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Украинские БПЛА атаковали склад Ozon за тысячи километров от границы

БПЛА атаковали склад Ozon в Омске. От границы с Украиной это около 3000 км. Инфраструктура Ozon не в первый раз становится целью беспилотников – маркетплейс переписал оферту и снял с себя ответственность перед продавцами за поврежденный или уничтоженный в результате таких ударов товар.

Долетели до Ozon в Омске

Украинские БПЛА атаковали склад Ozon в Омске, сообщили представители маркетплейса в своем официальном канале в Telegram. Логистическая инфраструктура компании в этом городе находится на расстоянии примерно 2900 км от границы России и Украины, согласно данным портала distance.to.

К моменту выпуска материала о масштабах повреждений, а также о количестве уничтоженного товара в Ozon не сообщали. Известно лишь, что атака привела к пожару.

«Возникло возгорание», – говорится в официальном сообщении Ozon.

Ozon заявил, что скрыл от покупателей товары, хранящиеся на складе в Омске, а также прекратил прием поставок от продавцов. Товары, которые были отгружены продавцами на этот склад, но не успели доехать до него, будут перенаправлены в другие помещения маркетплейса.

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Официальное заявление Ozon

Помимо этого, некоторые заказы будут отменены.

В компании отдельно отметили, что в результате атаки никто не пострадал.

Атака маркетплейсов

ВСУ бьют по инфраструктуре российских маркетплейсов с середины июля 2026 г. Первой целью стал Wildberries – частично или полностью уничтожены его склады во многих городах России. Компания за несколько дней до первой атаки переписала свою оферту, сняв с себя всю ответственность перед продавцами за ущерб их товару в результате налетов БПЛА.

Ozon поступил точно так же, но уже после первых ударов по своей инфраструктуре. Первым пострадал склад Ozon в Чапаевске (Самарская область) – ВСУ атаковали его 22 августа 2026 г.

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Ozon
По инфраструктуре Ozon бьют на протяжении двух месяцев

На следующий день, 23 августа 2026 г., пострадал логистический центр Ozon в Оренбуржской области. Как пишет РБК, на его территорию упали обломки сбитых БПЛА.

24 августа 2026 г. дроны атаковали склады Ozon в Махачкале и под Краснодаром. 27 августа 2026 г. была совершена атака на объект Ozon в Уфе, а 29 августа 2026 г. – в Ростове-на-Дону.

30 августа 2026 г. целью украинских дронов стали сортировочный центр и хаб доставки Ozon в Белгороде. 11 сентября 2026 г. удар пришелся по сортировочному центру Ozon в Саратове, отмечает РБК. 18 октября 2026 г. был атакован логистический центр Ozon в Санкт-Петербурге.

Удар по россиянам

Ozon и Wildberries – это два крупнейших российских маркетплейса. Для десятков миллионов россиян это места регулярного онлайн-шопинга, и удары по складам этих компаний приводят к задержкам и отменам заказов, а также в ряде случаев к росту цен на товары.

Для продавцов атаки по инфраструктуре Ozon и Wildberries – это потенциальные огромные потери ввиду новой оферты этих компаний. По различным оценкам, суммарный ущерб продавцов исчисляется сотнями миллиардов рублей.

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Россияне начали в массе своей реагировать на происходящее. В середине сентября 2026 г. CNews писал, что российские маркетплейсы столкнулись с сильным падением притока новых продавцов.

По итогам лета 2026 г. их приток обвалился на 27% год к году. Старые продавцы уходят на другие площадки, часто открывают свои интернет-магазины, а те, что остаются, начинают отказываться от хранения товаров на сайтах маркетплейсов.

По всей стране стремительно растет спрос на модель доставки delivery-by-seller (DBS, силами продавца) – к примеру, в СДЭК с апреля по август 2026 г. число обращений за услугой DBS выросло на 60%.

Важно отметить, что отток продавцов с крупнейших маркетплейсов наметился еще до атак БПЛА на их склады, но тогда причины были иные. В мае 2026 г. CNews писал, что они стали открывать собственные площадки, вдоволь пресытившись бесконечными комиссиями и штрафами на крупных площадках.

Склады и дата-центры

От ударов БПЛА страдают не только маркетплейсы, но и весь Рунет. В октябре 2026 г. дроны стали прилетать в отечественные дата-центры, на которые завязаны многие российские веб-сервисы.

Первым под удар попал «Яндекс» – БПЛА атаковали его ЦОДы в Сасово (Рязанская область), Калуге и Владимире. Это привело к падению многих сервисов самого «Яндекса», часть из которых к моменту выхода материала не были восстановлены до конца. Также пострадали и сторонние ресурсы, арендовавшие мощности «Яндекса».

После атак на свои дата-центры «Яндекс» скорректировал свое пользовательское соглашение. Отныне он не несет никакой ответственности перед клиентами и пользователями, если сервисы не работают, а информация утрачена в результате атак БПЛА.

Позже был атакован ЦОД Сбербанка в Балаково (Саратовская область) вблизи крупной АЭС. Досталось и дата-центру VK в Ленинградской области, рядом с которым расположилась крупная узловая электростанция.

Геннадий Ефремов

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