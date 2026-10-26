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В России выпущено Android-приложение для «госVPN», отслеживания БПЛА и поиска бензина. Оно ворует банковские данные и переписку

В России получило распространение мобильное приложение, обещающее в реальном времени показывать местонахождение экипажей ДПС и дорожных камер, а также заправки, где есть топливо. Отдельные версии программы, как утверждается, открывают бесплатный доступ к государственному VPN и могут показывать, где сейчас летят БПЛА. Эти утилиты устанавливать нельзя – за каждой из них скрывается опасный троян, ворующий информацию со смартфона, на котором установлен.

Идея хорошая, реализация ужасная

Российские владельцы автомобилей и Android-смартфонов оказались в зоне риска. Им массово предлагают установить приложение «ДПС радар. Топливо онлайн», которое, по заверениям, в реальном времени показывает заправки с топливом, камеры фиксации нарушений и даже местонахождение экипажей ДПС, сообщили CNews представители ИБ-компании F6.

На самом деле под столь полезным для российских водителей приложением скрывается опасный троян ZloyRAT, сливающий информацию со смартфонов злоумышленникам. Устанавливать его ни в коем случае нельзя.

Проблема касается пока только пользователей устройств на Android, уточнили CNews в F6.

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пресс-служба F6
Сайт со ссылкой на приложение «ДПС радар. Топливо онлайн»

Для распространения ZloyRAT киберпреступники используют профильные чаты, каналы и сообщества водителей, притом не только общие, но и узкоспециализированные. Среди них – паблики, связанные с грузоперевозками, такси, доставкой и каршерингом. В них мошенники запускают массовую рекламу своего приложения.

Что грозит пользователям

Внутри приложения «ДПС радар. Топливо онлайн» скрыт дропперы вредоносной программы ZloyRAT. Дроппер – вредоносное ПО, главная задача которого – незаметно для пользователя установить на устройство другое опасное приложение.

Что касается самого ZloyRAT, то это вредоносное ПО для Android, о котором впервые стало известно в первом полугодии 2026 г. Троян предназначен для сбора информации о пользователе и эксплуатации телефонных сервисов на устройстве.

«Программа позволяет злоумышленникам получать информацию о контактах, входящих СМС и push-уведомлениях, без ведома пользователя отправлять с его устройства СМС и USSD-команды, а также выполнять звонки на указанный ими номер», – сообщили CNews представители компании F6.

Троян «пылесосит» информацию из нескольких десятков приложений, которые потенциально могут быть установлены на смартфоне жертвы. Это и банковское ПО, и различные финансовые сервисы, и даже мессенджеры, включая Telegram. Также в опасности данные из маркетплейсов и госсервисов – в общей сложности из более 60 легитимных приложений.

И швец, и жнец

Утилита «ДПС радар. Топливо онлайн» хоть сама по себе и новая, но эксплуатирует старую идею. Мошенники начали распространять приложения якобы для отслеживания экипажей ДПС осенью 2025 г., а когда летом 2026 г. в России грянули две волны топливного кризиса, они решили нажиться и на этом, начав предлагать утилиты для поиска бензина на заправках.

Новое приложение «ДПС радар. Топливо онлайн», как утверждают киберпреступники, объединяет в себе обе функции. По их утверждению, она и за ДПС следит, и топливо на заправках находит.

Сайт, через который злоумышленники распространяют приложение, находится в доменной зоне .online и создан 4 октября 2026 г. На нем мошенники также предлагают и другие утилиты с той же «начинкой».

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пресс-служба F6
Сайт со ссылкой на приложение GosuVPN

Одна носит название GosuVPN и, по утверждению киберпреступников, открывает «бесплатный государственный VPN-сервис», который обеспечивает «безопасный доступ к свободному интернету».

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Вторая программа – это «Радар БПЛА». Ее мошенники продвигают как онлайн-карту для отслеживания атак беспилотников в реальном времени.

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пресс-служба F6
Сайт со ссылкой на приложение «Радар БПЛА»

Обе эти программы тоже таят в себе дроппер трояна ZloyRAT.

Как защититься

Самый простой способ не попасться на уловки мошенников и не установить на свой смартфон троян ZloyRAT – это не скачивать АРК-файлы из непроверенных источников, особенно если ссылку на них прислали в мессенджер или разместили на публичных площадках неизвестные лица. Устанавливать сомнительный софт по ссылкам из SMS тоже не рекомендуется.

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Последствий у установки ZloyRAT слишком много, чтобы рисковать

Для пущей надежности в настройках Android-устройства стоит отключить опцию установки приложений из неизвестных источников. Там же нужно запретить установку APK-файлов для браузеров и файловых менеджеров.

После первого запуска ZloyRAT попросит целую гору разрешений – на обработку SMS-сообщений, доступ к контактам, управление телефонными звонками и пр. Это само по себе должно вызвать подозрение – зачем приложению для государственного VPN, поиска заправок, камер, БПЛА и экипажей ДПС все эти данные.

В случае, если сомнительная утилита все же была установлена, нужно как можно быстрее избавиться от нее. «Необходимо удалить приложение, проверить выданные ему разрешения и просканировать устройство антивирусом, – сказали CNews представители F6. – Если приложению был предоставлен доступ к SMS, уведомлениям или специальным возможностям, стоит с помощью другого устройства сменить пароли от важных аккаунтов, проверить банковские операции и при необходимости обратиться в банк».

Геннадий Ефремов

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