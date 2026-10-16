СМИ: На момент атаки БПЛА дата-центры «Яндекса» не были застрахованы от терактов. Компания все отрицает

«Яндекс» мог опоздать с продлением сроков действия страховки своих дата-центров от терактов. Они истекли незадолго до первых налетов БПЛА в октябре 2026 г. В «Яндексе» отрицают это. Всего за несколько дней беспилотники повредили три из пяти ЦОДов компании, что привело к серьезным сбоям в работе большинства ее сервисов.

Кто не успел

«Яндекс» не успел продлить страховку своих центров обработки данных от терактов до того, как по ним ударили украинские беспилотники, пишут «Ведомости». До первого налета в ночь с 7 на 8 октября 2026 г., целью которого стал ЦОД в Сасово (Рязанская область), дата-центры интернет-гиганта были застрахованы в «Ингосстрахе» и «Согазе», отмечают источники издания в страховых и брокерских компаниях.

Однако незадолго до первой атаки сроки действия страховки от терактов истекли. «Яндекс» не успел вовремя продлить их, утверждают собеседники издания.

К моменту выхода материала в распоряжении «Яндекса» было всего пять собственных дата-центров. Украинские беспилотники менее чем за неделю повредили три из них – в Сасово, Калуге и Владимире. Это привело к масштабным сбоям в работе сервисов «Яндекса» – некоторые из них частично не функционируют спустя более недели с момента первого налета.

Яндекс На восстановление ЦОДов «Яндекса» уйдут месяцы

От ударов пострадали, в числе прочего: «Алиса», «Яндекс Пэй», «Такси», а также «Карты» и «Поиск». Зацепило и сторонние компании, арендовавшие мощности в дата-центрах «Яндекса» или пользующиеся ее облаками. Среди них – «Додо Пицца», «М.Видео», «Лента» и «Магнит».

CNews писал, что на восстановление дата-центров «Яндекса», закупку оборудования и его настройку может потребоваться до полугода. Если начнутся новые атаки, сроки восстановления могут быть пролонгированы.

Все было не так

«Яндекс» отрицает опубликованную «Ведомостями» информацию о просрочке продления сроков действия страховки своих ЦОДов от терактов.

«Информация не соответствует действительности. Мы используем различные виды страхования для защиты активов и управления рисками. Полисы покрывают в том числе и террористические атаки», – заявили РБК представители «Яндекса».

Детали страхового покрытия и условия договоров со страховыми компаниями в «Яндексе» раскрывать отказались.

Как сообщал CNews, 10 октября 2026 г. «Яндекс» внес масштабные изменения в свое пользовательское соглашение, сняв с себя ответственность перед клиентами и пользователями за последствия атак БПЛА на свои дата-центры.

А был ли смысл

К моменту выхода материала «Согаз» и «Ингосстрах» не комментировали ситуацию со страховыми полисами «Яндекса». По словам собеседников «Ведомостей, станут ли они участвовать в возмещении ущерба в случае, если полисы действительно были просрочены, «зависит от договоренности между компаниями».

Впрочем, даже если полисы действовали на момент ударов по ЦОДам, они смогли бы лишь частично возместить «Яндексу» ущерб, сообщил изданию президент СК «Пари» Александр Кудряков. По его словам», страховщики сейчас фактически не покрывают убытки от перерыва в деятельности из-за атак: РНПК не предоставляет перестраховочную защиту такого риска в рамках терроризма и диверсии».

РНПК – это АО «Российская национальная перестраховочная компания». Создана в 2016 г., единственный акционер – российский Центробанк.

На ограничения по выплатам изданию указала и замдиректора по корпоративному страхованию компании «Альфастрахование» Татьяна Лаврова. По ее словам, полисы для ЦОДов с покрытием рисков от терактов оформляются максимум на полгода, а страховые суммы по ним имеют лимиты. Также она добавила, что перерыв в деятельности ЦОДов в страховое покрытие не входит. «Страховщики могут возместить ущерб имуществу ЦОДа, но не последующие убытки из-за ограничений в его работе», – добавила она.

Новая цель

После ударов по ЦОДам«Яндекса» во Владимире в ночь на 11 октября 2026 г. Украина прекратила обстреливать инфраструктуру «Яндекса». Она переключилась на объекты Сбербанка – в ночь на 14 октября 2026 г. атаке подвергся ЦОД банка в Балаково (Саратовская область).

Сбербанк, являющийся крупнейшим в России банком с более чем 111 млн клиентов, поспешил заверить, что все его сервисы после налета продолжили работу в штатном режиме. К середине октября 2026 г. в распоряжении Сбербанка было три собственных дата-центра, и балаковский – самый новый из них. Два других ЦОДа расположены в Южном порту (Москва) и в инновационном центре «Сколково» (Московская область). О намерении построить дата-центр в Балаково банк сообщил в декабре 2020 г.