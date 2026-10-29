Выведен из строя знаменитый «пуленепробиваемый» хостинг. Домен изъят ФБР

Удар по Virtualine

Правоохранительные органы США изъяли доменное имя у популярного «пуленепробиваемого» хостинга Virtualine, который использовался для осуществления незаконной деятельности, в том числе для распространения различных вредоносных программ, пишет Bleeping Computer.

Сервис, также известный как Secury, Massgod, Spamhouse, Lanedo и Omegatech, закрывал глаза на то, как он используется клиентами, а также ограждал их от проблем с законом, в том числе игнорируя юридические запросы правоохранительных органов.

Министерство юстиции США утверждает, что Virtualine услуги, позволявшие вести незаконную деятельность – от фишинга, кардинга и рассылки спама до сканирования портов.

В результате проведенной операции под контроль ФБР перешел основной домен Virtualine – virtualine[.net]. При переходе по соответствующему адресу посетитель может наблюдать страницу-заглушку с текстом, в котором говорится, что домен был изъят на основании ордера Окружного суда восточного округа Виргинии (США).

фото: Domaintechnik / unsplash.com Virtualine лишился львиной доли серверов и основного домена

Помимо ФБР, в операции против Virtualine принимали участие полиция Германии и Нидерландов, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании, а также частные структуры в лице OverRIPE и Lumen Technologies.

Кто был клиентом Virtualine

Вымогательские группировки приносили хостеру 4,8% от общего размера доходов, иные сервисы, используемые киберпреступниками – 3,2%, размещение инфраструктуры вредоносного ПО – 2%. Самый крупный клиент Virtualine – подпольный маркетплейс, торгующий наркотическими средствами, который компания TRM, специализирующаяся на блокчейн-аналитике, связывает с Россией.

Помимо прочего, Virtualine якобы предоставляла услуги проектам, связанным со схемами сексуального вымогательства (16,6%), криптомиксерами (12,8%) и обменниками разной степени подозрительности.

По данным TRM, Virtualine доводилось работать с операторами инфостилера StealC в 2026 г., причем финансовые транзакции хостера указывают на то, что сотрудничество носило регулярный характер.

Денежные средства хостинг получал в криптовалюте на собственный локальный кошелек.

В пресс-релизе, опубликованном полицией Нидерландов, говорится о том, что в рамках операции было изъято несколько десятков физических серверов, размещенных в Лимбурге (Нидерланды), в результате чего была прервана работа сотен виртуальных серверов, используемых клиентами Virtualine.

Правоохранители утверждают, что следствию удалось получить доступ к данным более чем 3 тыс. клиентов хостера. В их отношении принимаются дальнейшие меры правового характера.

Согласно заявлению официальных лиц, Virtualine предоставляла услуги хостинга лицам, связанным с киберпреступным миром по крайней мере с 2022 г. Ее сервисы помогали запускать и управлять атаками с применением вымогательского ПО, инфостилеров, фишинга и ботнетов.

Кроме того, Virtualine якобы также способствовала распространению материалов, в которых демонстрирующих жестокое обращение с детьми. Официально подобный контент сервис запрещает, однако, по данным некоммерческой организации National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), хостинг не препятствовал размещению на своей площадке форума с такими материалами и игнорировал запросы от властей. Более того, сервис оказывал помощь владельцу этого форума в его перезапуске после того, как тот попал в поле зрение правоохранительных органов.

Впрочем, администрация Virtualine категорически отрицает, что сервис способствовал распространению детской порнографии. В открытом письме, опубликованном на новом сайте хостинга, ее представитель называет сексуальную эксплуатацию детей «преступлением против человечности», признавая, что остальная, предположительно нелегальная, деятельность хостинга требует «честного расследования».

Пока еще работает

Как отмечает Bleeping Computer, Virtualine пока уничтожен не полностью – отдельные сервисы сохраняют работоспособность. Тем не менее исследователи обращают внимание на то, что маршруты к принадлежащим хостеру диапазонам IP-адресов почти исчезли из глобальной таблицы маршрутизации. Это может говорить о недоступности значительной части инфраструктуры Virtualine.

В тюрьму за хостинг

В июне 2023 г. Михай Ионут Паунеску (Mihai Ionut Paunescu), оператор «пуленепробиваемого» хостинга, с которого распространялись банковские трояны Zeus, Ursnif, SpyEye и BlackEnergy был приговорен к трем годам тюремного заключения в США.

В декабре 2021 г. CNews сообщил о том, что суд в США приговорил к пяти годам лишения свободы за оказание услуг хостинга киберпреступным группировкам в период с 2009 по 2015 г. россиянина Александра Гричишкина.