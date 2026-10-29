Когда мама не хочет платить. Российский «Гугл» заплатил 15 миллиардов штрафов за американскую компанию

С ООО «Гугл» списаны 14,7 млрд руб. в счет погашения штрафов, наложенных на материнскую компанию Google. После 2022 г., когда американская корпорация свернула деятельности в нашей стране, она получала здесь многомиллиардные штрафы за различные нарушения и отказывалась их платить. У «Гугл», признанной в 2023 г. банкротом, у самй долгов не мало.



Расплата по счетам

Российское ООО «Гугл» выплатило 16,8 млрд штрафов за американскую Google, пишет «РИА Новости», ссылаясь на заявление Валерия Таляровского, конкурсного управляющего признанной в России банкротом «дочки» ИТ-гиганта.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) списала около 14,7 млрд руб. в счет погашения штрафов по исполнительным листам Google LLC из чуть более 16,7 млрд, поступивших на 20 сентября 2026 г. на расчетный счет «Гугла», по словам Таляровского.

По исполнительным листам самой ООО «Гугл» перечислено еще более 2,1 млрд руб. Остальные из поступивших в конкурсную массу более 18,8 млрд ушли на погашение требований Федеральной налоговой службы (ФНС) по текущим платежам и выдачу более 400 млн руб. на выплату зарплаты бывшим сотрудникам «Гугл».

Unsplash - Mitchell Luo Часть наложенных на Google в России штрафов списана со счета ООО «Гугл»

Американская Google в 2022 г. приостановила подавляющее большинство коммерческих операций в России. Начальная процедура банкротства (наблюдение) в ООО «Гугл» продлена до апреля 2027 г. Банкротом компанию признали в 2023 г. из-за многомиллиардных долгов перед кредиторами. К концу июня 2025 г. их размер превысил 27 млрд руб.

Долги Google в России

Штрафы на Google в России накладывались неоднократно, в том числе миллиардные оборотные штрафы, оплачивать которые компания не спешила.

В марте 2025 г., например, судом в Москве Google был назначен штраф в размере 8 млрд руб. за неуплату 4 млрд, присужденных за непогашение 2 млрд по решению ФАС за нарушение российского антимонопольного законодательства.

Кроме того. в октябре 2024 г. сумма требований 17 российских телеканалов к компании Google из-за блокировки аккаунтов на YouTube достигла двух ундециллионов рублей (единица с 36 нулями) из-за ежедневного начисления неустойки в связи с невыполнением требования восстановить доступ российских каналов к платформе.

У ИТ-гиганта проблемы по всему миру

В июле 2026 г. стало известно, что Google оштрафована Еврокомиссией на общую сумму в $1 млрд за нарушения закона Евросоюза о цифровых рынках». Первая часть штрафа наложена за предоставление преимуществ в поисковой выдаче своим ИТ-сервисам в таких сферах, как онлайн-торговля, транспорт, гостиничные услуги. Вторая часть - за то, что Google Play не позволяет ИТ-разработчикам приложений направлять потребителей к альтернативным способам приобретения цифровых товаров и услуг.

У себя на родине, в США, Google еще в 2024 г. была признана нарушителем антимонопольного законодательства, незаконно монополизировавшим рынок онлайн-поиска. В 2025 г. суд в Вашингтоне обязал корпорацию делиться данными с конкурентами в сфере онлайн-поиска.

Комиссия по добросовестной торговле Японии обязала Google прекратить практику навязывания поисковой системы и браузера Chrome производителям смартфонов на операционной системе (ОС) Android, как писал CNews в апреле 2025 г.