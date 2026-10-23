За геолокацией мигрантов через приложение «Амина» начнут следить за пределами Москвы

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил поэтапно распространить московский опыт использования приложения «Амина» на другие регионы страны. Приложение передает МВД геолокацию телефона, а отсутствие данных более трех рабочих дней грозит снятием с учета. Это уже не первая подобная инициатива: в сентябре 2026 г. он уже заявлял о планах масштабировать систему биометрического учета и контроля за перемещением иностранных граждан на все регионы России.

Расширить опыт использования приложения

Геолокацию мигрантов предложили отслеживать за пределами Москвы, пишет «Интерфакс».

Межведомственная комиссия Совета безопасности (Совбез) России по вопросам государственной миграционной политики считает необходимым поэтапно распространить опыт использования московского приложения «Амина» на другие регионы России, сообщил 23 октября 2026 г. заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев.

Приложение «Амина» предоставляет МВД возможность получать данные о фактическом местонахождении иностранного гражданина через геолокацию его мобильного устройства.

По данным МВД, отсутствие данных геолокации более трех рабочих дней с момента последнего мониторинга является основанием для снятия иностранного гражданина с учета по адресу миграционного центра. При отсутствии у него законных оснований для пребывания в России сведения о таком лице включаются в реестр контролируемых лиц.

Главное управление МЧС России по Иркутской области Геолокацию мигрантов через приложение «Амина» в Совбезе России предложили расширить по регионам

В сентябре 2026 г. в интервью «Ведомостям» Медведев подчеркивал, что миграционная политика не направлена против законопослушных иностранцев, которые уважают российские законы и общество. Тогда же он говорил, что в перспективе весь миграционный учет в России может перейти в электронный формат, но для этого потребуется подготовить ИТ-инфраструктуру и решить вопросы безопасности данных. На заседании комиссии Совбеза Медведев вернулся к этой теме.

«23 октября 2026 г. обсудили результаты эксперимента с московским приложением «Амина», которое упрощает учет иностранных граждан из безвизовых стран. В Москве и области система доказала свою эффективность. Этот опыт может быть поэтапно распространен на другие регионы России», - отметил Медведев в своем канале в мессенджере «Макс».

Эксперимент в Москве и Московской области

Эксперимент в Москве и Московской области начался 1 сентября 2025 г. и рассчитан до 1 сентября 2029 г., информировал CNews. Участники эксперимента также обязаны сообщать через сервис адрес проживания и информировать о его изменениях. Московский миграционный центр требует обеспечивать непрерывную передачу геоданных, а также ежедневно проверять работоспособность приложения и поступление уведомлений.

Первоначально программа распространялась на отдельные категории иностранных граждан, прибывших в безвизовом порядке с целью трудоустройства. С сентября 2026 г. перечень участников был расширен: в него включили безвизовых иностранцев, въезжающих более чем на 90 дней с иными целями, в том числе для учебы и частных визитов.

Для иностранных граждан, выезжающих за пределы Москвы и Московской области, сохраняется прежний порядок: требуется оформить миграционный учет в новом регионе пребывания. Регистрация в рамках московского эксперимента эту обязанность не отменяет.

Реестр контролируемых лиц

На заседании комиссии отдельно рассматривался вопрос о реестре контролируемых лиц. Дмитрий Медведев призвал доработать процедуры включения в реестр и исключения из него, чтобы механизм не создавал препятствий для законопослушных иностранных граждан.

По его словам, цифровой учет дополняет другие ИТ-инструменты миграционного контроля, в том числе эксперимент по сбору биометрических данных при въезде. «Эта работа будет продолжена», - подчеркнул Медведев.

Много нарушителей закона

В 2024 г. наблюдался рекордный приток мигрантов в Россию. Около 6,3 млн мигрантов прибыли в Россию в 2024 г., половина из них - с целью трудоустроиться, заявила начальник главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова. Основная доля иностранных граждан - уроженцы Узбекистана (23,3%), 16,7% - Таджикистана, 10,4% - Киргизии, 9,5% - Белоруссии.

20 апреля 2025 г. председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил о росте преступности среди мигрантов. В России находится значительное их количество, большинство являются гражданами стран бывшего Союза Советских Социалистических Республик (СССР), включая Украину, Узбекистан, Таджикистан, Грузию, Армению. Как писал CNews, миграция оказывает влияние на различные сектора российской экономики, такие как строительство, жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), логистика и сфера услуг.

С 2024 г. в России принято 32 федеральных закона, регулирующих миграцию в страну. Некоторые из них вступили в силу в сентябре 2026 г. Так, иностранцев, приезжающих в страну более чем на три месяца, обязали проходить медицинское освидетельствование. Это необходимо, чтобы депортировать мигранта, если он страдает опасным инфекционным заболеванием. Также была введена административная ответственность за уклонение от процедуры, а также ужесточена уголовная ответственность за подделку медицинских документов.

По данным МВД, за первое полугодие 2026 г. из России было выдворено и депортировано порядка 100 тыс. мигрантов за нарушение законодательства. Для 200 тыс. иностранных граждан закрыт въезд на территорию России. Около 800 тыс. внесены в реестр контролируемых лиц.