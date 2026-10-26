БПЛА ударили по кошелькам россиян. Под угрозой срыва масштабные распродажи на Wildberries и Ozon – товар сгорел, выбор ограничен

Удары украинских БПЛА по складам Ozon и Wildberries привели к тому, что в 2026 г. жители России остались без ежегодных осенних распродаж в полном их объеме. Многие продавцы лишились своих товаров и не успели закупить новый, чтобы подготовиться к сезону скидок, и в итоге покупатели в большинстве случаев не смогут приобрести нужные им вещи по сниженным ценам или в нужном количестве. Под угрозой даже предновогодние распродажи.

БПЛА прилетели в распродажи

Ежегодный сезон распродаж российских маркетплейсах оказался под угрозой срыва из-за непрекращающихся атак по складам Wildberries и Ozon – крупнейших в стране торговых онлайн-площадок, пишет Forbes. Причина – удары БПЛА, которые Украина наносит по ним с середины лета 2026 г. к моменту выхода материала последний удар пришелся по складу Ozon в Омске за 3000 км от границы – беспилотники попали по нему 24 октября 2026 г.

«Мой товар с большим сроком оборачиваемости, но компенсаций от маркетплейсов я так и не получил. Для возобновления продаж пришлось самостоятельно привлекать допинвестиции. Остатков мало, а спрос есть. Зачем мне торговать со скидкой?», – заявил изданию Игорь Шанченко, предприниматель, занимается продажей семян растений. По его словам, в результате ударов по складам маркетплейсов он потерял товар более чем на 400 млн руб.

Некоторые склады были повреждены частично, другие выгорели полностью, вместе с товаром продавцов. Многие предприниматели теперь не успевают закупить новые товары в требуемом объеме к сезону распродаж, у других нет на это денег. В результате могут пострадать и распродажи в предновогодний сезон.

ijeab / freepik Традиционные осенние и предновогодние распродажи в 2026 году в России под угрозой срыва

По информации Forbes, в общей сложности с середины июля 2026 г. в России зафиксировано 37 учтенных инцидентов попадания дронов по логистической инфраструктуре российских маркетплейсов (статистика Data Insight). Пострадало, по меньшей мере, 2,1 млн кв. м площадей. Убытки продавцов исчисляются сотнями миллиардов рублей – обе площадки переписали оферту и теперь ничего им не должны в случае порчи или полного уничтожения товаров в результате удара БПЛА.

Выбор без выбора

Многие из опрошенных Forbes экспертов считают, что летние удары БПЛА аукнутся и перед Новым годом. «Учитывая, что традиционного ажиотажа в период предновогодних распродаж пока не ожидается, мы допускаем снижение объемов перевозок на 8-10% год к году в последние месяцы перед Новым годом», – считает заместитель генерального директора 3PL-оператора NC Logistic Артем Васканян.

Совсем без распродаж продавцы на онлайн-площадках, как и офлайн-сети, россиян не оставят. «Ноябрьские и предновогодние распродажи в ТЦ сохранятся. Сейчас покупатель очень чувствителен к цене, и для магазинов акции остаются одним из главных способов привлечения трафика и высвобождения денег из товарных запасов», – полагает сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла (АТЭР) Павел Люлин.

Но здесь возникает другая проблема – скудность выбора. Павел Люлин отметил, что как минимум в сегменте фешен-ритейла «многим офлайн-операторам не хватает оборотных средств на закупку новых коллекций: ассортимент стал уже, а новых поступлений – меньше».

В других сегментах, судя по всему, ситуация аналогичная. «Лишних товаров нет, распродажа если и будет, то лишь на весьма небольшой ассортимент», – сказал Forbes говорит владелец сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац.

Больших распродаж одежды, вероятно, тоже ждать не стоит. «Обычно в распродажу идет сток прошлых лет, но все сгорело, – сказала изданию президент и владелец сети магазинов одежды и аксессуаров Finn Flare Ксения Рясова. — Стока нет, торгуем новой коллекцией, будем продавать только ее».

