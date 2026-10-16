Созданный россиянами всемирно известный сервис полностью заблокировал Россию. С отечественного IP к нему не подключиться
Сервис онлайн-досок Miro, основанный выходцами из России, стал полностью недоступен россиянам. При попытке зайти на него с российского IP-адреса выдается сообщение о блокировке. Miro поддерживает антироссийские санкции – летом 2024 г. он отключил профили всем россиянам, но геоблок не устанавливал.
Русский? Уходи
Жители России лишились доступа к всемирно известному сервису онлайн-досок Miro, одному из крупнейших в своем сегменте. На проблему обратило внимание агентство ТАСС – оно пишет, что Miro установил геоблок.
Это означает, что подключиться к сервису с российского IP-адреса не получится. Сотрудник CNews убедился в этом – к моменту публикации материала Miro был недоступен ни с мобильного интернета, ни с домашнего. При этом внезапное виртуальное путешествие в другую страну проблему с доступом решает моментально.
В качестве причины блокировки Miro указывает необходимость соблюдения требований Запада. Компания европейско-американская – ее головные офисы дислоцируются в Сан-Франциско (США) и Амстердаме (Нидерланды).
«В соответствии с действующим законодательством об экспортном контроле и экономических санкциях компания Miro принимает меры по ограничению доступа из стран и регионов, не подпадающих под действие политики поддержки Miro. Это отражено в наших договорах на оказание услуг в разделе "Экспорт"», – говорится в официальном сообщении сервиса.
«Обратите внимание, что эти ограничения действуют даже в том случае, если пользователь Miro временно находится в стране или регионе, не поддерживаемых компанией, хотя обычно он там не проживает», – отмечено в том же сообщении. Иными словами, если иностранец, находящийся в России, попытается открыть Miro на своем устройстве с российского IP-адреса, у него ничего не выйдет.
Из России с любовью?
Miro – это сервис, созданный выходцами из России. Его основали два уроженца Перми – Олег Шардин и Андрей Хусид.
Проект существует с 2011 г., и до 2019 г. он был известен под названием RealtimeBoard. Его идея – в упрощении удаленного взаимодействия и сотрудников компании.
Главная функция Miro – это создание и совместное использование виртуальных холстов визуализации – онлайн-досок. На них ведется обсуждение различных идей сотрудников. Эти доски позволяют строить схемы, рисовать графики, визуализировать идеи и многое другое. По сути, это веб-версия настенных досок, которые часто можно встретить в переговорных или в кабинетах обычных офлайн-офисов.
Санкции, версия 2.0
Полная блокировка россиян по IP – это вторая антироссийская акция Miro. Как сообщал CNews, первая произошла в конце лета 2024 г. – тогда сервис объявил об уходе из страны и отключении профилей российских пользователей.
Важно отметить, что на тот момент Miro не потрудился заранее объявить об этом. На поиск альтернативы он дал россиянам меньше месяца.
На этот раз сервис поступил жестче. Официального заявления о готовящейся блокировке Miro заранее не делал – вместо этого, по информации ТАСС, он прислал некоторым пользователям письмо, в котором сообщил о блокировке.
Насколько массовой была эта рассылка, агентство не уточняет. Но, судя по отсутствию широкой огласки до начала блокировки, список адресатов едва ли можно назвать большим.
Двое в лодке
Новые санкции Miro затронули не только россиян. Пострадали также и жители Белоруссии – они тоже больше не могут пользоваться сервисом, находясь в своей стране и не применяя специальные технические средства.
«С 15 октября 2026 г. мы расширим сферу действия наших механизмов геоблокировки по IP-адресам, включив в нее дополнительные страны, в том числе Россию и Белоруссию», – приводит ТАСС цитату из письма Miro, которое поступило некоторым российским пользователям сервиса.
В том же письме кратко перечислены новые ограничения для россиян, белорусов и гостей этих стран. «Лица, находящиеся в России и Белоруссии, не смогут залогиниться в Miro, получить доступ к веб-сайту Miro или обратиться в поддержку Miro», – написали представители сервиса.
Комментарий Miro
После публикации материала в редакцию CNews поступил комментарий Miro.
Как сообщили CNews представители компании, 10 сентября 2026 г. Miro объявила о подписании окончательного соглашения о приобретении итальянской компании Bending Spoons. По их утверждению, блокировка российских IP напрямую связана с этим приобретением.
«Изменение учитывает общие для группы компаний практики управления рисками, с которыми мы приводим наши процессы в соответствие в связи с недавно объявленной сделкой. При этом ограничения не повлекут за собой удаления аккаунтов, досок или каких-либо данных пользователей. Они смогут получить полный доступ к ним из локаций, где работа сервиса поддерживается», – сказали CNews представители Miro.
Bending Spoons S.p.A. – технологическая компания, основана в 2013 г. в Копенгагене (Дания), с 2015 г. штаб-квартира базируется в Милане (Италия). Занимается разработкой различных цифровых продуктов и специализируется на долгосрочном приобретении и масштабировании известных приложений и программного обеспечения.