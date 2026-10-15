Самый популярный в мире мессенджер теперь работает без регистрации. Его можно даже не устанавливать

WhatsApp* научился работать без установки, авторизации и даже регистрации. Затрагивает это только видео- и аудиозвонков – подключиться к ним отныне можно по прямой ссылке, все будет работать через браузер. Текстовые чаты в таком режиме недоступны. В России WhatsApp* замедлен почти полностью, а звонить по нему россиянам по решению российских властей запрещено с лета 2025 г. WhatsApp* – самый популярный в мире мессенджер с более чем 3 млрд пользователей.

Без SMS и регистрации

Мессенджер WhatsApp* получил функцию подключения к любым аудио- и видеозвонкам без необходимости установки приложения и авторизации в нем. Более того, теперь можно даже не регистрироваться в WhatsApp** – если у пользователя нет своего профиля в этом мессенджере, он все равно сможет участвовать в диалоге, пишет портал Neowin.

Реализовано все через браузер – на компьютере, ноутбуке, смартфоне или планшете. Подключаться к разговорам можно по прямой ссылке, созданной автором беседы.

При этом создавать голосовые и видеочаты неавторизованные и тем более незарегистрированные пользователи в WhatsApp* не смогут – эта опция по-прежнему доступна только тем, кто располагает аккаунтом в мессенджере. Они смогут сгенерировать ссылку на диалог и отправить ее любому человеку по почте, в веб-чате, другом мессенджере или по любому другому виду связи, например, по SMS.

Спустя годы

Нововведение в WhatsApp* на деле не является чем-то по-настоящему новым. Присоединиться к разговору без необходимости авторизации можно во многих современных сервисах видеоконференцсвязи.

© Primakov / Фотобанк Фотодженика WhatsApp* отменил необходимость регистрации

В частности, такую опцию годами предлагает американский сервис Zoom, ставший стандартом корпоративных видеовстреч во время пандемии коронавируса COVID-19 в 2020 г., когда почти весь мир перешел на удаленную работу. Как пишет Neowin, новшество WhatsApp*, вне всякого сомнения, повлияет на популярность Zoom.

Напомним, аудитория ежемесячно активных пользователей WhatsApp* насчитывает 3 млрд человек. Это самый популярный мессенджер в мире – у замедляемого в России Telegram втрое меньше таких пользователей, около 1 млрд.

Бесплатно и бесконечно

К середине октября 2026 г. звонки в WhatsApp* не имели ограничений по времени. Также за них не нужно было платить, плюс разработчики заявляют об их надежной защите от перехвата при помощи сквозного шифрования. В одной конференции могут участвовать до 32 человек.

Чтобы пригласить кого-либо без учетной записи WhatsApp*, пользователи могут открыть вкладку «Звонки», выбрать значок «+», создать ссылку на звонок и поделиться ею с кем угодно. Ссылка может быть открыта в браузере компьютера; получатель может ввести свое имя и присоединиться к звонку без установки WhatsApp*.

Неавторизованным пользователям потребуется дождаться одобрения заявки организатором, прежде чем присоединиться к звонку. Они не смогут видеть номера телефонов других участников, отправлять им сообщения или приглашать других людей. Кроме того, организатор может удалить гостей в любое время.

Таким пользователям доступны все прочие функции, включая демонстрацию экрана, реакции в виде смайликов «палец вверх» и «сердечко», а также возможность поднять руку, чтобы показать, что они хотят говорить.

Россиянам не положено

Новшество в WhatsApp* само по себе не имеет географических ограничений – им, в теории, можно воспользоваться во всем мире. Однако России это не касается – по решению российских властей аудио- и видеозвонки WhatsApp* отключены на территории страны с августа 2025 г.

По данным РБК, к концу 2025 г. WhatsApp* был замедлен на 80%. Позже давление на него и на его российских пользователей продолжилось.

К примеру, в начале 2026 г. домен WhatsApp* без предупреждения исчез из DNS-серверов Роскомнадзора. К концу 2026 г. пользоваться мессенджером в полной мере на территории России можно было исключительно при помощи специальных технических средств, известных едва ли не каждому россиянину.

* WhatsApp* принадлежит корпорации Meta*. Meta* (в прошлом Facebook*) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook*** и Instagram*** заблокированы в России.