Уходит в отставку вице-премьер Григоренко, курирующий ИТ. Его место займет замминистра финансов

Премьер-министр Михаил Мишустин неожиданно заявил о планирующейся отставке вице-премьера, руководителя аппарата Правительства Дмитрия Григоренко, который курирует ИТ. Его место в Правительстве займет Ирина Окладникова из Минфина, где она отвечает в том числе за информационные технологии.



Неожиданное кадровое решение

Вице-премьер — глава аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко, курирующий цифровое развитие, уйдет в отставку. Его заменит Ирина Окладникова, которая сейчас является первым заместителем министра финансов. Эту и еще несколько уже согласованных с Президентом России Владимиром Путиным кадровых перестановок премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму, пишут «Ведомости».

Подробности с перечнем новых обязанностей Окладниковой пока не приводятся. Нет и сообщений о том, что она будет курировать связь и ИТ на уровне Правительства, как это было с Григоренко. Однако в Минфине Окладникова курирует в том числе цифровизацию.

Отставка Григоренко — одно из наиболее неожиданных из кадровых решений Мишустина, сказали два собеседника издания, близких к администрации Президента.

CNews Ирина Окладникова сменит Дмитрия Григоренко на его посту в Правительстве России

«Дмитрий Юрьевич Григоренко, курируя вверенные ему направления — финансы и цифровое развитие, — зарекомендовал себя как профессионал и эффективный управленец. Просьба Дмитрия Юрьевича о переходе на другую работу поддержана Президентом и председателем правительства», — приводит «Интерфакс» заявление директора департамента пресс-службы и референтуры правительства — пресс-секретаря премьера Бориса Белякова.

Карьера Григоренко

В Белом доме Григоренко работать не продолжит, чем он займется дальше, пока неизвестно, по словам собеседников «Ведомостей».

Сейчас в его полномочия входит подготовка решений Правительства и премьер-министра, взаимодействие с парламентом, контроль реализации нацпроектов и др. Кроме Минцифры он курирует Минфин, Федеральное казначейство, ФТС, ФНС, ФАС и Центральный федеральный округ.

В Правительстве он работает с 2020 г., с тех пор, как Мишустин сменил Дмитрия Медведева на посту премьер-министра.

Григоренко начинал карьеру в налоговых органах в Краснодаре, где получил высшее образование по специальностям «юриспруденция» и «финансы и кредит». В Москву он перевелся в 2003 г. Сначала был главным инспектором отдела выездных проверок, потом работал в ФНС, в том числе на позиции заместителя руководителя службы (с 2013 г. по 2020 г.).

Из пришедших с Мишустиным вице-премьеров Григоренко получил репутацию наиболее сильного (аппаратно) игрока, «постепенно расширял круг полномочий и выглядел системно», прокомментировал глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Ирина Окладникова — женщина года ИТ-отрасли по версии CNews

Ирина Окладникова в 2020–2024 гг. занимала должность замминистра финансов России, а с 2024 г. стала первым замминистра финансов.

В Минфине она курирует департамент информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса; департамент бюджетной политики в сфере промышленности, агропромышленного комплекса, цифровой экономики и связи; а также департамент бюджетной политики в сфере транспорта, дорожного хозяйства, гражданского строительства, экологии и природопользования; административный департамент; департамент организации составления и исполнения федерального бюджета; департамент проектного финансирования и инвестиционной политики.

В 2025 г. на CNews FORUM Окладникова рассказывала о новых задачах, применении искусственного интеллекта при формировании федерального бюджета, платежах из госказны в цифровых рублях. В 2026 г. — о сокращении нецелового расходования госбюджета благодаря цифровизации.

В 2026 г. Ирина Окладникова вошла в «Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026». Это ежегодный список топ-10 женщин, достигших заметных высот на рынке информационных технологий в России. Они занимают ведущие позиции в ИКТ-компаниях, курируют крупные проекты цифровизации в госведомствах.