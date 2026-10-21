В России появятся цифровые права с обременением

В России появятся цифровые депозитарии – организации, осуществляющие учет цифровых прав и цифровых валют и предоставляющие доступ к адресам-идентификаторам. Соответствующий закон описывает их права и обязанности цифровых депозитариев, а также описывает возможность обременения цифровых прав.

Чем будут заниматься цифровые депозитарии

В России вступил в силу Закон «О цифровых правах и цифровой валюте». Первоначально документ был разработан Правительством, одобрен Госдумой в первом чтении весной 2026 г. Летом 2026 г. документ был окончательно утвержден. В число прочего, закон вводит понятия цифрового депозитария.

Деятельностью цифрового депозитария признается деятельность по осуществлению учета и перехода прав на цифровую валюту и цифровые права, а также предоставление доступа к адресам-идентификаторам, на которых учитываются цифровая валюта и цифровые права. Деятельность цифрового депозитами вправе осуществлять только организация, включенная в реестр цифровых депозитариев.

Цифровой депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок с цифровыми правами и цифровой валютной, совершенных на торгах организаторов торговли по соглашению с такими организаторами торговли и с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг обязательств по таким сделкам, именуется расчетным цифровым депозитариев.

Дмитрий Демидко на Unsplash В России появятся цифровые депозитарии

Лицо, пользующиеся услугами цифрового депозитария по учету цифровой валюты, цифровых прав, именуется депонентом. Лицо, пользующееся услугами цифрового депозитария по предоставлению доступа к адресу-идентификатору, именуется клиентом. Цифровой депозитарий в качестве номинального держателя цифровых валют и цифровых прав вправе открыть у другого цифрового депозитария цифровой счет для учета прав на цифровую валюту и цифровых прав, принадлежащих иным лицам (номинальный держатель), а также открыть в информационной систем оператора цифровой счет номинального держателя для учета цифровых прав, принадлежащих иным лицам.

Центробанк вправе установить случаи, при которых цифровой депозитарий в целях учета и перехода принадлежащих депонентам цифровых валют, учитываемых на адресах-идентификаторах, вправе открывать счета в иностранных организациях, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять учет и переход цифровых валют (при условии соответствии указанных организаций требованиям, установленным Центробанком).

В рамках своей деятельности цифровой депозитарий, если это предусмотрено договором с депонентом или получателям доступа, может оказывать следующие услуги: по учету и переходу цифровых валют и цифровых прав; по созданию адресов-идентификаторов и предоставлению доступа к адресам-идентификаторам; по открытию цифровых счетов и иных счетов, предусмотренных законом; по исполнению поручений депонента на совершение операций с цифровыми валютами и цифровыми правами; по обработке документов депонентов и получателей доступа, подготовка отчетов, предоставлению информации указанным лицам в связи с осуществлением деятельности; по тестированию физических лиц; по признанию лиц квалифицированными инвесторами по их заявлениям; по предоставлению клиентам программных или технических средств для удаленного доступа к своим услугам; по осуществлению цифровых прав и прав по иностранным цифровым инструментам депонентами и получателями доступа; по предоставлению информации об обладателях цифровых прав и цифровых валют; по осуществлению функции удостоверяющего центра; по оказанию иных услуг, непосредственно связанных с услугами, которые оказываются в рамках деятельности цифрового депозитария.

Цифровой депозитарий .должен обеспечить невозможность внесения записи по цифровому счету обладателя о зачислении цифровых прав, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если такой счет открыт депоненту, который не вправе приобретать эти цифровые права в связи с отсутствием у него статуса квалифицированного инвестора. Цифровой депозитарий вправе обеспечить возможность внесения записи по цифровым счетам обладателей, открытым физическому лицу, которое не является квалифицированным инвестором, о зачислении цифровых прав, доступных после тестирования, только при наличии положительного результата тестирования, проведенного цифровыми депозитарием в соответствие с законом «О рынка ценных бумаг».

Деятельность расчетного цифрового депозитария признается осуществление цифровыми депозитарием расчетов по результатам сделок с цифровыми валютами или цифровыми правами, совершенными на организованных торгах по соглашению с организаторами торговли или клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг обязательства по таким сделкам.

