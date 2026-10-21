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Браузер Chrome будет читать текст из буфера обмена и сливать его в Google

Браузер Google Chrome обзавелся функцией защиты от набирающей популярность у злоумышленников техники социальной инженерии под названием ClickFix. Для ее работы необходим непрерывный мониторинг содержимого буфера обмена операционной системы и отправка подозрительных образцов на сервера американской корпорации.

Chrome будет мониторить буфер обмена

Веб-браузер Chrome сможет получать доступ к содержимому буфера обмена операционной системы и передавать его на сервера Google. Это необходимо для защиты пользователей от атак типа ClickFix, пишет Neowin.

Вести мониторинг буфера обмена популярный браузер будет в случае активности режима улучшенной защиты (Enhanced Protection), который по умолчанию отключен. Функция доступна пользователям Chrome начиная с версии 155.

ClickFix называют одну из техник социальной инженерии, при применении которой злоумышленник стремится убедить потенциальную жертву скопировать и выполнить на своем устройстве команду или набор команд – якобы для решения какой-либо технической проблемы. На деле выполнение предложенных команд может приводить, к примеру, к загрузке и установке вредоносного ПО на целевое устройство или другому благоприятному для атакующего результату.

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Kai Wenzel/Unsplash
Chrome будет мониторить буфер обмена

Для выполнения команд пользователю предлагается использовать нативные утилиты ОС, такие как PowerShell или cmd.exe в Wiindows, а взаимодействие с браузером сводится к минимуму – нередко оказывается достаточно одного клика для помещения вредоносного скрипта в буфер обмена, контроля над которым веб-обозреватель не имеет, а значит и не может обезопасить пользователя с применением традиционных подходов к защите.

Как работает защита от ClickFix в Chrome

Для борьбы с ClickFix Chrome теперь имеет возможность мониторить содержимое буфера обмена на предмет подозрительных команд. Если браузер приходит к выводу о том, что скопированное пользователем может иметь вредоносный характер, то оно передается на сервера Google, где проводится дополнительная проверка. В Google утверждает, что перед отправкой таких сведений через интернет производится автоматическая их очистка от персональных данных.

Проанализировав поступивший текст, системы Google выносят вердикт: в случае отсутствия угрозы Chrome возвращается к мониторингу буфера обмена; если же скрипт оказался вредоносным, браузер выводит соответствующее предупреждение.

Анализ угрозы осуществляется в реальном времени и, по задумке инженеров Google, предупреждение об опасности скопированного пользователь должен получать практически моментально после копирования текста в буфер обмена и уж точно до того, как тот окажется вставлен в командную строку.

ClickFix встречается все чаще

По данным «Информзащиты», в 2025 г. техника ClickFix стала самым распространенным методом первичного проникновения в корпоративные системы. Доля атак данного типа в общей массе составила 47% в период с января по декабрь 2025 г.

В «Информзащите» отмечают, что рост ClickFix-атак обусловлен сразу несколькими факторами. Во-первых, массовый переход бизнеса на удаленные и гибридные форматы работы повысил зависимость сотрудников от онлайн-коммуникаций и снизил порог доверия к всплывающим сообщениям, инструкциям и различным уведомлениям. Во-вторых, злоумышленники активно используют генеративный ИИ для создания убедительных текстов и сценариев, что делает обман практически неотличимым от легитимных запросов.

В январе 2026 г. CNews писал о том, что эксперты по безопасности компании Huntress выявили кампанию по распространению ранее неизвестного RAT-троянца с использованием вариации атаки ClickFix – CrashFix. Атака осуществлялась при помощи браузерного расширения, которое якобы предназначено для блокировки рекламы в Сети. Расширение вызывало «падение» браузера, а решать проблему нестабильной работы предлагало выполнением определенной команды, которая на самом деле и предназначалась для загрузки троянца.

Другие новшества в Chrome

Google также сообщила о том, что пользователи Chrome теперь лучше защищены от мошенничества в Сети. С 2025 г. браузер имеет интеграцию с локальной ИИ-моделью Gemini Nano, которая позволяет выявлять и пресекать попытки обмануть пользователей со стороны злоумышленников, выдающих себя за работников служб поддержки.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

В компании считают, что интеграция хорошо показала себя в деле и приняли решение о дальнейшем развитии технологии. Теперь в защите от мошенников помогает более мощная большая языковая модель семейства Gemini, развернутая в облачной инфраструктуре Google, а перечень мошеннических сценариев, распознаваемых системой, уже не ограничен скамом со службой поддержки.

Еще одно новшество в Chrome, нацеленное на повышение безопасности пользователя в интернете – предупреждения о подозрительных сайтах. Браузер отныне предупреждает о веб-ресурсах, опасность которых подтверждена и очевидна, но и о страницах признаками фишинга или скрытой мошеннической активности.

Дмитрий Степанов

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