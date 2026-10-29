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VK вышел на чистый денежный поток и сократил задолженность

Выручка VK в III квартале 2026 г. увеличилась на 27% год к году. Компания вышла на чистый денежный поток по итогам девяти месяцев 2026 г. и сократила соотношение чистого долга к показателю EBITDA.

Финансовые итоги VK за I квартал и девять месяцев 2026 г.

Интернет-холдинг VK представил финансовые итоги III квартала и девять месяцев 2026 г. Выручка компании в III квартале 2026 г. выросла за год на 27% до 47 млрд руб. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию вырос на 22% до 6,2 млрд руб.

В том числе выручка от онлайн-рекламы увеличилась на 18% до 28,2 млрд руб. Доходы от онлайн-рекламы крупного бизнеса выросли на 29% до 18 млрд руб., доходы от in-stream видеореклам выросли на 48% до 2,7 млрд руб.

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Выручка VK в III квартале 2026 г. увеличилась на 27% год к году

По итогам девяти месяцев 2026 г. выручка VK увеличилась на 15% до 128 млрд руб. В том числе выручка от онлайн-рекламы увеличилась на 11% до 76,8 млрд руб. Доходы от in-stream видеорекламы выросли на 44% до 7,6 млрд руб. Выручка социальной коммерции выросла на 65% до 2,1 млрд руб. Показатель EBITDA составил 20,2 млрд руб., увеличившись за год на 30%. Рентабельность по данному показателю составляет 16%.

Чистый денежный операционный поток составил 17,4 млрд руб. По итогам девяти месяцев 2025 г. он имел отрицательное значение. Чистый долг VK за год уменьшился на 11% до 73,3 млрд руб., соотношение чистого долга к показателю EBITDA составляет 2,7 (по итогам десяти месяцев 2025 г. оно составляло 3,6) По итогам 2026 г. соотношение чистого долга к показателю EBITDA ожидается на уровне 2-3.

Выручка по сегментам

Выручка сегмента «Социальные платформы и медиаконтент» составила 91,3 млрд руб. (рост за год - 18%), в том числе выручка социальной сети «ВКонтакте» выросла за год на 21%.

Выручка сегмента «Экосистемные сервисы» составила 21,5 млрд руб. (рост - 9%). В том числе выручка «Почта и Облака mail.ru» выросла на 58%, выручка от подписки Mail Space выросла в два раза. Выручка Yclients выросла на 18%.

Выручка VK Tech («Технологии для бизнеса») выросла на 35% до 14,4 млрд руб. В том числе выручка решений в области искусственного интеллекта (ИИ) с оставила 1 млрд руб., выручка VK WorkSpace выросла за год на 61%. Также рекуррентная выручка (выручка, не связанная с единоразовыми платежами) выросла за год на 52% благодаря увеличению клиентской базы, работающей по модели On-Cloud, и росту выручки от технической поддержки по модели On-Premise.

Количество клиентов VK Tech в III квартале 2026 г. выросло на 42% до 38 тыс. Рост выручки от клиентов среднего и малого бизнеса составил 46%, от крупных клиентов - 30%.

Выручка от образовательных сервисов для детей («Учи.ру» и «Тетрика») выросла на 26% до 6,8 млрд руб. В компании объясняют это синергетическим эффектом от объединения аудиторий платформы и внедрением новых учебных сценариев. Выручка мессенджера MAXC от бизнес-сервисов и рекламы составила 700 млн руб. (за июль-октябрь 2026 г.).

По сегменту «Социальные платформы и медиаконтент» показатель EBITDA составил 18,5 млрд руб. (рост за год - 19%), по сегменту «Образовательыне техндологии» - 900 млн руб. (рост - 70%), по сегменту «Технологии для бизнеса» - 1,8 млрд руб. (рост - 21%), по сегменту «Экосистемные сервисы» (рост за год - почти в три раза) - 1,6 млрд руб.

Операционные итоги VK, «VK Видео», «Одноклассники», «ВКонтакте» и Max

Средняя дневная аудитория VK в III квартале 2026 г. увеличилась на 11,8 млн до 90,8 млн. Показатель time spent вырос до 8,1 млрд минут в день. Пользователи в среднем проводили на сервисах VK на 62% больше, по сравнению с сентябрем 2025 г. В среднем один пользователей проводит в VK около 90 минут в день и использует два продукта.

В III квартале 2026 г. средняя дневная аудитория «ВКонтакте» выросла на 4,7 млн год к году до 64,2 млн пользователей. Средняя ежемесячная аудитория «ВКонтакте» увеличилась за год на 1,4 млн до 93,2 млн пользователей. Среднемесячный охват «ВКонтакте» составил 89% от российской интернет-аудитории, ежедневынй охват - 59%.

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Ежемесячная аудитория мессенджера Max составляет более 109 млн человек, ежедневная аудитория - более 90 млн пользователей. Число публичных и приватных каналов составило 15 млн. В сутки пользователи отправляют более 1,9 млрд сообщений и совершаю порядка 34 млн звонков в сутки.

Средняя ежемесячная аудитория социальной сети «Одноклассники» составила 31,4 млн пользователей. Пользователи отправили друг другу более 690 млн открыток и спикеров, а также 16 млрд виртуальных подарков (рост за год - 26%). Средняя ежемесячная аудитория «Дзена» составила 68 млн пользователей. Средняя ежемесячная аудитория «Почта Mail» составила 47,6 млн, «Облака Mail» - 19,9 млн (рост за год - 8%). Количество клеинтов Yclients составило 64 тыс.

Средняя ежемесячная аудитория «VK Видео» выросла на 8% до 82,1 млн пользователей. Совокупное время просмотра комета выросла на 45%. Среднесуточное время смотрения выросла на 87%. Количество установок приложения «ВК Видео» выросли на 73% и составило 157 млн.

Среднесуточные просмотры «VK Клипы» выросли на 30% до 3,5 млрд руб. Средняя м месячная аудитория «VK Музыка» в мире выросли на 3% до 48 млн пользователей, из них 46 млн приходится на Россию. Рост базы подписчиков за год составил 6%.

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Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

Средняя ежемесячная аудитория «VK Знакомства» в мире составила 4,6 млн человек, уволившись за год на 13%. Выручка сервиса за 9 месяцев 2026 г. увеличилась в 263 раза. Средняя ежемесячная аудитория «Учи.ру» за год выросла на 11% и составила 2,6 млн человек. Количество активных учеников выросло на 12% до 6 млн. Рост платящей базы составил 42%. На платформе актив более 1,3 млн родителей и 567 тыс. учителей.

На платформе «Тетрика» были активны 6,7 тыс. репетиторов. Средний чек на одного пользователя вырос на 23% за счет повышения соответствия продуктового предложения запросам пользователей. На игровой платформе VK Play зарегистрировано 65 млн пользтователей. Средняя месячная аудитория составляет 19,6 млн пользователей в мире, включая 12,2 млн в России.

Игорь Королев

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