Цифровые депозитарии вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую цифровые депозитарии, в течение 90 дней, следующих за днем наступления любого из следующих событий:

получение некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей цифровые депозитарии; прекращение своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей цифровые депозитарии; внесение Центробанком сведений о наличии у юридического лица права на осуществление деятельности цифрового депозитария в реестр цифровых депозитариев.

Ответственность цифрового депозитария

Цифровой депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету и переходу цифровых валют и цифровых прав, в том числе за полноту и правильность записей по цифровым счетам, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по предоставлению доступа к адресам-идентификаторам. Цифровой депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные депоненту в результате неправомерного распоряжения его цифровыми правами или цифровыми правами, учитываемыми на цифровом счете. Ответственность цифрового депозитария может быть ограничена договором, если убытки депоненту были причинены вследствие неправомерных действий третьих лиц.

Цифровой депозитарий не несет ответственность в случае списания цифровой валюты и цифровых прав, которое было вызвано действиями другого цифрового депозитария (иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход цифровых валют), депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего депонента, а также в случае списания цифровых прав без его воли в информационной системе оператора ЦФА (цифровых финансовых активов), пользователем которой он стал в соответствии с письменным указанием своего депонента.

Оператор ЦФА не несет ответственности в случае списания цифровых прав без его воли в информационной системе оператора, пользователем которой он стал в соответствии с письменным указанием своего пользователя. Договором может быть предусмотрено, что лица, организующие обращение цифровых валют, оператор ЦФА и клиринговая организация не несут ответственности за причиненные клиентам убытки, возникающие вследствие действий лиц, личным законом которых является право иностранного государства, направленных на изъятие цифровых валют или цифровых прав на ограничение совершения сделок с цифровыми валютами или цифровыми правами.

Учет цифровых валют и цифровых прав

Цифровые валюты учитываются в информационной системе цифрового депозитария в виде записей по цифровым счетам способами, предусмотренными условиями осуществления деятельности цифрового депозитария. Цифровые права учитываются в информационной системе оператора ЦФА в виде записей по цифровым счетам способами, установленными правилами информационной системы оператора, или в информационной системе цифрового депозитария в виде записей по цифровым счетам способами, предусмотренными условиями осуществления деятельности цифрового депозитария.

Учет цифровых прав в информационной системе оператора и учет цифровых валют в информационной системе цифрового депозитария могут осуществляться по следующим видам цифровых счетов: цифровой счет обладателя; цифровой счет доверительного управляющего; цифровой счет номинального держателя; цифровой депозитный счет; казначейский цифровой счет; цифровой счет иностранного номинального держателя; цифровой счет иностранного уполномоченного держателя; торговые цифровые счета, торговые цифровые счета, которыми являются торговый цифровой счет обладателя, торговый цифровой счет номинального держателя, торговый цифровой счет иностранного уполномоченного держателя, торговый казначейский цифровой счет; цифровой клиринговый счет, к которому открываются следующие цифровые субсчета: цифровой субсчет обладателя, цифровой субсчет доверительного управляющего, цифрового субсчет номинального держателя, цифровой субсчет иностранного номинального держателя, цифровой субсчет иностранного уполномоченного держателя, казначейский цифровой субсчет; транзитный цифровой счет, отрываемый в рамках закона «Об инвестиционных фондах»; цифровой счет цифровых свидетельств: цифровой сет комиссионных выплат; цифровой счет неустановленных лиц.

В информационной системе оператора ЦФА могут открываться и вестись счета, не предназначенные для учета цифровых прав, а в информационной системе цифрового депозитария могут открываться и вестись счета, не предназначенные для учета цифровых валют и цифровых прав. Если иное не предусмотрено законодательством, обладателем цифровых валют и цифровых прав признается лицо, по цифровому счету обладателя которого внесена приходная запись (запись о зачислении цифровых валют и цифровых прав на цифровой счет обладателя).

