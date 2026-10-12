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Разработчики Linux «Альт» проиграли. Их «Свободный офис» не признан российским

Арбитражный суд признал законным отказ Минцифры России во включении пакета «Свободный офис» от «Базальт СПО», российского разработчика ОС «Альт», в реестр российского программного обеспечения. Спор касался того, может ли продукт на базе зарубежных Open Source считаться российским. Это дело важно в ситуации, когда на вопрос, могут ли ИТ-разработчики, использующие свободные библиотеки и производные от иностранных ИТ-решений, получать налоговые льготы и участвовать в госзакупках, нет однозначного ответа, считают юристы.

Решения суда

Суд поддержал непризнание софта «Базальта СПО» российским, пишет «Коммерсант».

В октябре 2026 г. Арбитражный суд Москвы отклонил иск разработчика ИТ-решений и операционных систем (ОС) «Базальт СПО» к Минцифры. Суд признал законным отказ министерства во включении офисного пакета «Свободный офис» в реестр российского программного обеспечения (ПО). Мотивировочная часть решения опубликована 8 октября.

Реестр российского ПО - это государственный перечень программ и баз данных, признанных отечественными. С 1 марта 2026 г. усилились требования для критической информационной инфраструктуры (КИИ). Реестр ПО разделился на три направления: значимые разработчики, ПО для собственных нужд и доверенное ПО (постановления Правительства России №1931 и №1936). Таким образом, присутствие в реестре становится ключом к российскому рынку. В реестре на 12 октября 2026 г. числится более 26 тыс. программных продуктов. Включение в него дает ИТ-разработчикам налоговые льготы и иные преференции, писал CNews.

Суд согласился с доводами Минцифры о том, что ИТ-продукт представляет собой комплекс программ, каждая из которых должна соответствовать требованиям российского реестра. Заявитель не является правообладателем ключевого компонента - LibreOffice, это свободный, кроссплатформенный и бесплатный офисный пакет с открытым исходным кодом, созданный в 2010 г. как ответвление (форк) проекта OpenOffice.org. Разработкой и поддержкой занимается некоммерческая организация The Document Foundation.

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Минцифры выиграла суд у разработчика ОС «Альт»: «Свободный офис» на иностранном Open Source не признали российским

Установлено, что «Свободный офис» состоит из семи программ, пять из которых - ИТ-разработки третьих лиц под открытыми лицензиями. Внесенные изменения в LibreOffice (русификация, русские словари, плагин для подписания документов и другие доработки) признаны недостаточными для включения в реестр отечественного ПО. Также отмечено несоответствие ряду подпунктов правил: ИТ-компоненты направляют запросы на иностранные серверы для обновлений, а условия «вирусных» лицензий ограничивают коммерциализацию программного продукта.

Open Source - это ПО с открытым исходным кодом, доступным для изучения, модификации и распространения, что обеспечивает прозрачность, безопасность и независимость от одного ИТ-вендора.

Ссылаясь на государственный стандарт (ГОСТ), суд квалифицировал изделие как «комплекс программ», а не «программный комплекс», что требует соответствия условиям включения каждой составляющей.

Крупный ИТ-интегратор

«Базальт СПО» - разработчик российских операционных систем (ОС) «Альт», которые позволяют создавать ИТ-инфраструктуры любого масштаба. ОС «Альт» включены в реестр российского ПО. В состав дистрибутива каждой ОС входит набор прикладного ПО для решения бизнес-задач организации. В основе решений «Базальт СПО» - собственная технологическая инфраструктура, включающая независимый репозиторий свободных программ «Сизиф» и инфраструктуру распределенной разработки. «Сизиф» находится в российской юрисдикции и является одним из крупнейших в мире наряду с репозиториями Debian, Red Hat и SUSE. Благодаря собственным технологиям «Базальт СПО» разрабатывает не клоны (деривативы) зарубежных ОС, а самостоятельные российские ОС. При этом специалисты компании интегрированы в ключевые международные проекты разработки свободных программ, их код есть в ядре Linux, в основных системных библиотеках и других ключевых ИТ-компонентах свободного ПО.

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Команда выросла из IPLabs Linux Team и сообщества вокруг Linux. В 1999-2000 гг. они делали русскую локализацию Mandrake Linux - Linux-Mandrake Russian Edition. В марте 2001 г. образовалась компания «Альт Линукс» (ALT Linux) и команда ALT Linux Team. В 2001 г. вышел первый самостоятельный дистрибутив Spring 2001 (еще под именем Mandrake по договоренности), затем Junior 1.0/1.1. К 2003-2005 гг. (версия 3.0) полностью отказались от кодовой базы Mandrake: появились собственный репозиторий Sisyphus («Сизиф»), инсталлятор, система конфигурации Alterator и т.д. С тех пор это независимая ветвь Linux.

