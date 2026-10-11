Нанесен удар по третьему ЦОДу «Яндекса». Накануне компания сняла с себя ответственность перед пользователями при атаках БПЛА

БПЛА ударили по третьему дата-центру Яндекса, на этот раз во Владимире. Он полностью выведен из строя. Всего у «Яндекса» пять ЦОДов, три уже пострадали от налетов. «Яндекс» снял с себя всю ответственность перед клиентами за неработающие сервисы – соответствующий пункт добавлен в пользовательское соглашение сервисов «Яндекса».



Новый удар

Украинские БПЛА в ночь на 11 октября 2026 г. нанесли удар по дата-центру «Яндекса» во Владимире. Это третий ЦОД компании, ставший целью украинских дронов. Как пишет Forbes, в результате атаки ЦОД полностью остановлен.

На сайте «Яндекса» для соискателей указано, что в его активе есть пять дата-центров. По другим данным, их всего четыре – в Сасово (Рязанская область), Владимире, Калуге и Мытищах.

Три ЦОДа из перечисленных уже атакованы БПЛА – пострадали строения в Сасово, Владимире и Калуге», притом менее чем за неделю. Как сообщал CNews, первый подвергся нападению дата-центру в Сасово – дроны ударили по нему в ночь с 7 на 8 октября 2026 г. Дата-центр в Калуге стал целью в ночь с 8 на 9 октября 2026 г.

Очевидные последствия

После атаки на ЦОД в Сасово вышли из строя некоторые сервисы «Яндекса», в том числе «Почта». На их восстановление потребовалось несколько часов. В тот же день поломались многочисленные сторонние сервисы, но, как сообщал CNews, причина скрывалась в ИБ-компании Curator.

Яндекс ЦОД «Яндекса» во Владимире подвергся атаке

Налет на ЦОД в Калуге тоже остановил работу части сервисов «Яндекса». Удар по дата-центру во Владимире привел к аналогичным последствиям.

Пользователи сервисов «Яндекса», например, «Почты», стали получать уведомления о возникших проблемах. «Некоторые сервисы «Яндекс 360» могут быть временно недоступны. Делаем все возможное, чтобы восстановить их работу», – говорится в сообщении компании.

По данным сервиса Detector404, после атаки на дата-центр во Владимире пользователи стали жаловаться на недоступность сервисов «Яндекс Пэй» (платежная система), «Яндекс Go» (такси), «Дом с Алисой» (умный дом), «Яндекс Еда» (доставка еды) и пр.

Также в результате налета пострадали и сторонние сервисы. Как пишет Forbes, сбои возникли у «Кинопоиска», «Магнита», Flowwow, «Циана» и др.

Проблема коснулась и сети фитнес-центров DDX Fitness, отмечает издание. Сотрудник CNews ощутил это на себе – он пришел в один из залов сети 11 октября 2026 г. примерно в 11:00 по Москве и столкнулся с тем, что система идентификации работала лишь частично (только по браслету, без QR-кода) и с большими задержками.

Форс-мажор, которого не было

«Яндекс» отреагировал на атаки по своим дата-центрам полным снятием с себя ответственности за них перед своими клиентами и пользователями. Как пишет РБК, он включил атаки БПЛА в условия освобождения от ответственности при форс-мажоре. Это прописано в пользовательском соглашении сервисов «Яндекса».

Более того, в предыдущей версии оферты, датированной 18 сентября 2026 г., пункт о форс-мажоре отсутствовал вовсе. Теперь же в нем упомянуты не только БПЛА, но также военные действия, теракты, ракеты, обстрелы и взрывы.

В этом плане «Яндекс» взял пример с Ozon и Wildberries. Оба маркетплейса тоже пострадали от атак БПЛА – они били по их складам и прочей логистической инфраструктуре всю вторую половину лета 2026 г. Но, в отличие от «Яндекса», площадки скорректировали свои оферты заранее, до первых ударов, переложив всю ответственность за порчу товара на плечи продавцов.

Также, как сообщал CNews, после удара по ЦОДу в Сасово «Яндекс» попытался скрыть свои дата-центры на онлайн-картах. Цель этого действия неясна ввиду того, что дата-центры «Яндекса» – это стационарные объекты, и их адреса, равно как и географические координаты, известны заранее. Нельзя исключать, что это было сделано для сокрытия последствий ударов. К моменту выхода материала «Яндекс» свои действия не комментировал.