Цифровые валюты и цифровые права переходят к приобретателю цифровых валют и цифровых прав с момента внесения приходной записи по цифровому счет обладателя. Обладание депонентов цифровыми валютами или цифровыми правами, учет которых осуществляется на его цифровом счете обладателя, подтверждается выпиской цифрового депозитария по состоянию на день и время, указанные в такой выписке. Обладание пользователям информационной системы оператора ЦФА цифровыми правами, учет которых осуществляется на его цифровом счете обладателя, подтверждается выпиской оператора ЦФА по состоянию на день и время, указанные в такой выписке.

Записи о цифровых валютах или цифровых правах, учет которых осуществляется на цифровом счете депонента, вносятся: депонентом или цифровым депозитарием по распоряжению депонента; иными лицами, предусмотренными федеральными законами или условиями осуществления деятельности цифрового депозитария или цифровым депозитарием по их распоряжению; на основании сделки, предусматривающей исполнение сторонами возникающих из нее обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательств отдельно выраженного дополнительного волеизъявления сторон путем применения ИТ.

Оператор ЦФА для осуществления своей деятельности использует информационную систему оператора, которая может быть основана на технологии распределенного реестра (блокчейн) и записи в которую вносятся: пользователем информационной системы оператора; на основании сделки, предусматривающей исполнение сторонами возникающих из нее обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательств отдельно выраженного дополнительного волеизъявления сторон путем применения ИТ.

Оператор ЦФА вправе ограничить возможность пользователя информационной системы оператора вносить записи в информационную систему в случаях, предусмотренных законами или правилами информационной правилами оператора. Цифровой депозитарий вправе ограничить возможность лиц в случаях, предусмотренных условиями осуществления деятельности цифрового депозитария или законами.

Если законодательством предусмотрен учет цифровых валют и цифровых прав на цифровых субсчетах, лицо, котором открыт цифровой субсчет, осуществляет права в отношении цифровых валют и цифровых прав в тех же объеме и порядке, в которых они осуществляются лицом, которому открыт цифровой счет.

По цифровому счету обладателя осуществляется учет принадлежащих обладателю цифровых валют или цифровых прав. По цифровому счету доверительного управляющего осуществляется учет цифровых валют или цифровых прав, переданных в доверительное управление. По цифровому счету номинального держателя, открытому в информационной системе цифрового депозитария, осуществляется учет цифровых валют или цифровых прав, в отношении которых иной цифровой депозитарий не является их обладателем и осуществляет их учет в интересах своих депонента.

По цифровому счету номинального держателя в информационной системе оператора ЦФА, открытому цифровому депозитарию, осуществляется учет цифровых прав, в отношении которых цифровой депозитарий не является их обладателем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов. По цифровому счету номинального держателя в информационной системе оператора ЦФА, открытого иному оператору осуществляется учет цифровых прав, в отношении которых другой оператор не является их обладателем и осуществляет их учет в своей информационной системе оператора.

По депозитному цифровому счету осуществляется учет цифровых валют или цифровых прав, переданных в депозит нотариуса или суда. Выплаты по цифровыми правам, учитываемым на депозитном цифровом счете, осуществляются лицу, которому открыт депозитный цифровой счет. По казначейскому цифровому счету в информационной системе оператора осуществляются учет цифровых прав эмитента цифровых прав, обязанным лицом по которым является эмитент цифровых прав. Положение Гражданского кодекса о прекращении обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице в этом случае не применяется.

Учет цифровых прав, учитываемых по казначейскому цифровому счет в информационной системе оператора ЦФА более одного года, прекращается путем их погашения без направленного на это отдельно выраженного дополнительного волеизъявления эмитента цифровых прав, если иное не предусмотрено решением о выпуске цифровых прав.

Учет и переход цифровых прав, учтенных на адресах-идентификаторах цифрового депозитария, осуществляются цифровым депозитарием на цифровых счетах в случаях и порядке, которые установлены Центробанком, Учет цифровых валют или цифровых прав, которые переданы в обеспечение исполнения обязательства, а также учет иных обременений цифровых валют или цифровых прав, учет которых осуществляется на цифровых счетах, производится путем внесения соответствующей записи на цифровому счету их обладателя, цифровому счету доверительного управляющего или цифровому счету иностранного уполномоченного держателя.

