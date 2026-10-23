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«Авито» строит собственный мессенджер внутри приложения

«Авито» работает над собственным мессенджером на фоне блокировок иностранных сервисов. Проект может стать новой альтернативой нацмессенджеру «Макс». В настоящее время он находится на стадии тестирования, в котором принимают участие сотрудники «Авито». Пользователи смогут присоединиться к испытаниям в ноябре 2026 г. Отдельное приложение ставить не придется – все будет работать в основной утилите «Авито».

И продать, и поболтать

Сервис объявлений «Авито» разработал собственный мессенджер, пишет Forbes со ссылкой на собственные источники. Проект находится на стадии тестирования – его испытывают сотрудники «Авито». С ноября 2026 г. доступ к сервису будут постепенно открывать и для обычных пользователей – тестовый запуск пройдет в нескольких регионах, список которых не раскрывается.

Реализовано все прямо в приложении «Авито». В нем и так есть раздел с сообщениями – в нем появится меню «Личные чаты», где можно будет писать не только продавцам, но и контактам из записной книжки.

Представители «Авито» не стали отрицать факт разработки проекта. В компании отметили, что нынешнюю систему обмена сообщениями пользователи используют не только для обсуждения сделки, но и для общения после ее завершения. «При этом лента «Авито» давно соперничает за внимание пользователя с различными развлекательными и коммуникационными сервисами. И это точно можно считать примером реакции на клиентский опыт: нас просили, мы заметили и сделали. Новый функционал не будет пересекаться с профилем и даст возможность сохранять приватность», – сказали Forbes представители «Авито».

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sergeycauselove / FreePik
Россиянам предложат еще один отечественный мессенджер

«Авито» – не первый российский сервис, занимающийся торговлей и стремящийся выйти в непрофильный сегмент – в мессенджеры. Собственный проект такого плана есть и у маркетплейса Wildberries. Он появился в начале июня 2026 г., но до сих пор доступен в тестовом режиме и только для сотрудников, отмечает Forbes.

Все как у всех

На начальном этапе новый мессенджер предоставит пользователям возможность вести обычную переписку, цитировать отдельные сообщения, копировать их и удалять свои сообщения у себя и у собеседника. Также можно будет делиться медиаконтентом – фотографиями и видео.

Без голосовых сообщений тоже не обойдется. Помимо этого, разработчики добавят функцию поиска нужного диалога, пометки чатов метками «Важное» и «Не прочитано», а также блокировки собеседников.

Иными словами, новый сервис на старте получит почти все базовые возможности современных мессенджеров, но без аудио- и видеозвонков. По словам представителей «Авито», «дальнейшее развитие будет обсуждаться по итогам пилота».

Обещано, что платить за личный мессенджер в составе «Авито» не придется. В компании заявляют, что монетизировать проект будут иначе – наличие мессенджера должно привести к более частому заходу пользователей в приложение, что может увеличить количество как повторных сделок, так и новых заказов.

Тут важно подчеркнуть – подавляющее большинство современных мессенджеров бесплатны для пользователей, платить приходится лишь за часть функций, нужных далеко не всем.

Обязательное условие

Для пользования новым мессенджером придется создать отдельный профиль, привязанный к российскому номеру телефона. В компании не уточнили, может ли это быть тот же номер, который используется в основном профиле «Авито».

Мессенджер позволит общаться только с пользователями «Авито». Пользователь сможет приглашать контакты из своей записной книжки, но для общения с ними у них должен быть собственный профиль на «Авито». То есть можно будет создавать чаты, никак не связанные со сделками на платформе. Обещано шифрование диалогов.

Воспользоваться новым сервисом можно будет как в приложении «Авито», так и в веб-версии сайта, но только в мобильной. Десктопная версия сайта обзаведется мессенджером, только если тестовый запуск будет признан успешным.

Зачем и почему

За последние два года количество доступных россиянам мессенджеров резко сократилось. По воле властей страны к концу октября 2026 г. в России были частично или полностью заблокированы Telegram, Viber, Discord, Signal, Snapchat, Facetime и целый ряд других зарубежных проектов.

Российские мессенджеры не блокируют, но закрывают – за минувшие два года была прекращена работа ICQ, «Агент Mail.ru» и «ТамТам». Также россиянам недоступен американский Skype – владеющая им Microsoft отключила его сервера для всего мира в 2025 г.

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Россиян активно переводят в нацмессенджер «Макс» холдинга VK, но далеко не все жители страны желают пользоваться им. Многие вынуждены искать альтернативы – ими стали пока не заблокированные и не замедленные мессенджеры imo (США) и KakaoTalk (Южная Корея).

Также жители страны не оставляют попытки сделать собственный сервис обмена сообщениями. В конце октября 2026 г. CNews писал о децентрализованном отечественном мессенджере «МЫС» – он может работать без интернета и имеет встроенные функции шифрования. Его создал ученик девятого класса.

«Запрос у массового потребителя на новый мессенджер для личного общения и менее «национальный» вариант коммуникации точно есть, так как незаблокированных мессенджеров осталось мало», – сообщил Forbes бизнес-партнер поставщика решений и сервисов в области цифровых коммуникаций Edna Александр Дубровин. По его прогнозам, «Авито» способен занять 10% российского рынка мессенджеров.

«Важно, кто запускает сервис. Сегодня «Авито» – компания с прекрасной репутацией, для мессенджера это плюс. С другой стороны, «Авито» часто воспринимают как сервис по продаже б/у вещей, это может не лучшим образом влиять на продвижение мессенджера, – добавил Дубровин. – К тому же создается впечатление, что обмен сообщениями – это часть экосистемы, а экосистемы – это не только рынок, но и искусственные границы».

А нужно ли

Коммерческий директор платформы корпоративных коммуникаций Dion (ИT-холдинг «Т1») Екатерина Сопенко уверена, что внедрение мессенджера «Авито» – это «прагматичный шаг к удержанию аудитории и стимулированию повторных сделок внутри экосистемы». По ее словам, пользователю не нужен еще один такой сервис.

Активы МТС. Инфографика CNews
Активы МТС. Инфографика CNews

«Ему нужен удобный инструмент там, где он уже проводит время. И здесь «Авито» находится в уникальной позиции: люди приходят туда уже не только «купить/продать», но и договориться об услуге, найти исполнителя», – сказала она Forbes. Она отметила также, пользователи не будут видеть в новом сервисе замену своему основному мессенджеру.

«Это классический комплементарный сервис, который укрепляет ядро классифайд-бизнеса, но не создает новый самостоятельный рынок», – подытожила Сопенко.

Эльяс Касми

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