Реклама есть, распродаж нет

Торговые площадки уже начали рекламировать осенние распродажи. Первая на очереди – 11.11, и, к примеру, площадка Wildberries уже сменила пиктограмму своего приложения, поместив на нее эти четыре цифры.

«Есть основания ожидать, что распродажи в этом году будут слабее привычного», – заявил изданию ведущий аналитик исследовательского агентства Data Insight Сергей Семко.

Среди пострадавших от ударов БПЛА продавцов нашлись и те, кто самостоятельно решил не участвовать в осенних распродажах в 2026 г. «Многие продавцы, оставшись без товара, были вынуждены поставить закупки на паузу, чтобы понять, как вообще работать дальше», – сказал Forbes член правления Союза продавцов маркетплейсов (СПМ) и продавец косметики на маркетплейсах Василий Бумагин.

Вам просто кажется

Российские маркетплейсы категорически отрицают любые негативные изменения, касающиеся осенних распродаж в 2026 г. Они утверждают, что все идет своим чередом.

«Никаких предпосылок для сокращения выбора товаров в текущем сезоне точно нет», – заявили CNews представители группы RWB, в которую входит Wildberries.

«Мы ожидаем, что предстоящий сезон распродаж продолжит положительную динамику предыдущих лет. Традиционно в периоды крупных акций растут покупательская активность, количество участвующих продавцов и ассортимент товаров со скидками. При этом никаких предпосылок для сокращения выбора товаров в текущем сезоне точно нет. Напротив, на Wildberries ассортимент товаров вырос в несколько раз по сравнению с прошлым годом», – сказали CNews в RWB.

Представители Ozon отказались комментировать сложившуюся ситуацию. В «Яндекс Маркете» отметили, что уже фиксируют интерес осенним распродажам в этом сезоне как со стороны покупателей, так и со стороны продавцов.

«Предпосылок для сокращения ассортимента также нет – мы видим, что продавцы на платформах готовы к высокому сезону. Для предпринимателей это традиционно один из самых активных и востребованных периодов продаж. Готовность подтверждает и то, что на самих платформах количество представленного ассортимента выросло почти в три раза за год», – сказал CNews Ораз Дурдыев, президент Ассоциации цифровых платформ.

Отрицать очевидное

Пока маркетплейсы наперебой утверждают, что никаких проблем с осенними распродажами нет, логистические компании приводят прямо противоположные сведения. Они уже отметили существенное снижение активности продавцов.

Как сообщил изданию генеральный директор федеральной транспортно-логистической компании «Байт транзит» Алексей Шпикельман, в июле-августе 2026 г. количество транспортных накладных упало на 12% по сравнению с тем же периодом 2025 г. Он подчеркнул, что именно в июле и августе многие продавцы проводят закупки товаров, которые затем предложат покупателям в период осенних распродаж и сезона предновогодних праздничных покупок.

Предоставленная им статистика совпадает с данными логистической компании ПЭК и исследовательской фирмы М.А. Research. В августе 2026 г. было зафиксировано падение активности продавцов на 7% по весу и на 4% по объему, а в концу 2026 г. суммарный объем автомобильных перевозок в России может обвариться на 4,6% год к году и составить 6,5 млрд т. Если рассматривать исключительно сегмент коммерческого автотранспорта, то здесь падение может составить 2,5% год к году, до 2,72 млрд т, сообщила изданию управляющий партнер M.A. Research Людмила Симонова.

Василий Бумагин подчеркнул, что многие продавцы пока не сумели решить проблемы с оборотными средствами, ставшие одним из многочисленных последствий ударов БПЛА по складам маркетплейсов. «У многих товар уничтожен, компенсации до сих пор не получены, а выплаты за уже проданные товары приходили с задержками до двух недель. В результате у части предпринимателей просто не осталось денег на новые закупки», – отметил он.