Обременение цифровых прав

Для учета прав лиц, в пользу которых зарегистрировано обременение, цифровому депозитарию или оператору предоставляются сведения о лице, в пользу которого устанавливается обременение. При наличии управляющего залогом в качестве сведений о лице, в пользу которого устанавливается обременение, предоставляются также сведения об управляющем залогом и сведения о том, что залог установлен при наличии договора управления залогом.

Если иное не предусмотрено федеральными законами, обременение или ограничение права распоряжаться цифровыми валютами или цифровыми правами, учитываемыми на цифровых счетах, возникает с момента внесения записи об этом по таким цифровым счетам.

Изменения при учета прав лица, в пользу которого установлено обременение, вносятся: на основании распоряжения лица, по цифровому счету которого внесена соответствующая запись, при наличии согласия и письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение; в случаях, предусмотренных соглашением с лицом, в пользу которого установлено обременение лицом, по цифровому счету которого внесена соответствующая запись, цифровыми депозитарием, оператором; на основании сделки, предусматривающей исполнение сторонами возникающих из нее обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательств отдельно выраженного дополнительного волеизъявления сторон путем применения ИТ; в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Письменная форма согласия считается соблюденной, если оно предоставлено цифровому депозитарию или оператору ЦФА в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью (либо простой или неквалифицированной электронной подписью, если оно предусмотрено условиями осуществления деятельности цифрового депозитария, или правилами информационной системы оператора ЦФА), или условиями соглашения между цифровым депозитарием или оператором ЦФА и лицом, в пользу которого установлено обременение, лицом, по цифровому счету которого внесена соответствующая запись.

Лицо, в отношении учитывается на цифровых счетах цифровых валют или цифровых прав которого установлено обременение по указанным цифровым счетам, не вправе (если иное не предусмотрено федеральными законами или договором), без согласия лица, в пользу которого установлено такое обременение, распоряжаться этими цифровыми валютами или цифровыми правами. Лицу, в пользу которого установлено обременением, не может быть передано право распоряжения цифровыми валютами или цифровыми правами, в отношении которых установлено обременением, за исключением случаев, установленных федеральными законами или договором, которые установлено обременение. Наложение ареста и обращение взыскания на цифровые валюты или цифровые права, учитываемые на цифровом счете, допускается только по цифровому счету обладателя.

Иностранный номинальный держатель и иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществляться учет в переход цифровых валют или цифровых прав, которые учитывают права иных лиц в отношении цифровых валют или цифровых прав, вправе совершать действия, связанные с распоряжением цифровыми валютами и осуществлением цифровых прав, без доверенности в соответствии с полученными ими указаниями от таких лиц.

Оператора ЦФА, осуществляющий размещение цифровых прав, в целях перевода цифровых прав для учета на адресах-идентификаторах вправе открыть в своей информационной системе оператора специальный цифровой счет для учета на нем количества цифровых прав, учет которых осуществляется на адреса-идентификаторах.

Цифровые права со специального цифрового счета могут быть переведены на иной цифровой счет в информационной системе оператора ЦФА только при условии прекращении учета цифровых прав на адресах-идентификаторах. По цифровому счету комиссионных выплат цифровым депозитарием осуществляется учет принадлежащих ему цифровых валют, которые учитываются на адресах-идентификаторах, администрируемых указанным цифровым депозитарием, и которые используются им в целях оплаты комиссий, предусмотренных правилами информационной системы, в которой открыты адреса-идентификаторы, на которых учитываются указанные цифровые валюты.

Операции по цифровым счетам номинальных держателей, цифровым счетам иностранных номинальных держателей, торговым цифровым счетам номинальных держателей, цифровым клиринговым счетам, цифровым субсчетам номинальных держателей, цифровым субсчетам иностранных номинальных держателей могут совершаться на нетто-основе путем неттинга встречных операций по указанным цифровым счетам в соответствии с условиями осуществления деятельности цифрового депозитария или правилами информационной системы оператора ЦФА в случаях и порядке, которые предусмотрены Центробанком.

