндекс 360»), а также продукты для работы с данными Tarantool и VK Data Platform. Помимо этого, в активе VK Tech есть целый ряд прикладных решений – VK HR Tek, VK Tax Compliance, VK Process Mining и VK Task Mining.

В первой половине 2026 г. выручка VK Tech составила 9 млрд руб. За год она выросла на 35,3%. Рост от клиентов среднего и малого бизнеса составил 97,5%, от крупных клиентов – 8,3%.

Основные клиенты VK Tech – это ИТ-компании (23% от общего числа), на втором месте – нефтегазовый сектор (22%), а замыкает тройку лидеров госсектор с 11%.

Прогнозы сбываются

Впервые о вероятной сделке по объединению Yandex B2B Tech с VK Tech стало известно в последних числах сентября 2026 г. Как сообщал CNews, такой симбиоз в итоге приведет к появлению лидера российского рынка облачных и корпоративных ИТ-решений с долей около 30%.

Стороны ведут переговоры с июля 2026 г. Как именно новый актив поделят между двумя владельцами – вопрос все еще открытый. Один из вариантов – равные доли (по 50%).

Также пока нет точных данных, какие именно активы войдут в новый совместный проект. CNews писал, что в него может быть передан весь VK Tech, а со стороны «Яндекса» – Yandex Cloud, «Яндекс 360» и один из активов в сфере искусственного интеллекта (ИИ) из структуры Yandex B2B Tech.