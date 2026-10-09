Российских провайдеров заставят провести гигабитный интернет в каждую квартиру. На исполнение - 10 лет

Минцифры России планирует обязать интернет-провайдеров обеспечить скорость сети не менее 1 ГБ/с в расчете на каждую квартиру в многоквартирных домах. На выполнение требования предполагается отвести десять лет. Помимо этого, Минцифры предлагает разрешить лишать операторов связи лицензий во внесудебном порядке за повторные нарушения законодательства. Для таких компаний также рассматривается десятилетний запрет на получение новых лицензий.

Законопроект о реформе отрасли

Минцифры России планирует ввести требование по минимальной скорости интернета в квартирах, пишет «Коммерсант».

Заместитель главы Минцифры Дмитрий Угнивенко 8 октября 2026 г. сообщил, что министерство рассчитывает внести в Госдуму законопроект о реформе отрасли связи до конца текущего года.

Ведомство готовит комплексные изменения, включая пересмотр системы лицензирования. Вместо почти 20 видов лицензий предлагается ввести несколько уровней: муниципальную, базовую, универсальную и генеральную. Индивидуальные предприниматели (ИП) не смогут оказывать услуги связи. Ранее операторы предупреждали, что из-за новых требований с рынка может уйти около трети провайдеров.

По данным «ТМТ Консалтинга», на топ-5 операторов в октябре 2026 г. приходится 70% абонентской базы широкополосного доступа в интернет (ШПД) в сегменте business-to-consumer (B2C) или «бизнес для потребителя».

Ключевые требования

В ходе выступления на сессии по регулированию телекоммуникационной отрасли замминистра раскрыл ряд готовящихся условий: минимальная скорость сети не менее 1 ГБ/с на домохозяйство в каждом многоквартирном доме в течение десяти лет; внесудебный порядок лишения лицензии за повторные нарушения законодательства в сфере связи; десятилетний запрет на получение новой лицензии; обеспечение непрерывности оказания услуг связи.

Freepik - rawpixel.com Провайдеров в России заставят обеспечить гигабитный интернет в каждой квартире. На исполнение - 10 лет

Ранее также сообщалось о других параметрах: не менее 50% выручки оператора должно приходиться на услуги связи; стоимость лицензий повысится и будет зависеть от размера территории присутствия; вводятся требования к минимальному размеру отчислений в резерв универсального обслуживания (фонд, финансирующий устранение цифрового неравенства).

Подход к малым операторам

Дмитрий Угнивенко подчеркнул необходимость учета особенностей работы небольших провайдеров, которые являются единственными на своей территории. Им планируется предоставить время на выполнение новых требований, писал CNews. Компании получат один год на переоформление лицензии без взимания платы.

Оценка экспертов

Исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков отмечает, что часть заявленных требований объективна. В частности, условие о 50% выручки от услуг связи, а также требования по системе оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) и безопасности уже выполняются операторами и необходимы для продления лицензий, предупреждал CNews. Он согласен с необходимостью реформы отрасли в сторону прогрессивного развития, однако считает, что текущие предложения Минцифры не создают для этого предпосылок. Эксперт выступает против внесудебного порядка отзыва лицензии: сначала следует упорядочить действующие требования и устранить неэффективные механизмы. Например, отзыв лицензии за несданный отчет парализует работу оператора и его клиентов. Процедура лишения лицензии должна быть максимально сложной.

Партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов выделяет в качестве главного плюса появление проверяемого обязательства по ширине канала на уровне отдельного дома. Десятилетий срок соответствует инвестиционному циклу отрасли, поэтому требование не выглядит неисполнимым. При этом, по отраслевым оценкам, финансовым условиям в октябре 2026 г. соответствует лишь небольшая часть действующих провайдеров. Многое будет зависеть от финальной редакции правил. Если сохранятся послабления для малых региональных операторов, абоненты в России не столкнутся с ростом цен. В противном случае связь в небольших городах может подорожать.