Договор с цифровым депозитарием и тарифы на его услуги

По договору цифрового учета цифровой депозитарий оказывает депоненту услуги по учету цифровых валют и цифровых прав. Договор цифрового учета должен быть заключен в письменной форме. По договору о предоставлении доступа к адресу-идентификатору цифровой депозитарий оказывает получателю доступа услуги по предоставлению доступа к адресу-идентификатору. Договор о предоставлении доступа к адресу-идентификатору должен быть заключен в письменной форме. Цифровой депозитарий обязан утвердить условия осуществления им деятельности цифрового депозитария, являющиеся неотъемлемой частью договора цифрового учета, договора предоставлении доступа к адресу-идентификатору.

Цифровой депозитарий обязан утвердить размер платы за оказываемые им услуги, включая размер платы, взимаемой цифровым депозитарием за проведение операций по цифровым счетам. Условия осуществления цифровым депозитарием деятельности цифрового депозитария, тарифы цифрового депозитария, вносимые в них изменения и сроки вступления в силу подлежат размещению на сайте в сети интернет. Тарифы цифрового депозитария вступают в силу не ранее чем через 15 дней со дня следующего за днем их размещения на сайте в интернет. Изменения, вносимые в тарифы цифрового депозитария, вступают в силе не ранее чем через 15 дней со дня, следующего за размещением на сайте в интернете (за исключением изменений, направленных на снижение тарифов).

Условия осуществления деятельности цифрового депозитария должны содержать: условия открытия цифровых счетов; перечень организаций, совершаемых в информационной системе цифрового депозитария, а также основания, порядок и сроки их совершения; формы договоров, применяемых цифровым депозитарием в отношении с депонентами и получателями доступа; формы документов, подлежащих заполнению депонентами и получателями доступа; формы документов, подлежащих выдаче депонентам и получателям доступа: порядок предоставлении депонентами выписок по их цифровым счетам; порядок и сроки предоставления депонентам отчетов об операциях, проведенных по их цифровым счетам; порядок проведения сверок, включая врем проведения ежедневных сверок; порядок предоставления доступа получателем доступа к адресам-идентификаторам, на которых учитываются цифровые валюты или цифровые права таких получателей доступа, в том числе временной регламент предоставления доступа, основания приостановления цифровым депозитарием оказания услуг по предоставлению доступа; последствия расторжения договора цифрового учета, договора о предоставлении доступа к адресу-идентификатору; порядок уведомления депонентов и получателей доступа об изменениях условий осуществления деятельности цифрового депозитария.

Также условия осуществления деятельности цифрового депозитария должны содержать порядок действий при расхождении количества и видов цифровых валют или цифровых прав, учитываемых цифровым депозитарием на цифровых счетах, в том числе на цифровых счетах неустановленных лиц, с количеством и видами цифровых валют и цифровых прав, учитываемых на цифровых счетах номинального держателя – цифрового депозитария, открытых такому цифровому депозитария, а также учитываемых на адресах-идентификаторах, администрируемых цифровым депозитарием.

Цифровой депозитарий обязан уведомлять своих депонентов и получателей доступа обо всех изменениях условий осуществления деятельности цифрового депозитария не позднее чем за 15 рабочих дней до дня вступления в силу изменений условий осуществления деятельности цифрового депозитария. Цифровой депозитарий не имеет права обуславливать заключение договора цифрового учета с депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, удостоверяемых цифровыми правами. Цифровой депозитарий обязан хранить документы, относящиеся к ведению учета цифровых прав и цифровых валют, документы, связанные с учетом и переходом цифровых валют и цифровых прав, информацию о совершенных операциях не менее пяти лет со дня поступления цифровому депозитария цифровых прав и цифровых прав или совершения соответствующей операции, если такие документы являлись основанием для ее совершения. В случае, если лицо, которому открыт цифровой счет, не предоставило цифровому депозитарию или оператору ЦФА сведения о изменении ранее предоставленных указанным лицом сведения, эмитент цифровых прав, цифровой депозитарий и оператор не несут ответственности за причиненные указанному лицу убытки в связи с непредоставлением им данных сведений.