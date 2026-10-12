VK подал в суд на Евросоюз

VK подал иск против Евросоюза. Интернет-холдинг пытается снять санкции, после введения которых его приложения пропали из Google Play.

Иск VK против Евросооза

Интернет-холдинг VK подал иск против Совета Европейского Союза (ЕС. Соответствующая запись появилась в картотеке Суда ЕС.

Как пояснили в пресс-службе VK, холдинг оспаривает решение Совета Европейского союза о включении компании в санкционный список. «VK считает решение незаконным и необоснованным, и требует отменить ранее введенные санкции», - заявили в компании.

VK попал под санкции Евросоюза летом 2026 г. Вместе с холдингом под санкции попала его «дочка» - «Коммуникационная платформа», которая занимается национальным мессенджером Max. Вскоре после этого приложения VK и Max пропали из Google Play.

© Vadymvdrobot / Фотобанк Фотодженика VK подал иск против Евросоюза, пытаясь снять санкции

Причем из App Store приложения VK и Max пропали еще до введения санкций. В то же время VK продала контроль над магазином приложений RuStore Дмитрию Панкрушеву, что избавило компанию от попадания под санкции.

Как российские интернет-деятели добивались снятия санкций с ЕС

В 2023 г. Суд ЕС уже рассматривал иски двух топ-менеджеров российских интернет-компаний: Александра Шульгина и Тиграна Худавердяна.

Шульгин на момент включения в санкции в 2022 г. был гендиректором Ozon, до этого он возглавлял «Яндекс» (который на тот момент принадлежал нидерландскому Yandex).

Худавердян был управляющим директором Yandex, а до этого возглавлял «Яндекс.Такси». Иск Шульгина был удовлетворен, а Худавердяна - нет.

В 2022 г. под санкции ЕС попал основатель Yandex Аркадий Волож. В 2024 г. Yandex продал «Яндекс» группе российских инвесторов. Yandex был переименован в Nebius и занялся инфраструктурой для искусственного интеллекта. Санкции с Воложа были сняты.

Как ЕС снял санкции с российских олигархов

В 2026 г. ЕС снял санкции против Алишера Усманова (совладелец группы USM, владеющей сотовым оператором «Мегафон») и Михаила Фридмана (совладелец «Альфа-групп» и инвестиционной компании LetterOne, являющейся основным акционером телекоммуникационной группы Veon).

По данным агентства Reuters, за снятие санкций с Усманова выступала Франция. Утверждается, что Усманов мог помочь Франции с освобождением ее граждан из заключения в Азербайджане.

За снятие санкций с Фридмана выступал Люксембург. Холдинговые структуры LetterOne зарегистрирована в этом государстве, и после заморозки их активов Фридман подал к Люксембургу иск на $18 млрд.