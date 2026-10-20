Впервые с начала блокировок число российских пользователей WhatsApp* рвануло вверх. Telegram не отстает

Аудитория WhatsApp* (принадлежит Meta*, которая признана в России экстремистской и запрещена) на устройствах с Android впервые после блокировок в России начала расти. По данным аналитиков Digital Budget, в июле 2026 г. показатель вырос на 1,7%, в августе - на 4,4%. За тот же период аудитория Telegram выросла на 26% - с 91 млн до 114 млн. Эксперты отметили, что даже символическое снижение активной аудитории в сентябре на 0,5% свидетельствует о пределе падения и адаптации пользователей к привычному им каналу коммуникации.

Восстановление аудитории

WhatsApp* (принадлежит Meta*, которая признана в России экстремистской и запрещена) впервые вернулся к росту аудитории после начала блокировок в России, рассказали «Коммерсант» в российской аналитической компании Digital Budget.

Мессенджер WhatsApp* после длительного снижения вновь показал рост активной аудитории в России. По данным Digital Budget, в июле 2026 г. площадка впервые за 12 месяцев зафиксировала увеличение показателя на 1,7% по отношению к июню. В августе рост составил 4,4% к предыдущему месяцу. В сентябре, однако, наблюдалось небольшое снижение - на 0,5%.

Photogenica - Primakov Впервые за год блокировок россияне начали возвращаться к WhatsApp*, но Telegram не отстает и вырос на 26% до 114 млн

В целом за период с сентября 2025 г. по сентябрь 2026 г. monthly active users (MAU) WhatsApp* сократился на 30% - с 82 млн до 57,9 млн пользователей. Наиболее резкое падение зафиксировано в январе (13% к декабрю) и феврале (10% к январю). За тот же период аудитория Telegram выросла на 26% - с 91 млн до 114 млн, писал CNews. В январе 2026 г. у Telegram было 95,978 млн российских пользователей, хотя бы раз за месяц открывших этот мессенджер на своем устройстве. Показатель WhatsApp* - 89,418 млн.

Оценка проводилась по метрике MAU - числу уникальных пользователей, которые открывали приложение на Android и совершали в нем действия хотя бы раз в течение месяца. Статистика по охватам мессенджеров и других площадок в Mediascope была скрыта с сайта платформы в начале октября 2026 г.

Контекст ограничений

В августе 2025 г. в России были заблокированы голосовые звонки в Telegram и WhatsApp*, сообщал CNews. Спустя месяц Роскомнадзор подтвердил ограничения работы обоих мессенджеров.

В декабре 2025 г. Роскомнадзор сообщил о продолжении ограничений WhatsApp* и возможности полного блокирования онлайн-сервиса при неисполнении российского законодательства.

WhatsApp* впервые вернулся к росту аудитории после начала блокировок в России (CNews Analytics по данным Digital Budget)

В начале февраля 2026 г. были усилены меры по замедлению Telegram. В конце июня Apple удалила ряд приложений VK из App Store, а в начале июня - приложение «Макс». 16 июля приложения экосистемы VK были удалены и из Google Play, информировал CNews.

Оценки экспертов

Директор практики интегрированных коммуникаций КГ «Михайлов и партнеры» Илья Левинсон предполагает, что рост WhatsApp* мог быть связан с удалением «Макса» из App Store и Google Play в июне-июле 2026 г. Пользователи готовы «дробить и миксовать» функционал разных онлайн-сервисов, поскольку изменить привычки медиапотребления, формировавшиеся годами, в короткий срок практически невозможно.

Генеральный директор digital-агентства D-Agency Игорь Демидов отмечает, что Android представляет лишь часть картины: пользователи iOS более платежеспособны и чаще остаются на привычном мессенджере, поэтому общее падение WhatsApp*, вероятно, мягче 30%. Небольшой рост он связывает с адаптацией аудитории - люди настроили обходные пути и вернулись к привычному каналу коммуникации.

Директор Института современных медиа Кирилл Танаев считает, что остановка падения и небольшой рост связаны с достижением определенного предела снижения. Telegram, по его мнению, обладает уникальным предложением для ряда аудиторных групп: множество каналов на бытовые темы, боты для обхода блокировок TikTok и другие ИТ-сервисы, популярные среди молодежи.

Со слов директора по Digital и Social Media коммуникационного агентства PR Partner Дамира Фейзуллова, даже после переноса звонков или части чатов пользователь может сохранять Telegram как ежедневный источник информации, что обеспечивает онлайн-сервису большую устойчивость.