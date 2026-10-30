CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Интернет Техника
|

Минус 5%. «Яндекс» сократил штат за счет поддержки, разметки данных и логистики

«Яндекс» 29 октября 2026 г. опубликовал результаты III квартала. ИТ-корпорация оптимизирует работу с персоналом: сокращения в III квартале составили 5%. В компании сокращения объясняют пересмотром процессов в поддержке, разметке данных, логистике и бэк-офисе.

Сокращение штата

«Яндекс» сократил численность персонала на 5%, до 90,6 тыс. человек, пишет «Коммерсант».

Численность сотрудников холдинга «Яндекс» в III квартале 2026 г. снизилась на 5% и составила 90,6 тыс. человек. В 2025 г. за тот же период штат, напротив, увеличивался на 5% и достигал 95 тыс.

В компании «Яндекс» объясняют сокращения пересмотром процессов в службах поддержки, разметке данных, логистике и бэк-офисе.

«Общая численность персонала включает сотрудников поддерживающих и операционных функций», - отметили в «Яндексе», подчеркнув, что основной состав (около 31 тыс. человек) остался 30 октября 2026 г. без изменений.

Приоритеты развития компании

В компании «Яндексе» подчеркнули, что искусственный интеллект (ИИ) и автономные технологии остаются ключевыми направлениями.

«Компания сохраняет планы по развитию ИИ-технологий и продолжит разрабатывать собственные фундаментальные ИИ-модели, в том числе для «Алисы AI». «Яндекс» намерен ускорять внедрение ИИ в ИТ-продукты и онлайн-сервисы для пользователей и бизнеса».

snimok_ekrana_2026-10-13_104133.png

Сгенерировано ИИ
«Яндекс» оптимизировал штат: минус 5% за счет поддержки, разметки данных и логистики

Увеличивать объем капитальных затрат не планируется: «Компания заранее инвестировала в развитие резервных мощностей и закупку ИТ-оборудования - за девять месяцев 2026 г. вложения составили 115 млрд руб.».

Атаки на дата-центры

В отчетности не отражены последствия атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на дата-центры в октябре 2026 г., о чем информировал CNews, поскольку события произошли после окончания отчетного периода.

«Компания «Яндекс» продолжает оценивать последствия атак БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ)». С 7 по 11 октября беспилотники атаковали три ЦОДа «Яндекса» - в Рязанской и Владимирской областях, а также в Калуге, писал CNews.

Прогнозы по выручке

«Яндекс» отказался от ранее опубликованных прогнозов по выручке и скорректированной EBITDA (это прибыль компании до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации - расходов на обновление активов) на 2026 г.

«После октябрьских атак на центры обработки данных (ЦОД) компания столкнулась с дополнительными внешними факторами, которые затрудняют оценку финансовых результатов до конца 2026 г. «Яндекс» рассмотрит возможность возобновить публикацию прогнозов начиная с I квартала 2027 г.», - сообщили в «Яндекс» 30 октября 2026 г.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews установил новый рекорд посещаемости — 8,3 млн человек за месяц

Российские мессенджеры обогнали Zoom по синхронности звука и видео. В остальном отстали

Надвигается глоабльный дефицит дисплеев. Один из главных поставщиков экранов для iPhone уже поднимает цены

На «Госуслугах» появилась возможность перебежать к другому мобильному оператору, сохранив номер

Cверхпопулярный мессенджер стал потреблять в 14 раз меньше ОЗУ, когда его переписали на любимом языке хакеров

Хакеры обнулили крупного российского провайдера. Часть данных утрачена безвозвратно

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Безмолвный свидетель: как гаджеты умного дома следят за нами и собирают данные

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще