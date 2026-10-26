Банкиры требуют предустанавливать на смартфоны российские сертификаты безопасности вместе с банковскими приложениями

Ассоциация банков России предложила сделать обязательной предустановку российских TLS-сертификатов на смартфоны россиян. Речь о корневых сертификатах Национального удостоверяющего центра Минцифры. Представители банков хотят, чтобы они автоматически устанавливались на устройство при установке или обновлении мобильных приложений. При этом в Ассоциации банков России предлагают разработать удобный установщик сертификатов для популярных ОС, включая Windows и Linux.

Инициатива банковского сообщества

Российские банки попросили сделать обязательной установку сертификатов Минцифры на смартфоны россиян, пишет РБК.

В октябре 2026 г. Ассоциация банков России (АБР) направила в Минцифры предложение об обязательной установке сертификатов Национального удостоверяющего центра (НУЦ) при скачивании и обновлении мобильных приложений. Обращение адресовано главе министерства Максуту Шадаеву. РБК ознакомился с текстом документа, его подлинность подтвердил представитель ассоциации. В самом ведомстве получение письма также подтвердили.

АБР - негосударственная некоммерческая организация, выражающая интересы российского банковского сообщества. Учреждена в марте 1991 г., и за более чем три десятилетия своей работы объединила большинство российских банковских учреждений: 80% банков, аккумулирующих более 90% активов российской банковской системы. Среди членов АРБ все крупнейшие российские банки, «большая четверка» аудиторских компаний, 19 представительств иностранных банков, 65 банков с иностранным участием в уставном капитале.

Банки в России выступают за комплекс мер, среди которых: создание единого установщика корневых сертификатов для распространенных операционных систем (ОС), включая Windows и Linux; предустановка корневых сертификатов в российских ОС; встраивание корневых сертификатов на этапе производства смартфонов, компьютеров и других устройств; проведение массовой информационной кампании для повышения осведомленности граждан о сертификатах безопасности; упрощение процедуры установки до формата «одной кнопки» через портал «Госуслуги»; формирование системы международных удостоверяющих центров в «дружественных» юрисдикциях.

CNews Российские банки требуют предустанавливать сертификаты безопасности от Минцифры на смартфоны вместе с банковскими приложениями

SSL-сертификат - это электронный паспорт веб-ресурса, который содержит информацию о нем и открытый ключ, используемый для шифрования обмена данными с его посетителем. Благодаря ему данные между пользователем и сайтом передаются в зашифрованном виде, что защищает от перехвата, подмены и слежки. Сертификат содержит информацию о владельце домена, срок его действия, имя центра сертификации (CA), а также открытый ключ, необходимый для шифрования. При открытии же веб-ресурса, браузер проверяет этот документ: если он выдан доверенным центром и не просрочен, соединение считается безопасным для пользователей, информировал CNews.

Представитель АБР сообщил РБК, что готовится аналогичное обращение в Центральный банк (Центробанк) России. В нем предлагается организовать кросс-сертификацию с удостоверяющими центрами стран БРИКС (неформальное межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки) и других партнерских государств, создать единый официальный канал распространения корневого сертификата с подписанными установщиками и инструкциями на нескольких языках, а также обеспечить удобный способ установки сертификатов для иностранных пользователей и информировать их об этом при въезде в страну.

Технические и экспертные оценки

Большинство инициатив потенциально осуществимы, однако существуют объективные ограничения. На устройствах с iOS невозможно добавить корневой сертификат в системное хранилище, писал CNews. На Android установка сертификата не гарантирует доверие со стороны всех приложений.

Независимый эксперт по информационной безопасности (ИБ) Андрей Лукацкий считает, что идея обязательной установки через обновления банковских приложений или RuStore практически нереализуема без изменения механизмов безопасности самих мобильных операционных систем (ОС).

Глава «Сайбер бизнес консалтинг» Дмитрий Лившин предостерег от тотальной обязательной предустановки. Контроль над корневым сертификатом теоретически позволяет выпускать сертификаты на любые домены и перехватывать зашифрованный трафик. Обязательное размещение одного государственного корневого сертификата на всех устройствах создает концентрацию доверия и единую точку ИТ-уязвимости.

Контекст проблемы

Летом 2026 г. японский удостоверяющий центр GlobalSign начал массовый отзыв сертификатов, выданных российским компаниям, находящимся под санкциями, о чем предупреждал CNews. В результате пользователи при попытке открыть сайты крупных российских организаций стали получать уведомления о небезопасном соединении. Компании пытались решить проблему, переходя на сертификаты американских, европейских, а затем и «дружественных» центров.

Уже тогда представители АБР отмечали, что смена юрисдикции не устраняет риски: любая инфраструктура вне национального контура сохраняет возможность одностороннего отзыва сертификатов. При этом сертификатам НУЦ Минцифры популярные ОС по умолчанию не доверяют, что ухудшает пользовательский опыт.

Руководитель департамента цифровых сервисов и каналов банка «Уралсиб» Дмитрий Наранович пояснял: главная проблема заключается в отсутствии поддержки сертификатов НУЦ современными ОС «из коробки». Это приводит к снижению активности пользователей - часть клиентов сталкивается с трудностями при установке, другие продолжают работать в привычных браузерах.