В 2010 г. ходили слухи о покупке блокирующего пакета «Ростехом» (через концерн «Сириус»), но учредители не менялись - сделка не состоялась. В середине 2015 г. основная команда разработчиков во главе с Алексеем Новодворским ушла из «Альт Линукс». 10 августа 2015 г. зарегистрирована новая компания ООО «Базальт СПО» (BaseALT). В 2016 г. она получила инвестиции (примерно 100 млн руб. на старт, затем 200-300 млн руб.) и представила корпоративную линейку «Альт»: «Альт Рабочая станция»; «Альт Сервер» «Альт Образование»; позже - «Альт 8 СП» (сертифицированная ФСТЭК), «Альт Виртуализация», «Альт Платформа» и др. «Базальт СПО» стал полным преемником технологий, репозитория Sisyphus и товарного знака «Альт». Старая компания «Альт Линукс» фактически прекратила активную деятельность.

В 2026 г. ОС «Альт» - это коммерческие продукты. ИТ-компоненты свободные, но готовый дистрибутив как целое для юридических лиц требует лицензии. Крупные поставки последних лет: «Россети» - более 100 тыс. лицензий (2023 г.); «Почта России» - план замены примерно 130 тыс. рабочих мест (2024-2025 гг.); массовые поставки в школы и вузы (десятки–сотни тысяч лицензий). С ноября 2025 г. в капитал «Базальт СПО» вошел «Ростелеком» (через фонд «Консоль»): сначала 5%, затем доля доведена до 25%. Компания фактически вошла в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома».

Позиция «Базальт СПО»

Сооснователь компании «Базальт СПО» Алексей Смирнов назвал обвинение в принудительном обновлении из-за рубежа необоснованным. По его словам, обновления поступают только с сервера ИТ-компании и носят добровольный характер, а обращение к иностранным серверам происходит исключительно при нажатии кнопки «информация о программе».

Смирнов подчеркнул, что требование об исключительных правах на все ИТ-компоненты составного произведения в правилах реестра отсутствует, а свободные лицензии допускают продажу. Доработки кода «Базальтом», включая интеграцию российской криптографии, присутствуют, при этом объем изменений правилами не регламентирован.

Комментарий Минцифры

В министерстве заявили, что не ограничивают включение в реестр ПО, созданного на базе открытых лицензий. Вместе с тем такой продукт должен быть модифицирован российским ИТ-разработчиком.

По данным Минцифры, «Свободный офис» представляет собой сборку, в которой ИТ-компоненты Open Source, в частности LibreOffice, использованы без существенных модификаций.

Мнения экспертов

Партнер «АНП Зенит» Рамис Абянов отмечает, что по Гражданскому кодексу (ГК) России автором может считаться не только создатель программы с нуля, но и тот, кто собрал ее из готовых чужих ИТ-компонентов. Права на выбор программ и способ их соединения принадлежат сборщику, а права на сами программы остаются у их авторов. Конституционный суд России в 2022 г. по делу программиста Антона Мамичева подтвердил, что автор составного произведения вправе защищать свои права на созданную им часть даже при наличии чужих ИТ-компонентов. Интеллектуальные права программиста были нарушены швейцарской Veeam Software Group GmbH и ее дочерним ООО «Интервим», сотрудником которой он и являлся.

Руководитель практики интеллектуальной собственности и партнер Comply Максим Али указывает, что по ГК модификация ПО создает новое произведение вне зависимости от объема изменений. Правка даже одной строки кода может превратить один объект в другой. Это несет риск появления в реестре множества «форков» известных ИТ-продуктов, созданных с минимальными усилиями. Споров о включении в реестр пока немного, практика не сформирована, и данное дело может восполнить один из пробелов в российском законодательстве.

Директор по продукту и цифровой трансформации BusinessPad Кирилл Гончаров подчеркивает экономическое значение спора для рынка. Чем выше требования к переработке Open Source, тем больше времени и средств российским ИТ-разработчикам придется вкладывать в собственный код. Важно не ограничивать использование открытого ПО, а сделать понятной границу: ИТ-разработчик должен заранее понимать, какой объем и характер изменений необходим для получения статуса российского ПО и как это будет проверяться.

Антон Денисенко

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