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Российские ИТ и телеком вернулись к прежнему куратору в Правительстве

Правительство распределило сферы кураторства между вице-премьерами. Вопросы цифровизации и телекоммуникаций вернулись к Дмитрию Чернышенко. Андрей Никитин будет курировать нацпроект «Беспилотные транспортные системы», а Денис Мантуров - развитие космической деятельности.

Дмитрий Чернышенко вернулся к кураторству «цифры»

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами. Об этом сообщила пресс-служба Правительства.

«Решение принято для организации эффективной работы обновленного состава кабинета по выполнению поручений Президента, обеспечению экономического роста и технологического развития, достижению результатов национальных проектов и национальных целей развития», - уточнили в Правительстве.

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Фото: аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко
Курировать вопросы цифровизации и телекоммуникаций в Правительстве будет вице-премьер Дмитрий Чернышенко

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко помимо ранее закрепленных за ним полномочиях будет курировать национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Кроме того, он будет отвечать за цифровое преобразование государственного управления (за исключением контрольно-надзорной деятельности), цифровое развитие, включая создание условий для цифрового преобразование отраслей экономики и социальной сферы, а также государственную политику в сфере внедрения, развития и применения технологий искусственного интеллекта.

Также в ведении Чернышенко будет реализация государственных программ и инновационных проектов государственного значения в сфере ИТ и связи, вопросу государственной политики в области связи, госрегулирование в сфере формирования государственных информационных ресурсов, формирование спроса в виде долгосрочного заказа на гражданскую продукцию радиоэлектронной промышленности и государственное регулирование субъектов естественных монополий в сфере связи.

Чернышенко будет курировать деятельность Минцифры и Роскомнадзора, а также АНО «Цифровая экономика».

При этом Чернышенко также продолжит курировать вопросы науки и спорта.

Чернышенко стал вице-премьером в 2020 г. В сфере его ответственности тогда попали вопросы ИТ, телекоммуникаций и масс-медиа. Однако в 2024 г. сферы ИТ и связи были переданы другому вице-премьеру - Дмитрию Григоренко, также являвшему руководителем Аппарата Правительства.

Григоренко стал курировать нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который был подготовлен при кураторстве Чернышенко. За Чернышенко, в числе прочего, остались вопросы СМИ и исследовательских центров в области искусственного интеллекта.

Перестановки в Правительстве и полномочия нового вице-премьера Ирины Окладниковой

В октябре 2026 г. по просьбе Михаила Мишустина Президент России Владмир Путин освободил Григоренко от должности вице-премьера по его просьбе.

Новым вице-премьером - руководителем Аппарата Правительства - стала Ирина Окладникова, которая до этого занимала пост замминистра финансов. Окладникова курировала использование ИТ в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационное обеспечение бюджетного процесса.

Однако Окладникова не стала куратором цифровизации в Правительстве. Теперь эти функции вернулись к Чернышенко.

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Ирина Окладникова будет курировать методологическое обеспечение реализации и актуализации одного плана по достижение утвержденных Президентом национальных целей развития, общий контроль реализации национальных проектов, контроль исполнением федеральных законов и поручений Президента, организация законопроектов деятельности, подготовка проектов решений Правительства и поручений премьер-министра, взаимодействие с Парламентом и Счетной палатой.

Кроме того, Окладникова будет курировать вопросы повышения результативности и эффективности бюджетных расходов, государственную политику в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг, включая работы МФЦ (Многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг), государственную политику в сфере установления разрушительной и контрольно-надзорной деятельности, контроль соблюдением антимонопольного законодательства и развития конкуренции, работу по цифровизации в установленных сферах деятельности, управление государственной собственностью. Также Окладникова будет курировать развитие системы мониторинга эффективности и результативности деятельности федеральных органов власти и АНО «Аналитический центр при Правительстве».

Полномочия Дениса Мантурова, Андрея Никитина, Александра Новака, Татьяны Голиковой и Дмитрия Патрушева

У первого вице-премьера Дениса Мантурова появятся новые направления: нацпроект «Средства производства и автоматизации», «Новые материалы и химия», «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Развитие космической деятельности на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.», и «Технологическое обеспечение биоэкономики».

Кроме того, Мантуров будет курировать систему маркировки товаров средства идентификации и прослеживаемости движения товаров («Честный знак») и осуществлять обеспечение деятельности органов юстиции.

Среди полномочий вице-премьера Андрея Никитина будут нацпроекты «Беспилотные авиационные системы» и «Эффективная транспортная система».

Никитин будет отвечать за создание и функционирование «эффективной транспортной системы», в том числе создание единой опорной транспортной сети, повышение доступности транспортных услуг, перспективное планирование эксплуатации автомобильных дорог и развитие объектов придорожного сервиса.

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К полномочиям вице-премьера Александра Новака добавляют платформенное развитие экономики и национальные проекты «Эффективная и конкурентная экономики» и «Новые атомные и энергетические технологий». В числе прочего Новак будет курировать деятельность госкорпорации «Росатом».

К полномочиям вице-премьера Татьяны Голиковой добавляется курирование национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья».

К полномочиям вице-премьера Дмитрия Патрушева добавят национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Игорь Королев

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